Wetter-Prognose für Bayern: Wann kommt der Wintereinbruch?

Der Anfang des Novembers erinnert an den Frühling, das dürfte sich aber bald ändern. In Bayern könnte es zu einem Wintereinbruch kommen. Die Wetter-Prognose.

Anfang November könnte man in Bayern und ganz Deutschland glauben, dass sich das Wetter im Monat geirrt hat. Die Temperaturen sind ungewöhnlich hoch und was eigentlich Vorbote des Winters sein sollte, fühlt sich eher nach Frühling an. Das könnte sich aber bald ändern, wie die Wetter-Prognose für Bayern nahelegt.

Wetter-Prognose: Wann kommt der Winter-Einbruch 2022 in Bayern?

"Die ganz warmen Zeiten sind vorbei, so langsam wird es etwas kälter", prognostiziert Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt im Gespräch mit unserer Redaktion. Noch steht der Wintereinbruch in Bayern aber wohl nicht direkt vor der Tür. "Am Wochenende setzt sich das ruhige Wetter fort, das gilt auch noch für den Montag. Vor Ende nächster Woche tut sich in puncto Winter nichts. Bis zum 20. November sieht es noch nicht nach einem Wintereinbruch aus", erklärt der Geschäftsführer von WetterKontor.

Ab Dienstag könnten dann aber tatsächlich die ersten Vorboten eines Wintereinbruchs den Freistaat erreichen. Das Wetter wird wechselhafter und milder. "Es gibt auch einige Regenpakete, die nach Bayern reinziehen. Da sind auch Reste aus dem Hurrikan 'Nicole' dabei, die von Amerika auf den Atlantik rausziehen und als normales Tief zu uns kommen", sagt Schmidt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Wetter in Bayern: Kommt der Wintereinbruch 2022 noch im November?

Für Aufregung sorgte zuletzt, dass einige Wettermodelle einen Wintereinbruch in Deutschland für den 19. und 20. November voraussagen. In einer Höhe von 1.500 Metern sollen die Temperaturen demnach bis zu -13 Grad abstürzen. Auch Schnee wurde von den Modellen berechnet. Viele Wetter-Apps zeigen daher einen Temperatureinsturz zum nächsten Wochenende an. Doch müssen sich die Bürgerinnen und Bürger in Bayern wirklich auf einen solchen einstellen?

"Ab dem nächsten Wochenende könnte es von Osten kälter werden. Das Land kühlt sich schnell ab, da die Sonne niedriger steht", bestätigt Schmidt. Ob es tatsächlich zu einem Wintereinbruch kommen wird, kann noch kaum berechnet werden. Die Wetterprognosen und Wetter-Modelle können sich schnell ändern. Es scheint aber möglich, dass zum 20. November der Winter dann so langsam in Bayern ankommt.

Wird es im Jahr 2022 schneien?

Die Antwort auf diese Frage hängt stark von der Region ab, für die sie gestellt wird. Die meisten Menschen in Bayern müssen sich wohl zunächst noch nicht auf Schnee einstellen. "Ich glaube nicht, dass es am nächsten Wochenende so weit sein wird - außer oberhalb von 1.000 Metern im Allgäu. Das ist dann aber nichts Besonderes für diese Jahreszeit", lautet die Prognose von Schmidt. Was danach zum Dezember hin passiert, kann noch kaum prognostiziert werden.

Lesen Sie dazu auch

Wie kalt soll der Winter 2022 und 2023 werden?

Derzeit wird klar, dass der November im Jahr 2022 ungewöhnlich warm ausfällt. Außerdem ist er viel zu trocken. Laut dem ECMWF-Wettermodell sollen auch der Dezember und der Januar deutlich zu trocken ausfallen. Daher könnte es im Frühjahr 2023 ein starkes Regendefizit geben.

Die Temperaturen werden für den Dezember 2022 und den Januar 2023 von dem Modell als "normal" bis "leicht warm" vorausgesagt.