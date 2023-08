Warntag 2023: Keine Warn-SMS bekommen? Daran kann es liegen

Am bundesweiten Warntag heulen die Sirenen - und Warn-SMS werden verschickt. Was aber, wenn keine SMS ankommt? Gründe dafür können Sie hier nachlesen.

Der 14. September 2023 steht in Bayern im Zeichen einer Probewarnung. Am Warntag werden um 11.00 Uhr die Sirenen heulen. Eine Minute lang. Außerdem werden über unterschiedliche Kanäle Probewarnungen verschickt. Ein Test für Notfälle, Krisen und Katastrophen. Es wird dabei auf ein Warnsystem zurückgegriffen, welches über Mobilfunknetze läuft: Cell Broadcast. Durch das System sollen alle Menschen in Bayern eine Warnung per Textmeldung auf ihr Handy bekommen. Begleitet von einem Alarmton. Wenn Sie an diesem Tag keine Warn-SMS bekommen haben, kann das mehrere Gründe haben.

Warntag 2023 in Bayern: Keine Warn-SMS bekommen? Es könnte am Modell des Handys liegen

Am 8. Dezember 2022 war Cell Broadcast bei einem bundesweiten Warntag zum ersten Mal getestet worden. Damals bekamen etwa die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger auch tatsächlich eine Warnmeldung auf ihr Handy. "Das liegt nämlich daran, ob man ein modernes Gerät hat, ob man ein Update gemacht hat und ob der Provider das mitmacht", sagte Albrecht Broemme, ehemaliger Präsident des Technischen Hilfswerks (THW) im Deutschlandfunk. Fakt ist, dass nicht jedes Handy Nachrichten empfangen kann, die via Cell Broadcast versendet werden. Das ist nur mit Smartphones möglich. Die meisten Menschen in Deutschland nutzen Smartphones. Laut Statista sind es 62,6 Millionen. Bei folgenden Handys funktioniert Cell Broadcast laut dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK).

Google-Smartphones ab Pixel 2

iPhones ab dem Modell 6s

ab dem Modell 6s Zahlreiche Samsung-Geräte

Viele Sony-Handys

Keine SMS am Warntag in Bayern bekommen – Check der Updates hilft weiter

Ein kompatibles Handy reicht nicht zwingend aus, um die Warn-SMS zu erhalten. Das Betriebssystem muss auch auf dem neusten Stand sein. Das BKK rät: "Prüfen Sie, ob Sie die aktuellen Updates installiert haben!" Ein Blick in die Einstellungen hilft hier weiter.

Bei iPhones werden Warnmeldungen dann automatisch aktiviert, wenn mindestens die Version iOS 15.6.1 installiert wurde. Das erklärte der IT-Branchenverband Bitkom. Bei Android-Smartphones wird mindestens die Version 11 des Betriebssystems benötigt. Nach Schätzungen sind rund ein Drittel der Smartphones in Deutschland mit älteren Versionen aktiv. Cell Broadcast kann dann nicht empfangen werden.

Warntag am 14. September 2023: Keine SMS bekommen – mögliche Gründe im Überblick

Wenn Sie keine Warn-SMS am 14. September erhalten, das kann auch noch andere Gründe haben. Cell Broadcast benötigt beispielsweise eine Mobilfunkverbindung. Wenn das Handy im Flugmodus ist, dann kommt auch keine Warnung. Im Folgenden haben wir eine Checkliste für Sie bereitgestellt. Wenn Sie diese durchgehen, sollten Sie die Ursache gefunden haben.

Haben Sie ein Smartphone ?

? Ist das Handy eingeschaltet?

Ist der Flugmodus auf dem Handy aktiviert?

Sind Warnmeldungen in den Einstellungen deaktiviert?

Nutzen Sie die aktuelle Version des Betriebssystems ihres Handys?

Warntag in Bayern 2023: Die SMS im Wortlaut

Wer die SMS des letzten Warntags am 9. März 2023 nicht bekommen hat, der kann hier den Wortlaut nachlesen:

Warnung auf höchster Stufe

Achtung! Do. 9.03.2023 – 11:00 Uhr – Amtliche Meldung – Probewarnung – in Bayern – Es besteht keine Gefahr.

Weitere Hinweise auf https://warnung.bund.de/meldungen

Herausgegeben von: Bayerisches Staatsministerium des Innern, Lagezentrum Bayern