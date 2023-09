Warntag

vor 17 Min.

Sirenenalarm in Radolfzell: Warum heulen die Sirenen am 14. September 2023?

Der Bund und die Komunen testen am 14. September die Warn-Infrastruktur des Landes.

Am 14. September 2023 findet der bundesweite Warntag statt. Auch in der Konstanzer Kreisstadt Radolfzell wird es Warnungen geben. Was genau zu erwarten ist, erfahren Sie hier.

Von Lukas Rameil Artikel anhören Shape