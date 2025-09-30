Warum der Vollmond im August 2025 auch Störmond heißt

Die Vollmondphase im August erreicht ihren Höhepunkt in der ersten Hälfte des Monats und hat einen besonderen Namen: Erntemond. Die Bezeichnung verrät bereits, worum es geht, allerdings gibt es für den Vollmond im August auch andere überlieferte Namen. Welche das sind und wann der Vollmond zu sehen ist, lesen Sie hier.

Wann ist der Vollmond im August 2025?

Der Vollmond erreicht seinen Höhepunkt laut der Astronomie-App StarWalk am Samstag, 9. August 2025, um 9:55 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ). Der genaue Beobachtungszeitpunkt ist allerdings nicht so wichtig, denn bereits einige Tage vorher und nach dem Höhepunkt ist der Mond mit bloßem Auge als Vollmond zu sehen. Er befindet sich im August 2025 im Sternbild Steinbock. StarWalk hat den Mondzyklus im August zusammengefasst:

Erstes Viertel : 1. August, 14:41 MESZ

Vollmond : 9. August, 09:55 MESZ

Letztes Viertel : 16. August, 07:12 MESZ

Neumond : 23. August, 08:06 MESZ

Erstes Viertel : 31. August, 08:25 MESZ

Wer den Vollmond im August beobachtet, kann sich auf ein zusätzliches Himmelsereignis freuen: Eine seltene Planetenkonstellation macht den Nachthimmel besonders sehenswert. Saturn und Neptun stehen in unmittelbarer Nähe zum Mond, während sich Venus und Jupiter dicht beieinander am Himmel zeigen. Auch Merkur und Uranus sind sichtbar. Zusammen bilden die sechs Planeten einen auffälligen Bogen über dem Nachthimmel.

Wie heißt der Vollmond im August?

Im deutschsprachigen Raum wird der Vollmond im August auch „Erntemond“ genannt. Laut StarWalk war der Mond in diesem Monat früher so hell, dass die Landwirte selbst nach Einbruch der Dunkelheit noch ihre Felder bestellen konnten – daher der Name. In manchen Regionen ist auch die Bezeichnung „Ernting“ gebräuchlich. Im August geht der Mond besonders früh auf und bleibt lange am Himmel. Das hängt mit seiner Nähe zur Tagundnachtgleiche zusammen. Wie alle traditionellen Vollmondnamen ist auch der Erntemond an typische Naturphänomene der jeweiligen Jahreszeit gekoppelt.

Wie NASA berichtet, hat das Maine Farmer’s Almanac in den 1930er-Jahren damit begonnen, indigene Namen für Vollmonde zu sammeln und zu veröffentlichen, denn die alternativen Vollmond-Namen sind weit verbreitet. Laut dem Maine Farmer’s Almanac wurde der Vollmond im August von den Algonkin-Stämmen im Nordosten des heutigen US-amerikanischen Staatsgebiets als „Störmond“ (Sturgeon Moon) bezeichnet. Der Name hat nichts mit dem Verb „stören“ zu tun, sondern bezieht sich auf den Stör – einen großen Süßwasserfisch, der im August in den Großen Seen und anderen großen Gewässern besonders gut zu fangen gewesen sein soll. Weitere Namen für den Vollmond im August sind:

Roter Mond

Maismond oder Grüner Maismond

Gerstenmond

Kräutermond

Getreidemond

Hundemond

Übrigens: Auch der Vollmond im Juni und Juli hat besondere Namen.