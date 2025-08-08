Warum die Wissenschaft sagt, dass fast alles besser geworden ist

Früher war alles besser, sagt das subjektive Empfinden. Stimmt nicht, sagt die Forschung. „Fast alles ist fast überall für fast alle besser geworden in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten.“ Der Satz stammt von einem Wissenschaftler am Kölner Institut der deutschen Wirtschaft. Der Mann forscht über die Beziehung zwischen Geld und Glück.

Alles besser geworden, zumindest fast? Da regt sich doch der Widerspruchsgeist. Der Zustand unseres Geldbeutels ist in Anbetracht allseitiger Teuerung wohl eher ohne Verbesserung geblieben, gefühlt jedenfalls. Gleiches darf für unsere Arbeitsumstände gelten – Jahr für Jahr hat man uns immer mehr aufgebrummt. Und blickt in die Welt hinaus, kann man gar nicht anders als sich Sorgen machen. Von wegen alles besser geworden!

Empfehlung: Nicht alles so dramatisch nehmen

Gemach, sagt der Kölner Glücksforscher. Nicht nur das Geldkapital sei ausschlaggebend als Glücksindikator. Da spielten auch andere Faktoren eine Rolle, Bildung zum Beispiel oder auch „Sozialkapital“ (im Trump-gebeutelten Amerika gerade wenig vorhanden). Gut, in dieser Hinsicht stehen wir in Deutschland nicht ganz schlecht da. Aber all die Krisen sonst? Diesbezüglich, belehrt uns die Wissenschaft, sind wir Gefangene der Evolution, die uns darauf ausgerichtet hat, auf Missstände um des Überlebens willen besonders zu achten. Glücksforschers Empfehlung: Nicht alles so dramatisch nehmen.

Noch einen Rat hat der Experte parat. Das Geld betreffend. Im Grundsatz sei es zwar richtig, dass Menschen mit mehr Geld sich zu den Glücklicheren zählen dürfen. Nur stimme es nicht, dass immer mehr Geld auch immer mehr Glück nach sich ziehe.

Das wiederum ist ein Befund, der uns, gratis, irgendwie glücklich macht.