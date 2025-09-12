Der Wunsch nach Achtarmigkeit

Wie praktisch es doch wäre, mehr Arme und Beine zur Verfügung zu haben. Wie ein Oktopus, der über acht Gliedmaßen verfügt. Der Mensch hingegen: mickrige vier. Selbst die überfordern ihn manchmal. Weiß jeder, der schon mal einen Amateurfußballer auf der Tanzfläche gesehen hat. Stichwort: Beinsalat. Das passiert dem Oktopus nicht. Möglicherweise, weil er nicht tanzt. Wahrscheinlich aber, weil in jedem seiner Arme eine Art Nebenhirn steckt. Bei manch Menschen hingegen gibt es Zweifel, ob er überhaupt über ein Haupthirn verfügt.

Trotzdem ist der Wunsch nach weiteren Armen oder Beinen verständlich. Der Straßenverkehr wäre viel sicherer, wenn die Fahrer während des Nasepopelns immer noch zwei Hände am Steuer haben könnten. Wer schon mal ein Kind in den Sitz geschnallt hat und gleichzeitig den Schnuller in den Mund stecken wollte, weiß um den Wunsch nach Vielarmigkeit. Letztlich aber würden sie dann wohl auch nur im Weg rumstehen, die Arme.

Möge Poseidon der Seele des Orakels Paul gnädig sein

Der Oktopus hat über Jahrmillionen gelernt, wann wie welcher Arm einzusetzen ist. Die Evolution hat es so gewollt, dass vorzugsweise die vier vorderen Tentakel genutzt werden (64 Prozent), die hinteren hingegen nur zu 36 Prozent. Ermittelt hat das ein Forschungsteam um Meeresbiologin Chelsea Bennice von der Florida Atlantic University. Über den Zweck dieser wissenschaftlichen Arbeit werden sich viele Menschenhirne viele Gedanken machen. Den Kraken dürfte es egal sein. Trotz ihrer multiplen Hirne sind sie eher für ihre Intuition bekannt. Möge Poseidon der Seele des Orakels Paul gnädig sein, das so viele Fußballspiele richtig vorausgesagt hatte – und sicherlich einen formidablen Meeresfrüchtesalat abgegeben hat. Kein Wunder bei so vielen Armen.