Null Bock auf Erde: Warum haben uns noch immer keine außerirdischen Wesen besucht?

Ist ja nicht so, dass wir bislang komplett ignoriert worden wären. Oder geghostet, wie es neudeutsch heißt. Immerhin: E.T. hat uns in den 1980ern besucht, kurz darauf Alf, und Captain Kirk hatte auch die eine oder andere Begegnung mit Kolleginnen und Kollegen von irgendwo da draußen. Sonst aber gilt das Fermi-Paradoxon, benannt nach einem italienischen Nobelpreisträger: Wenn man schon davon ausgehen muss, dass in den Weiten des Weltalls mindestens eine weitere Form von Zivilisation existiert, warum fehlt dann noch immer der Beweis dafür?

Die Elite der irdischen Wissenschaft hat sich schon den Kopf darüber zerbrochen und in Hypothesen gegossen. Dass es, vereinfacht gesagt, Formen von Leben gibt, die wir gar nicht erkennen können. Dass diese in Ecken des Universums residieren, wo wir in Lichtjahren nicht hinkommen werden.

Der Astrophysiker Robin Corbet sagt, dass die Erde „vermutlich kein besonders interessanter Ort für einen Besuch“ ist

Vermutungen, denen man, dem Thema angemessen, unendlich viele hinzufügen könnte. Etwa von der verkehrstechnischen Seite betrachtet: Weil die Reichweite von E-Raumschiffen noch zu gering ist oder der Transallrapid noch nicht gebaut wurde; sind ja auch Handwerker schwer zu kriegen gerade. Oder von der soziologischen: Muss die bucklige Erdverwandtschaft wirklich sein, wo doch der Kaffee dort immer so dünn ist?

In diese Kerbe schlägt nun der Astrophysiker Robin Corbet von der US-Universität Maryland, wie der Standard schreibt. Ja, da gebe es schon die eine oder andere Spezies links und rechts von uns. Nur sei die Erde „vermutlich kein besonders interessanter Ort für einen Besuch“, sagt Corbet. Außerirdische Lebensformen könnten schlicht aufgegeben haben, in Kontakt mit uns zu treten. Eine Invasion? Unwahrscheinlich.

Auf gut Deutsch: Die haben einfach keinen Bock auf Erde. Auf Nebel, miese Laune, Veggie-Debatten und Steuererklärung. Kann man verstehen.