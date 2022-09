Warum heißt es Kaiserschnitt?

Bei der Geburt greifen Ärzte mittlerweile häufig zu einem Kaiserschnitt. Der Eingriff lässt sich leicht erklären. Aber was hat es mit dem Begriff auf sich?

Der Kaiserschnitt ist ein gängiger Begriff. In Deutschland greifen Ärzte laut Quarks mittlerweile bei jeder dritten Geburt dazu, das Neugeborene auf diesem Weg ans Licht der Welt zu holen. Das sehen Experten kritisch, unter anderem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt eine deutlich niedrigere Quote.

So wird auf die negativen Folgen für Mutter und Kind verwiesen. Diese würden oftmals kaum thematisiert, wenn die Entscheidung für oder gegen einen Kaiserschnitt fällt. Trotz allem gilt der reine Vorgang als sicher. Wir wollen uns vor allem mit dem Namen beschäftigen.

Warum sprechen wir von Kaiserschnitt?

Oft wird der Begriff zurückgeführt auf Julius Cäsar, den Herrscher Roms. Dieser soll auf diese Weise geboren worden sein. Aus dem Begriff caesar sei dann das deutsche Wort Kaiser geworden.

Doch die Sache hat mehrere Haken, auf die unter anderem die Klinik Hallerwiese hinweist. So seien Kaiserschnitte schon 500 Jahre vor Cäsars Geburt bekannt gewesen, durften jedoch nach römischem Recht nur an verstorbenen Frauen vorgenommen werden - wenn das Kind gerettet werden sollte oder beide getrennt voneinander bestattet werden sollten. Cäsars Mutter allerdings lebte auch Jahre nach der Geburt ihres berühmten Sohnes noch.

Daher wird vielmehr spekuliert, dass der Begriff erst viel später entstand. Und zwar im Mittelalter. Demnach könnte er auf das lateinische Verb caedere zurückgehen, das etwa schneiden, aufschneiden oder herausschneiden bedeutet. Per Kaiserschnitt geborene Kinder seien damals caesones genannt worden, Schnittlinge.

Hierzu ergänzt der Focus, dass in Deutschland eine falsche Übersetzung zum Begriff Kaiserschnitt geführt haben könnte. Dagegen wird im Englischen von caesarean und im Französischen von césarienne gesprochen.

Lesen Sie dazu auch

Bei Spektrum heißt es darüber hinaus, der Kaiserschnitt könnte auch bereits aus dem 8. Jahrhundert stammen. Demnach beziehe er sich womöglich auf das römische Gesetz, das später Lex Caesarea genannt wurde. Dort war unter anderem festgelegt, dass ungeborene Kinder getrennt von der verstorbenen Mutter zu bestatten sind.

Interessant: Den ersten Kaiserschnitt, den Mutter und Kind überlebten, soll im 15. Jahrhundert der Schweizer Jacob Nufer durchgeführt haben. Weil die eigene Frau tagelang gelitten habe, soll er in seiner Verzweiflung auf seine Erfahrung als Schweine-Kastrator zurückgegriffen haben.

Doch auch anschließend verlief die Prozedur noch oftmals tödlich. Ein wirklicher Durchbruch gelang im Jahr 1876 in Padua dem italienischen Chirurg Edoardo Porro, der nach erfolgtem Kaiserschnitt die Gebärmutter entfernte. In der Folge wurde die Sterberate deutlich gesenkt, heute soll sie in westlichen Ländern im niedrigen Promillebereich liegen.

Video: SAT.1

Wann wird zu einem Kaiserschnitt gegriffen?

Hier nennt bedeutungonline vor allem Mehrlingsgeburten. Außerdem könne der Kaiserschnitt eine Lösung bei gesundheitlichen Einschränkungen der Mutter sein. Oder wenn das Kind in der Gebärmutter falsch liegt. In diesen Fällen sei diese Methode viel sicherer. So würde bei Erkrankungen wie HIV oder Herpes die Gefahr einer Virenübertragung von der Gebärenden auf ihr Kind verringert werden.

Auf dem Portal familienplanung.de werden als weitere Gründe aufgezählt, dass der kindliche Kopf nicht durch das Becken der Mutter passen könnte, der Mutterkuchen den Geburtsweg versperrt oder ein Gebärmutterriss droht. Zudem könnten eine vorzeitige Lösung des Mutterkuchens von der Gebärmutterwand, eine Infektion der Eihöhle, ein Nabelschnurvorfall oder eine Sauerstoffunterversorgung des Kindes einen Kaiserschnitt zur Folge haben.

Wie läuft ein Kaiserschnitt ab?

Die Ärztin Lena Machetanz erklärt auf dem Portal Netdoktor, bei dem operativen Eingriff wird die Bauchmutter und die Gebärmutter geöffnet, um den Fötus zur Welt zu bringen. Dabei können verschiedene Narkoseverfahren angewandt werden. Unterschieden werde in drei Formen des Kaiserschnitts:

Primäre Sectio (geplanter Kaiserschnitt ): Eltern und Ärzte entscheiden sich schon vor der Geburt aus medizinischen Gründen dazu und planen einen Termin vor dem Einsetzen der Wehen.

): Eltern und Ärzte entscheiden sich schon vor der aus medizinischen Gründen dazu und planen einen Termin vor dem Einsetzen der Wehen. Sekundäre Sectio: Bei einer bereits begonnenen Geburt wird während des Vorgangs aus medizinischen Gründen ein Umstieg auf einen Kaiserschnitt erforderlich.

wird während des Vorgangs aus medizinischen Gründen ein Umstieg auf einen erforderlich. Kaiserschnitt auf Wunsch: Aus persönlichen Gründen entscheidet sich die Gebärende dafür, auch hier wird vorher ein Termin festgelegt.