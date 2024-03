Probealarm in Bayern

vor 41 Min.

Warum heulen am Donnerstag die Sirenen in Bayern?

Am Donnerstag findet ein landesweiter Probealarm in Bayern statt.

Am kommenden Donnerstag heulen die Sirenen und Smartphones in Bayern. Denn der landesweite Probealarm findet statt. Alles Wichtige dazu lesen Sie in diesem Artikel.

Von Tiana Zoric