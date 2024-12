Abnehmen: Warum Sport allein oft nicht reicht

Insbesondere zu Neujahr nehmen sich viele Menschen vor, mehr Sport zu machen und abzunehmen. Ist aber Sport alleine ausreichend, um Gewicht zu verlieren?

Johannes Wechsler, Facharzt für Innere Medizin und Ehrenpräsident des Bundesverbands Deutscher Ernährungsmedizinerinnen und Ernährungsmediziner (BDEM), zeigt den begrenzten Einfluss von Sport anhand eines Beispiels: Wer abnehmen möchte, muss mehr Kalorien verbrauchen, als er zu sich nimmt. Um die 500 Kalorien einer Tafel Schokolade zu verbrennen, müsse man „mindestens eine Stunde joggen“, sagt Wechsler im Gespräch mit Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Kann man mit Sport alleine abnehmen?

Sport alleine reiche laut Wechsler also nicht aus, um Gewicht zu verlieren. Karsten Köhler, Professor an der Technischen Universität München (TUM), sieht das ähnlich. In einer Veröffentlichung der TUM schreibt er: „Wir haben festgestellt, dass sich Sport alleine sehr gut eignet, um das Gewicht zu halten und nicht zuzunehmen, aber überhaupt nicht, um Kilos zu reduzieren.“ Die Mehrheit der Menschen nähme alleine mit Sport nur marginal ab.

Warum führt Sport nicht zur Gewichtsabnahme?

Daran schuld, dass wir mit Sport nicht so einfach abnehmen, ist laut TUM auch das sogenannte „kompensatorische Essen“. „Wer mehr Sport macht, neigt dazu, sein Essverhalten anzupassen“, schreibt Köhler. Zum einen habe das mit unserer Psyche zu tun, die uns für harte Arbeit belohnen wolle, aber auch mit appetitregulierenden Hormonen. Diese werden nach dem Sport vermehrt ausgeschüttet, um ein Hungergefühl zu erzeugen. Denn der Körper möchte die verbrauchte Energie so schnell wie möglich wieder reinholen.

Ein weiteres Problem, das es beim Abnehmen nur mit Sport gibt, ist die Stoffwechselanpassung. Machen wir viel Sport, passt sich der Stoffwechsel an, damit unser Körper seine Reserven behält. So sinkt der Kalorienverbrauch, obwohl wir Sport machen. Und das führt dazu, dass das Gewicht stagniert.

Wie nimmt man richtig ab?

Um dauerhaft und gesund abzunehmen, benötigt es eine Ernährungsumstellung. Wichtig sei es, ein Kaloriendefizit zu erzeugen. Das bedeutet, dass man weniger Kalorien zu sich nimmt, als man verbraucht. Trotzdem sollte man darauf achten, dass alle wichtigen Nährstoffe in der Ernährung enthalten sind. Karsten Köhler von der TUM empfiehlt hierzu die mediterrane Ernährung – auch bekannt als Mittelmeer-Diät –, da sie evidenzbasiert gesund sei.

Da Sport insbesondere zum Halten des Gewichts und auch für die Gesundheit des Körpers förderlich ist, sollte man auch beim Abnehmen nicht gänzlich auf ihn verzichten. Schon regelmäßige Spaziergänge bieten einige Vorteile für das eigene Wohlbefinden.