Prinzessin im Pilotensitz: Leonor beginnt Ausbildung an der Luftwaffenschule

Auch für Prinzessin Leonor sind die Sommerferien nun zu Ende. Nach ein paar Urlaubswochen mit ihrer Familie auf Mallorca und in Griechenland geht es für Spaniens Thronfolgerin jetzt Anfang September zurück in den Alltag. Allerdings nicht in einen gewöhnlichen Studentenalltag: Die 19-Jährige tritt in die traditionsreiche Luftwaffenschule Academia General del Aire im südspanischen Ort San Javier in der Region Murcia ein. Dort beginnt die dritte und letzte Etappe ihrer militärischen Ausbildung.



Nach ihrem Jahr beim Heer und einem weiteren bei der Marine soll die Kronerbin Spaniens nun lernen, Militärjets und Hubschrauber zu steuern. Das königliche Staatsoberhaupt ist in Spanien nicht nur oberster Repräsentant des Landes, sondern formell auch Befehlshaber der Armee. Derzeit hat diese Rolle noch Leonors 57 Jahre alter Vater Felipe VI. inne. Nach Felipes Tod oder einem freiwilligen Rückzug würde Leonor dann zur Königin. Dafür wird sie jetzt schon vorbereitet.

Auch Prinzessin Leonor bekommt kein eigenes Bad im Militär

„Der Beitrag der Prinzessin zu den Streitkräften ist sehr wichtig – für ihre Zukunft, aber auch, weil er junge Menschen motiviert, die Institution zu schätzen“, sagte Verteidigungsministerin Margarita Robles bei einem Besuch der Akademie vor einigen Tagen. Man könne, so Robles weiter, mit großem Stolz sagen, „dass Leonor sich in allen Phasen ihrer Ausbildung als eine von vielen integriert hat – mit Professionalität, Interesse und einer großartigen Kameradschaft“. Die Luftwaffenschule im Küstenort San Javier muss man sich wie eine kleine Garnisonsstadt vorstellen – mit über 1000 Kadetten, Lehrkräften und anderem Personal. Es gibt zahlreiche Wohngebäude, Sporthallen, ein Schwimmbad, eine eigene Bankfiliale, Cafeterias, eine Bibliothek – und natürlich einen großen Flugplatz, der über zwei Start- und Landepisten verfügt.

Jeden Morgen muss Prinzessin Leonor um 6.30 Uhr aufstehen

Leonors Stundenplan werde derselbe sein wie der ihrer Kameradinnen und Kameraden, versichert Oberst Luis Felipe González Asenjo, der Akademiechef. Das heißt konkret: Aufstehen um 6.30 Uhr, Unterricht von 8.00 bis 18.00 Uhr, dann Freizeit oder Studium, Nachtruhe ist um 22.00 Uhr. Leonor wird das Zimmer mit drei anderen Kadettinnen teilen. Es gibt auch für ihre Majestät keine eigene Toilette und Dusche, sondern nur gemeinschaftliche Sanitäranlagen. Für Leonor bedeutet das wie schon in den bisherigen zwei Militärjahren: keine Privilegien. Zum Ausbildungsprogramm gehört zunächst ein Training im Flugsimulator. Erst wenn sie dort alle Handgriffe kennt, darf die Thronfolgerin im Cockpit einer Flugmaschine Platz nehmen. Normalerweise findet die praktische Unterweisung in einem Trainingsjet vom Typ Pilatus PC-21 statt – ein hochmodernes Schulflugzeug, das vom Schweizer Flugzeugbauer Pilatus stammt. Neben Flugtheorie und Praxis gehört inzwischen auch der Umgang mit Drohnen zum Lehrplan. Es werde aber nicht nur technisches Wissen vermittelt, sagt Ausbildungsleiter González Asenjo, sondern es gehe auch um Werte: „Der Teamgeist ist dabei der wichtigste.” Aber Disziplin und Mut seien ebenfalls gefragt.

Prinzessin Leonor soll im Militär Vorbild für andere junge Frauen

Verteidigungsministerin Robles sieht Leonor als Vorbild für andere Frauen. Ihre Militärausbildung sei ein wichtiger Werbefaktor für die spanische Berufsarmee, die dringend neue Rekruten sucht. „Für mich als Frau, die fest an die Stärke von Frauen glaubt, ist es sehr wichtig, dass es so viele Soldatinnen gibt“, sagte sie. Laut Gleichstellungsbericht sind mittlerweile mehr als 16.000 Soldatinnen in Spaniens Streitkräften aktiv – das entspricht 13,2 Prozent. Der Frauenanteil ist damit höher als im europäischen Durchschnitt und liegt in der spanischen Luftwaffe sogar bei knapp 15 Prozent.

Für Spaniens königliche Familie ist die Militärakademie in San Javier ein vertrauter Ort. Schon Leonors Vater König Felipe VI. absolvierte hier 1989 seine Flugausbildung, ebenso zuvor Großvater Juan Carlos. Mit Leonor tritt hier nun bereits die dritte Generation an.

Die Ausbildung Leonors gilt nicht nur als Pflichtprogramm, sondern auch als PR-Coup. Denn die junge Prinzessin genießt im Land eine erstaunlich hohe Popularität. Umfragen zufolge hat ihr die Entscheidung, dem Vaterland auch als Soldatin zu dienen, viel Achtung und Sympathie eingebracht.

Leonor kommt im Beliebtheitsranking gleich hinter ihrem Vater

Im Beliebtheitsranking liegt Leonor gleichauf mit ihrem Vater Felipe. Am unrühmlichen Ende der Popularitätsskala liegt, wie nicht anders zu erwarten ist, Leonors königlicher Großvater Juan Carlos.



Der 87-jährige Juan Carlos musste 2014, nach einer langen Serie von Skandalen, abdanken und das Land schließlich im Jahr 2020 verlassen. Seit fünf Jahren lebt er im Luxus-Exil in den Vereinigten Arabischen Emiraten.