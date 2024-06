Prinzessin Kate und König Charles III.: Was flüstert sie ihm auf dem Balkon zu?

Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt flüsterte Prinzessin Kate ihrem Schwiegervater Charles etwas ins Ohr. Worum es ging, soll eine Lippenleserin enthüllt haben.

Dass an diesem britischen Festtag am vergangenen Wochenende alle Augen noch genauer als sonst auf die britischen Königsfamilie gerichtet waren, war abzusehen. Schließlich waren sowohl König Charles III. als auch Prinzessin Kate beim "Trooping the Colour" am Samstag anwesend, obwohl sie beide derzeit mit Chemo-Therapien gegen ihren Krebs kämpfen. Für Kate war die öffentliche Militärparade, die traditionell im Juni zu Ehren des Geburtstages des britischen Königs abgehalten wird, der erste öffentliche Auftritt seit Monaten. Die Krankheit ist laut Medienberichten noch nicht ausgestanden. Auch ihre Kinder waren bei der Zeremonie dabei.

Prinzessin Kate und König Charles III.: Boulevardzeitung beauftragt Lippenleserin

Nach dem militärischen Teil der Zeremonie traf die Royal Family auf dem Balkon des Buckingham-Palastes zum Überflug der Royal Air Force zusammen, um die anschließende Flieger-Show zu beobachten. Da möchte man gern Mäuschen spielen, dachte sich da wohl die britische Boulevardzeitung The Sun - und engagierte eine professionelle Lippenleserin. Gaby Lane, die auch schon die Lippen von Taylor Swift gelesen hat, um ihnen ein Geheimnis zu entlocken, sollte nun sprichwörtlich an den Lippen der Royal Family hängen und übersetzen, was diese sich gegenseitig während dem "Trooping the Colour" zu erzählen hatten.

Auf dem Balkon: Das flüsterten sich Prinzessin Kate und König Charles III. zu

Auf dem Balkon hatten sich König Charles und Königin Camilla, Prinz William und Prinzessin Kate inklusive ihrer Kinder versammelt. Worüber mögen sie wohl gesporochen haben? Lippenleserin Gaby Lane erzählte der Sun, dass Kate den Flug der Akrobatik-Jetstaffel Red Arrows kommentierte: "Sie haben sich alle zerstreut", soll die Prinzessin bemerkt haben. Prinz Louis soll aufgeregt gerufen haben: "Papa, Papa, Papa, sieh dir all die Farben an", worauf der Thronfolger Prinz William antwortete: "Ja!"

Kate unterhielt sich während des öffentlichen Auftritts auch mit ihrem Schwiegervater, dem krebskranken König. Wer nun denkt, die beiden hätten über ihren Gesundheitszustand oder den aktuellen Stand der Chemo-Therapie gesprochen, oder über die aktuellen Spannungen in der Familie geredet, täuscht sich aber. Gaby Lane erklärte der Sun, dass Kate wohl die Menschenmenge kommentierte. Sie sagte demnach zu Charles: "Da sind so viele Leute!" Der König antwortete wohl: „Ja!“

Übrigens: Vor dem "Trooping the Colour" soll es bereits zu einer süßen Szene zwischen Kate und ihrem ältesten Sohn, Prinz George, gekommen sein. Auch hier hat die Lippenleserin Gaby Lane verstehen können, was George seiner Mutter gesagt haben soll.

Royal Family: Darüber sprachen die Royals

Die Lippenleserin konnte außerdem verstehen, wie die krebskranke Kate, die laut The Sun "ganz die Mutterrolle übernahm", ihren drei Kindern unbedingt all die liebevollen Banner und Fahnen der Fans zeigen wollte. Gaby Lane konnte die Sun auch über einen Moment mit Louis und seiner Schwester Charlotte unterrichten, in dem sie ihn während der Nationalhymne aufforderte, "die Hände runter zu nehmen". Camilla und König Charles hätten sich während der Zeremonie über das Wetter ausgetauscht.

Die doppelte Krebsdiagnose hindert die Familie also anscheinend nicht daran, öffentliche Auftritte wie die Zeremonie am vergangenen Samstag zu genießen. Viele Fans hatten sich Sorgen gemacht, ob und in welchem Zustand die Prinzessin wohl auftreten würde. Denn Updates zu Kates Gesundheitszustand gibt das Königshaus selten an die Öffentlichkeit. Umso erfreuter waren die Zuschauer und Beobachter, eine gefasste und strahlende Kate bei den Festlichkeiten zum "Trooping the Colour" zu erleben.

