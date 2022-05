Zeichen im Sinne der Umwelt: Gratis-Brezeln für Fahrradpendler in Baden-Württemberg

Seit Montag dürfen sich Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen in Baden-Württemberg wieder fünf Tage lang über kostenlose Brezeln freuen. Was hinter der Aktion steckt.

Wer von heute an mit dem Fahrrad in Baden-Württemberg unterwegs ist, darf sich freuen. Denn anlässlich des Weltfahrradtags am Freitag, 3. Juni, veranstaltet das baden-württembergische Verkehrsministerium zum zweiten Mal die Aktion "Pendlerbrezel". Von Montag, 30. Mai, bis Freitag, 3. Juni, erhalten alle, die morgens vor 10 Uhr nachweislich mit dem Rad unterwegs sind, in den 663 teilnehmenden Bäckereifilialen eine Gratis-Brezel.

Um das Laugengebäck zu erhalten, muss der Fahrradhelm in der Filiale als Nachweis vorgezeigt werden. Das gilt auch unabhängig von einem sonstigen Einkauf. Mit der Aktion "Pendlerbrezel" will die Landesregierung Baden-Württemberg den Berufsverkehr klimafreundlicher machen. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) betont: "Vielen Dank an alle teilnehmenden Bäckereien, die den Radpendlerinnen und Radpendlern eine Portion ,Extra-Treibstoff’ liefern. Ich hoffe, dass sich viele Menschen davon motivieren lassen, besonders häufig in die Pedale zu treten – abgasfrei, lärmfrei und mit 0,0 Litern Benzinverbrauch pro Kilometer."

Aktionswoche "Pendlerbrezel" war bereits 2021 ein Erfolg

Die Aktion, welche eine Zusammenarbeit der Initiative "RadKULTUR" mit der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg ist, fand erstmals im September 2021 statt. Damals teilten die Bäckereien in der Aktionswoche rund 100000 Gratisbrezeln an Radfahrende aus.

Alle 663 teilnehmenden Filialen, in denen heuer die Gratisbrezeln ausgegeben werden, sind auf der interaktiven Karte der „RadKULTUR“ aufgelistet und können unter folgendem Link abgerufen werden: www.radkultur-bw.de/pendlerbrezel

