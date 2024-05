Urlaub auf dem Land – das ist auch auf der beliebten Ferieninsel Mallorca möglich. Was Agriturismo ist und welche Angebote es auf Mallorca gibt.

Viele deutsche Urlauber zieht es in den Sommermonaten nach Mallorca. Die größte der balearischen Inseln bietet Party am Ballermann, Traumstrände mit klarem Wasser und viele verschiedene Sehenswürdigkeiten. Auf Mallorca ist allerdings auch Urlaub in den ländlichen Gebieten und Gemeinden möglich. Dort befinden sich abseits der Touristenstädten alte Fincas und historische Landhäuser, die früher zum Getreideanbau oder der Viehzucht genutzt worden sind. Heute sind sie auf Agriturismo ausgelegt und Touristen können dort ihren Urlaub verbringen und die Natur genießen. Auch die Landwirtschaft wird in Form von Gemüsegärten, Schafherden oder Obstbäumen in vielen Angeboten im Kleinen weiterbetrieben. Hier werden fünf Agriturismo-Unterkünfte vorgestellt, die nach den Bewertungen auf Tripadvisor das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben.

Was ist Agriturismo auf Mallorca?

Agriturismo ist nichts anderes als Urlaub auf dem Land, abseits von Touristenhochburgen wie Palma oder Calvià und meist nur umgeben von landwirtschaftlich genutzten Flächen. Auf Mallorca verbringen Touristen ihren Agriturismo-Urlaub in alten, umgebauten Fincas, die früher als Gutshäuser oder für die Landwirtschaft genutzt worden sind. Häufig werden sie auch heute noch bewirtschaftet, weshalb verschiedene Tiere mit auf der Finca leben oder bei der Ernte geholfen werden kann.

Doch nicht in jeder Finca kann offizieller Agriturismo angeboten werden, wie auf-nach-mallorca.info berichtet. Für solch eine Lizenz werden mindestens 21.000 Quadratmeter Land benötigt sowie ein Haus, das älter als 65 Jahre ist. Durch diese Lizenzvergabe möchte die balearische Regierung alte Häuser vor dem Verfall retten. Dafür werden auch Gelder zur Sanierung und Instandhaltung bereitgestellt.

Das Landhotel Son Siurana: Urlaub im Norden Mallorcas

Das Landhotel Son Siurana kann auf eine lange Vergangenheit zurückblicken. Das Haupthaus ist 1784 erbaut worden und in dieser Zeit vor allem zur Schafzucht, dem Getreideanbau und der Ernte von Mandeln und Johannisbrot genutzt worden. Heute wird das Gelände im Norden Mallorcas in der Nähe von Alcúdia und Pollenca als Hotel genutzt und hat trotz vieler Umbauten nach offiziellen Angaben den alten, landwirtschaftlichen Charme nicht verloren. Urlauber wohnen dort in Räumen, die früher zur Lagerung von Stroh und Heu oder zum Trocknen von Feigen genutzt worden sind. Auch wenn Son Siurana heute hauptsächlich ein Hotel ist, gibt es immer noch eine gewisse landwirtschaftliche Nutzung. So leben auf dem 100 Hektar großen Gelände rund 200 Schafe, es werden verschiedene Obst- und Nussbäume angepflanzt und es gibt einen Gemüse- und Kräutergarten.

Das Landhotel liegt nicht an der Küste, sondern einige Kilometer im Landesinneren. Trotzdem sind viele beliebte Strände in der Nähe, wie zum Beispiel die Playa de Muro, die Playa de Formentor oder die Playa El Mal Pas.

Agriturismo im Tramuntana-Gebirge: Das Hotel Son Alzines

Umgeben von Wäldern und hohen Bergen des Tramuntana-Gebirges liegt im Nordwesten der Insel das Hotel Son Alzines. Urlauber können dort, wo im Winter auf Mallorca auch Schnee fallen kann, die Natur genießen und zur Ruhe kommen. Eine Wanderung zum nahegelegenen 1103 Meter hohen Puig Tomir ist in wenigen Stunden möglich. Zu Fuß kann auch das Santuari de Lluc besucht werden. Dabei handelt es sich um den wichtigsten Wallfahrtsort auf Mallorca, der auch als spirituelles Zentrum der Insel angesehen werden kann. Ganz in der Nähe des Son Alzines befindet sich auch die Schlucht Fra Rafel. Diese ist bis zu 80 Meter tief. Besichtigt werden sollte sie allerdings nur von fortgeschrittenen und sehr geübten Kletterern, da auch die passende Ausrüstung vorhanden sein muss.

Agriturismo zwischen Portocolom und Cala d'Or: Ferien im Ca'n Gaià

Zwischen Portocolom und Cala d'Or liegt das Hotel Ca'n Gaià, das sich in einem alten mallorquinischen Landgut aus dem Jahr 1773 befindet. Urlauber können dort in traditionell eingerichteten Zimmern übernachten und umgeben von Pinienwäldern die Natur vollkommen genießen. Außer einen eigenen Gemüsegarten, indem nach Angaben des Ca'n Gaià frisches Gemüse für das Frühstück aufgezogen wird, gibt es allerdings keine weitere landwirtschaftliche Nutzung vor Ort. Aufgrund der Nähe zu Portocolom und Cala d'Or lohnen sich aber Ausflüge in die beiden Orte. Wer mit dem Leihwagen unterwegs ist, kann auch nach Porto Cristo fahren und sich dort die Drachenhöhlen anschauen.

Urlaub im Landesinneren: Das Herrenhaus Son Sant Andreu

In einem Herrenhaus aus dem Jahr 1652 befindet sich das Agriturismo Son Sant Andreu. Es liegt im östlichen Landesinneren von Mallorca, mehrere Kilometer von der Küste mit seinen Traumstränden entfernt. Trotzdem liegt das Feriendomizil in einer gut erreichbaren Lage in der Nähe des Ortes Petra und nicht weit entfernt von Manacor. Auf dem 100 Hektar großen Gelände, das früher zum Weinanbau und für die Landwirtschaft genutzt worden ist, befinden sich heute zehn verschiedene Zimmer und Suiten. Auch die gesamte Unterkunft kann gebucht werden, um vor Ort kleine Geburtstage oder Familientreffen zu feiern.

Da im Herrenhaus selbst nur ein Frühstück angeboten wird, verfügt es über zwei Küchen und eine Grillterrasse, die von allen Urlaubern genutzt werden können. Des Weiteren werden auch Kinderstühle und -betten angeboten, sodass einem Urlaub mit Kindern nichts im Weg steht.

Umgeben von tausenden Olivenbäumen: Agriturismo Gossalba

Im Zentrum von Mallorca, nicht weit entfernt vom geografischen Mittelpunkt der Insel, liegt das Agriturismo Gossalba. Die Geschichte des ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebs, der vor allem zum Getreideanbau genutzt worden ist, reicht bis in das 13. Jahrhundert zurück. Als Hotel wird die Finca allerdings erst seit 2015 genutzt. In diesem Jahr ist sie umfassend renoviert worden. Zudem sind ca. 2.000 Olivenbäume rund um das Areal angepflanzt worden, aus denen heute Olivenöl hergestellt wird.

Buchbar ist das Gossalba zwischen Anfang Mai und Ende Oktober. Gäste können vor Ort zudem Fahrräder ausleihen oder ihre eigenen sicher verwahren lassen.