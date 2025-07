Youtuber ruft großen Spezi-Test aus – und vergisst das Augsburger Original

Es geht schon mit einem Fauxpas los: Für ihn muss es „die Spezi“ heißen, stellt Moderator Colin Gäbel zu Beginn seiner Sendung fest – also falsch, würden wohl die meisten Schwaben aufschreien. Nun ist Gäbel kein Schwabe und damit irgendwie entschuldigt, aber er ist auch Moderator seiner Internet-Show „Löffel Messer Gäbel“, in der er in seinem Hamburger Studio diverse Auswüchse der Kulinarik vor der Kamera testet und seine Gedanken und Geschmackseindrücke kreativ und wortreich beschreibt. Seine Probier-Shows sammeln auf der Internetplattform Youtube hunderttausende Klicks, die Ausgabe „Was ist der beste Senf?“ wurde 2021 für den Grimme-Preis nominiert. Die neueste Folge widmete Gäbel nun dem ultimativen Augsburger Getränkegut: Spezi. Und dabei unterlief ihm ein fieser Fehler.

Denn ausgerechnet DAS Spezi – also das Augsburger Original – taucht in seiner Test-Auswahl überhaupt nicht auf. Paulaner, Schwipp Schwapp, Mezzo Mix und mehr, alles mit dabei auf dem Tisch. Aber das Spezi glänzt mit Abwesenheit. Ein Frevel, urteilt die Youtube-Community, und macht Krawall in der Kommentarspalte, während Gäbel im Video unschuldig Themen wie das richtige Mischverhältnis von Cola und Orange und die korrekte Serviertemperatur erörtert. „Viel Spezi, viel Meinung!“, stellt der Moderator fest.

Am Ende, nach 60 Minuten augenzwinkerndem Geschlürfe, Geschmatze und Geschwafel, ernennt Gäbel gemeinsam mit seiner Co-Moderatorin das Münchner Paulaner-Spezi mit 9 von 10 möglichen Geschmacks-Punkten zum Gewinner. Geschmäcker sind eben verschieden.

Echte Spezi-Connaisseure, also jene, die den korrekten Artikel verwenden, können sich zurücklehnen und das Spektakel mit elitärer Distanz beobachten. Wie wusste schon Theodor Storm, Dichter, Norddeutscher und vermutlich kein Softdrink-Experte: „Vergessen und Vergessenwerden / Wer lange lebt auf Erden / Der hat wohl diese beiden / zu lernen und zu leiden“.

