Tatort heute aus Wien: Milieustudie mit Eisner und Fellner

Im Tatort heute (26.02.2023) aus Wien ermitteln Eisner und Fellner nach dem Tod eines jungen, erfolgreichen IT-Mitarbeiters - rätselhafte Wendungen inklusive. Lohnt sich "Was ist das für eine Welt"?

"Was ist das für eine Welt" heißt der Tatort heute aus Wien . Der Krimi läuft am Sonntagabend (20.15 Uhr, 26.02.2023) im Ersten.



Wenig Blaulicht, dafür viel Psychologie: Der gewaltsame Tod des Angestellten einer IT-Firma stellt Moritz Eisner und Bibi Fellner vor erhebliche Rätsel.

und vor erhebliche Rätsel. In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Wien-Tatort heute (26.02.2023) im Schnellcheck

Jung, beliebt und extrem erfolgreich: Marlon Unger (Felix Oitzinger) ist der Hotshot einer IT-Firma. Eines Abends wird er vor seiner Wohnung überfallen und erstochen. Während Moritz Eisner (Harald Krassnitzer), Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Meret Schande (Christina Scherrer) in dem Fall zu ermitteln beginnen, ändert sich das Bild, das sie von dem Opfer gewinnen, mehrmals. War er nun beliebt? Oder nicht? Ein skrupelloser Typ oder doch jemand mit Gewissen? Einer, dem die Herzen zufliegen, oder einer, dem es zutiefst egal war, wenn er sich Feinde machte? Der Fall wird jedenfalls zunehmend undurchsichtiger und bedrückender. Denn als sich der Kreis der Verdächtigen endlich verkleinert, passiert eine weitere Tat, die das Wiener Team in Zugzwang versetzt.

Moritz Eisner und Bibi Fellner am Tatort mit dem ermordeten IT-Mitarbeiter Marlon Unger. Foto: Petro Domenigg, ARD Degeto/ORF/Prisma Film

Tatort-Kritik: Lohnt es sich, bei "Was ist das für eine Welt" einzuschalten?

Bibi Fellner und Moritz Eisner verschmelzen immer mehr zu einer Person – und es ist eine Freude zuzuschauen. Noch dazu bei einer so gelungenen Milieustudie wie im Tatort heute. Manche Dialoge sind Perlen. Wenn es einen Kritikpunkt an "Was ist das für eine Welt gibt", dann nur einen winzig kleinen, schreibt Sarah Ritschel in unserer Tatort-Kolumne.

Vertraut wie ein altes Ehepaar: Moritz Eisner und Bibi Fellner. Foto: Petro Domenigg, ARD Degeto/ORF/Prisma Film

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Wien-Tatort heute

Moritz Eisner : Harald Krassnitzer

: Bibi Fellner : Adele Neuhauser

: Meret Schande : Christina Scherrer

: Arnold Cistota: Valentin Postlmayr

Anna Feistinger: Marlene Hauser

Wolfgang Feistinger: Rainer Egger

Jasmina Celan : Elena Wolff

: Elena Wolff Gernot Schlager: Dirk Stermann

Raffaela Unger : Katja Lechthaler

: Marlon Unger : Felix Oitzinger

: Felix Oitzinger Kajetan Krajnc: Paul Hassler

Tatort heute: Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort-Kommissare: Eisner und Fellner sind die Ermittler in Wien

Moritz Eisner, gespielt von Harald Krassnitzer, hat das Sagen im Tatort aus der Alpenrepublik. Seit 1999 ermittelt er meist in Wien und dem Umland, anfangs als Chefinspektors, später als Major, inzwischen als Oberstleutnant. Weil er als Spezialist gilt, wird er häufig auch als Leiter von Sonderkommissionen zur Lösung kniffliger Fälle in andere Teile Österreichs geschickt.

Eisner ist Eigenbrödler, bei seinen Ermittlungen geht's gerne mal rau, fast ruppig zu. Er folgt seinem Instinkt - und am liebsten seinem eigenen Kopf. Als ihm 2011 die schon etwas in die Jahre gekommene Bibi Fellner (Adele Neuhauser) mit ihren psychischen Problemen und ihrem Hang zu Hochprozentigen an die Seite gestellt wird, ist Eisner nicht gerade verzückt. Die Majorin war jahrelang bei der Sitte und pflegt gelegentlich etwas zweifelhafte Kontakte in die Wiener Unterwelt. Trotz aller Unterschiede raufen sich Eisner und Fellner über die Jahre zusammen - und werden ein eingespieltes, vertrautes Duo.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Wien

