Essen

vor 16 Min.

Was ist die 5D-Regel bei Fleisch?

Was ist die 5D-Regel beim Fleisch?

Die Supermarktkette Lidl hat angekündigt, ab sofort die 5D-Regel in ihren Filialen umzusetzen. Was hinter der Regelung steckt und was sich nun für Kundinnen und Kunden ändert.

Von Tiana Zoric