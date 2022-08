Klimawandel einfach erklärt in sieben Grafiken

Dieses Jahrhundert ist anders. Hitze, Dürre und Starkregen – der Klimawandel zeigt sich auch in Deutschland. Was bedeutet das für unser Leben? Und: Gibt es noch Hoffnung?

Die Erde erwärmt sich. Nicht so schlimm? Forschende sehen das anders. Sie warnen vor Hitzewellen, Dürre oder Überflutungen – wenn nichts gegen den Klimawandel getan wird.

In dieser Übersicht erfahren Sie, welche Auswirkungen der anthropogene (also menschengemachte) Treibhauseffekt aufs Klima hat, welche Gefahren die Klimakrise mit sich bringt und was das für unser Leben auf der Erde bedeutet – jetzt und in 80 Jahren.

Der Auslöser Foto: Federico Gambarini, dpa

Die Auslöser des Klimawandels sind unsichtbar, aber Forscherinnen und Wissenschaftlern gut bekannt: Gase wie Kohlenstoffdioxid (CO 2 ), Methan (CH 4 ), Lachgas (N 2 O) oder F-Gase (FKW, HFKW) sorgen dafür, dass sich die unteren Luftschichten der Atmosphäre, also die gasförmige Hülle der Erde, aufwärmt.

Wie das geschieht? Wenn kurzwellige Sonnenenergie auf die Erdoberfläche trifft, reflektiert ein Teil davon zurück ins All. Treibhausgase absorbieren diese langwellige Wärmestrahlung jedoch und halten sie in der Atmosphäre zurück. Je höher die Konzentration an Treibhausgasen ist, desto mehr Wärme bleibt in der Atmosphäre, anstatt ins Weltall zu entweichen. Auf der Erde wird es wärmer.

Die für die Erderwärmung verantwortlichen Treibhausgase kommen aus verschiedenen Quellen. Etwa aus dem Energiesektor, der Landwirtschaft und der Industrie. Sie werden hauptsächlich durch den Menschen und seinen Lebensstil verursacht. Da ist sich auch der renommierte Weltklimarat, ein wissenschaftliches Gremium mit Hunderten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt, sicher. Er stellt fest: "Die seit etwa 1750 beobachteten Konzentrationszunahmen (von Treibhausgasen) sind eindeutig durch menschliche Aktivitäten verursacht."

Der größte Teil der treibhauswirksamen Gase entsteht aus dem Verbrennen fossiler Energieträger wie Erdgas, Kohle und Erdöl. Kohlenstoffdioxid (oder Kohlendioxid) wird beispielsweise in der Industrie, Schiff- oder Luftfahrt freigesetzt – oder auch beim Autofahren.

Auch durch Entwaldung, Waldbrände, Trockenlegung von Mooren oder Veränderung von Böden wird CO 2 freigesetzt, das ursprünglich in Bäumen und Böden gespeichert war.

Außerdem gelangt das Treibhausgas Methan unter anderem durch Massentierhaltung oder Abfallwirtschaft in die Atmosphäre. Ein weiteres treibhauswirksames Gas ist Lachgas, das vorwiegend bei der Herstellung und Anwendung von Düngern und in der chemischen Industrie entsteht. Zuletzt spielen noch sogenannte F-Gase eine Rolle, die in Kühl- oder Löschmitteln verwendet werden.

Ein Problem mit den Treibhausgasen: Sie halten sich sehr lange in der Atmosphäre, tragen also über einen großen Zeitraum zur Erderwärmung bei. Besonders beständig ist Kohlendioxid, das sich Hunderte, teils sogar über tausend Jahre in der Atmosphäre hält. Und: Global gesehen steigt die Emission von Treibhausgasen weiter an. In der Folge wird auch die Erderwärmung weiter zunehmen.

Die Erderwärmung Foto: Cristian Cristel, XinHua/dpa

Je höher die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre ist, desto größer ist der Effekt der Erderwärmung. Vor Einsetzen der weltweiten Industrialisierung war die Zusammensetzung der Klimagase in der Atmosphäre im Gleichgewicht. Sie lag für das wichtigste Klimagas CO 2 bei etwa 280 ppm (die Abkürzung für "parts per million", was auf Deutsch heißt: Teile pro Millionen). Heute beträgt sein Anteil mehr als 410 ppm. Mehr Moleküle also, die die Wärme in der Atmosphäre halten.

Das IPCC – der "Weltklimarat" 1 / 5 Zurück Vorwärts Der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – oft als "Weltklimarat" bezeichnet – ist eine Institution der Vereinten Nationen.

In seinem Auftrag tragen Fachleute weltweit regelmäßig den aktuellen Kenntnisstand zum Klimawandel zusammen und bewerten ihn aus wissenschaftlicher Sicht.

Sie werden dafür nach Angaben des IPCC nicht bezahlt.

Der IPCC informiert, gibt aber keine konkreten Lösungsvorschläge und Handlungsempfehlungen an die Politik.

2007 erhielt der IPCC gemeinsam mit dem ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Gore den Friedensnobelpreis für seine Bemühungen, den Klimawandel in das Bewusstsein der Weltöffentlichkeit zu rücken.

Der Weltklimarat sagt zum Anstieg: "Im Jahr 2019 waren die atmosphärischen CO 2 -Konzentrationen so hoch wie seit mindestens zwei Millionen Jahren nicht mehr." Die Konzentrationen von CH 4 und N 2 O seien seit mindestens 800.000 Jahren nicht mehr so hoch gewesen.

Die Folge sind steigende Temperaturen. Im Vergleich zum Zeitraum 1850 bis 1900 lag die Temperatur auf der Erde im vergangenen Jahrzehnt rund 1,1 Grad Celsius höher. Eine kleine Zahl, die aber schon jetzt historisch ist. Der Weltklimarat stellt dazu fest: "Der Einfluss des Menschen hat das Klima in einem Maße erwärmt, wie es seit mindestens 2000 Jahren nicht mehr der Fall war."

Selbst über den vergleichsweise kurzen Zeitraum seit 1980 beobachten Wissenschaftlerinnen und Forscher spürbare Veränderungen. "Jedes der vergangenen vier Jahrzehnte war jeweils wärmer als alle Jahrzehnte davor seit 1850", heißt es im jüngsten IPCC-Bericht.

Problematisch: In den kommenden Jahrzehnten wird die globale Temperatur weiter ansteigen – selbst dann, wenn sich die Weltgemeinschaft ab sofort strenge Klimaziele setzen würde. Der Weltklimarat schreibt dazu: "Die globale Oberflächentemperatur wird bei allen betrachteten Emissionsszenarien bis mindestens Mitte des Jahrhunderts weiter ansteigen." Die Forschenden gehen davon aus, dass die Marke von 1,5 und 2 Grad im Laufe des 21. Jahrhunderts überschritten wird – "es sei denn, es erfolgen in den kommenden Jahrzehnten drastische Reduktionen der CO 2 - und anderer Treibhausgasemissionen".

Die Szenarien Foto: Caroline Seidel, dpa

Dass die Erderwärmung zunehmen wird, ist sicher. Entscheidend für die Schwere ihrer Auswirkungen auf das Leben auf der Erde ist aber, in welchem Maße das geschieht. Der IPCC rechnet dafür mit mehreren Szenarien: Wie stark erwärmt sich die Erde, wenn weltweit strenge, weniger strenge oder keine Klimaziele gesetzt und umgesetzt werden?

Für den besten Fall mit sehr niedrigen Treibhausgasemissionen geht der Rat von einem Anstieg der globalen Oberflächentemperatur von 1,0 bis 1,8 Grad Celsius aus (im Vergleich zum Zeitraum 1850 bis 1900). Insbesondere für den sehr niedrigen Wert von 1,0 Grad müsste bereits ausgestoßenes Kohlendioxid in großer Menge aus der Atmosphäre entfernt werden.

geht der Rat von einem Anstieg der globalen von 1,0 bis 1,8 Grad Celsius aus (im Vergleich zum Zeitraum 1850 bis 1900). Insbesondere für den sehr niedrigen Wert von 1,0 Grad müsste bereits ausgestoßenes in großer Menge aus der Atmosphäre entfernt werden. In einem mittleren Szenario steigt die Temperatur um 2,1 bis 3,5 Grad.

In einem Szenario mit sehr hohen Emissionen könnte die Temperatur um 3,3 bis 5,7 Grad steigen, so der IPCC .

Zum Vergleich: "Das letzte Mal, dass die globale Oberflächentemperatur dauerhaft um 2,5 Grad oder mehr höher lag als zwischen 1850 und 1900, war vor über drei Millionen Jahren", stellt der IPCC in seinem neuesten Sachstandsbericht fest. Doch bereits weniger starke Temperaturzunahmen auf der Erde können negative Folgen für das Leben auf der Erde haben.

Die Folgen Foto: Hájek Vojtìch, CTK/dpa

Je nachdem, inwiefern sich die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre verändert, geht der Klimarat von unterschiedlich starken Folgen für Mensch, Tier und Umwelt aus.

Bei einer globalen Erwärmung in naher Zukunft (bis 2040) um 1,5 Grad würde das "vielfältige Klimagefahren verursachen und vielfältige Risiken für Ökosysteme und Menschen mit sich bringen", so der IPCC. Doch schon jetzt wirke sich der Klimawandel auf viele Wetter- und Klimaextreme in allen Regionen der Welt aus. Um nur drei zu nennen:

Es sei praktisch sicher, dass Hitzeextreme (einschließlich Hitzewellen ) in den meisten Regionen an Land seit den 1950er-Jahren häufiger und intensiver geworden sind, während Kälteextreme (einschließlich Kältewellen) seltener und weniger schwerwiegend geworden sind.

) in den meisten Regionen an Land seit den 1950er-Jahren häufiger und intensiver geworden sind, während Kälteextreme (einschließlich Kältewellen) seltener und weniger schwerwiegend geworden sind. Die Häufigkeit und Intensität von Starkregen haben seit den 1950er-Jahren über den meisten Landflächen zugenommen, so der IPCC .

. Der Klimawandel hat in einigen Regionen zu Zunahmen von landwirtschaftlichen und ökologischen Dürren beigetragen, stellt der Rat fest.

In Zukunft könnten sich diese Wetterextreme weiter verschärfen.

Im jüngsten IPCC-Bericht heißt es dazu: "Zum Beispiel führt jedes zusätzliche 0,5 Grad globaler Erwärmung zu deutlich erkennbaren Zunahmen der Intensität und Häufigkeit von Hitzeextremen, einschließlich Hitzewellen , und Starkniederschlägen sowie landwirtschaftlichen und ökologischen Dürren in manchen Regionen."

, und Starkniederschlägen sowie landwirtschaftlichen und ökologischen in manchen Regionen." Außerdem würden Kohlenstoffsenken wie Ozeane und Wälder, die viel klimaschädliches Gas binden und somit die Erderwärmung verlangsamen können, "die Anreicherung von CO 2 in der Atmosphäre weniger wirksam verlangsamen" können.

verlangsamen können, "die Anreicherung von CO in der Atmosphäre weniger wirksam verlangsamen" können. Viele dieser Veränderungen seien dauerhaft. Insbesondere Veränderungen des Meeresspiegels oder das Abschmelzen von Eisschilden seien "über Jahrhunderte bis Jahrtausende unumkehrbar".

Das Abkommen Foto: Alexandre Nestora, SETE, dpa

Um die Erderwärmung zu verlangsamen, braucht es den Beitrag von Ländern auf der ganzen Welt. Ein entscheidendes Datum ist hier der 12. Dezember 2015, bei dem auf der Internationalen Klimakonferenz das Pariser Abkommen beschlossen wurde. Sein Ziel: Die Erderwärmung soll auf deutlich unter zwei Grad Celsius und möglichst unter 1,5 Grad Celsius beschränkt werden.

Die Staatengemeinschaft einigte sich mit dem Klimaabkommen von Paris darauf, die Weltwirtschaft auf klimafreundliche Weise zu verändern. Fast alle Länder unterzeichneten den Klimavertrag. Allerdings gibt es einen Haken: Das Übereinkommen von Paris ist nicht rechtlich bindend. Und selbst wenn alle Ziele eingehalten würden: Die Vorgaben reichen nach Ansicht des Weltklimarates nicht, um die 1,5- oder 2-Grad-Marke in diesem Jahrhundert zu unterschreiten.

Bereits in weniger als sieben Jahren ist das sogenannte globale CO 2 -Budget ausgeschöpft. Ab diesem Zeitpunkt dürfte die Weltgemeinschaft keine weiteren Treibhausgase emittieren, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Für das 2-Grad-Ziel bleiben Berechnungen des Mercator Instituts auf Basis von IPCC-Daten noch knapp 25 Jahre Zeit.

Die Hoffnung Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Es gibt viele Möglichkeiten, die Erderwärmung zu verlangsamen. Verantwortlich dafür ist der Auslöser des anthropogenen Treibhauseffekts: der Mensch. Dem Klimarat zufolge bleibt ihm nur wenig Zeit. Es brauche "rasche und tiefgreifende und in den meisten Fällen sofortige Senkungen der Treibhausgasemissionen in allen Sektoren". Das heißt:

Es brauche mehr erneuerbare Energien, eine höhere Energieeffizienz und mehr Energieeinsparung in allen Bereichen.

Die Nutzung fossiler Brennstoffe soll erheblich reduziert werden.

Bereits ausgestoßenes Kohlendioxid müsse mithilfe technischer Innovationen aus der Atmosphäre entfernt werden.

müsse mithilfe technischer Innovationen aus der Atmosphäre entfernt werden. Städte seien gefragt, auf Elektrifizierung zu setzen oder die Kohlenstoffaufnahme und -speicherung mittels Bepflanzung zu verbessern.

Im Bau sei die Nachrüstung bestehender Gebäude notwendig. Bei Neubauten solle u. a. auf eine wirksame Dämmung und Energieeffizienz geachtet werden.

Wohlhabende Privatleute, Kommunen oder Länder sind hier im Vorteil. Sie können sich für Klimafolgen wie Hitze oder Starkregen rüsten – indem sie sich zum Beispiel eine klimaschädliche Klimaanlage kaufen, Städte begrünen oder die Gesundheitsversorgung ausbauen. Das Fachwort dazu lautet Klimaresilienz. Ärmeren Kommunen oder Staaten fehlt dieses Geld, sie werden dem Klimawandel in Zukunft stärker ausgeliefert sein als viele reiche Länder.

Es braucht nach Ansicht des IPCC also eine globale Strategie für den Kampf gegen die Klimakrise. Der Expertenrat nennt die internationale Zusammenarbeit einen "entscheidenden förderlichen Faktor", um den Klimawandel zu mindern. "Wenn globale netto-negative CO 2 -Emissionen erreicht und aufrechterhalten würden, würde sich der globale CO 2 -bedingte Anstieg der Oberflächentemperatur allmählich umkehren."