Was passiert, wenn der Papst stirbt? Diese Änderungen hat Papst Franziskus selbst bestimmt

Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus bleibt kritisch und sorgt weltweit für Besorgnis. Seit seiner Wahl im Jahr 2013 musste er noch nie so lange im Krankenhaus behandelt werden wie jetzt. Sollte der schlimmste Fall eintreten und der Papst sterben, treten festgelegte Rituale und Protokolle in Kraft. Doch was passiert genau, wenn das Oberhaupt der katholischen Kirche stirbt?

Was passiert, wenn der Papst stirbt? Diese Neuerungen gibt es seit April 2024

Wenn der Papst stirbt, hält sich die katholische Kirche an traditionelle Rituale. Diese hat Papst Franziskus selbst erst im April 2024 überarbeiten lassen. Der „Ordo Exsequiarum Romani Pontificis“ (auf Deutsch: Ordnung der Exequien (Totenliturgie) des Römischen Papstes). Diese Neuerungen gibt es laut vaticannews.va:

Feststellung des Todes : Statt im privaten Zimmer des Papstes erfolgt die Feststellung des Todes nun in der Privatkapelle des verstorbenen Papstes. Auch die früher übliche „Rekognition“, wo der Kämmerer dem Papst mit einem kleinen Hammer gegen die Stirn schlug, wird nicht mehr praktiziert. Der Camerlengo informiert anschließend den Kardinalvikar von Rom, der die Nachricht an die Öffentlichkeit weiterleitet. Laut der Catholic News Agency wählen viele katholische Gemeinden eine festgelegte Uhrzeit, zu der die Kirchenglocken gleichzeitig erklingen, um ihre Trauer über den Verlust des Papstes zum Ausdruck zu bringen.

Aufbahrung : Früher gab es drei traditionelle Särge aus Zypresse, Blei und Eiche. Diese werden nun nicht mehr genutzt und der Leichnam wird in einem Holzsarg mit Zinkeinsatz aufgebahrt.

Abschied : Gläubige können weiterhin im Petersdom am offenen Sarg vom Papst Abschied nehmen, allerdings wird der Leichnam nicht mehr auf einem Katafalk, einem erhöhten Podest, ausgestellt. Auch der früher übliche päpstliche Bischofsstab wird nicht mehr neben dem Sarg platziert.

Beisetzung : Es wurden Regelungen für eine mögliche Bestattung außerhalb der Vatikanbasilika eingeführt. Papst Franziskus hat geäußert, in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom beigesetzt werden zu wollen.

Rituale nach dem Tod des Papstes: Was passiert in den kommenden Tagen?

Wenn der Papst stirbt, kümmert sich der Camerlengo um die meisten Angelegenheiten im Vatikan. „Es ist seine Aufgabe, den Tod des amtierenden Papstes zu bestätigen und sicherzustellen, dass die Wünsche des Papstes respektiert werden“, sagt Matthew Bunson vom katholischen Fernsehsender EWTN gegenüber der Catholic News Agency. Die Zeit zwischen dem Tod des Papstes und der Wahl eines Nachfolgers wird als Sedisvakanz (von lateinisch „sede vacante“ – „leerer Stuhl“) bezeichnet.

Trotz der Vereinfachung des gesamten Prozesses bleiben bestimmte Rituale erhalten:

Fischerring wird zerstört : Nachdem der Tod des Papstes offiziell festgestellt wurde, zerstört der Camerlengo den Siegelring – bekannt als Fischerring –, wodurch das Pontifikat symbolisch beendet wird. Wie katholisch.de berichtet, wird der Ring bis zur Verlesung des Testaments aufbewahrt. Dies soll verhindern, dass päpstliche Dokumente nachträglich gefälscht werden.

Stationen im Begräbnisritus : Obwohl der Begräbnisritus vereinfacht wurde, bleiben die traditionellen drei Stationen erhalten. Dazu zählt die Wohnstätte des Verstorbenen, wo der Tod offiziell festgestellt und der Leichnam in den Sarg gebettet wird. Anschließend folgt der Petersdom, in dem die Gläubigen Abschied nehmen können. Der Begräbnisort, der traditionell die Vatikanbasilika war, kann nun auch außerhalb des Vatikans liegen.

Gedenkmessen : Nach dem Begräbnis finden neun Gedenkmessen für den verstorbenen Papst statt, wo festgelegte Gebetstexte vorgetragen werden. Die Tradition beginnt mit der Exequienmesse.

15 bis 20 Tage nach Eintritt der Sedisvakanz beginnt die Konklave, in der alle wahlberechtigten Bischöfe zur Wahl für einen neuen Papst zusammenkommen. Auch bei der Papstwahl gibt es festgelegte Abläufe.