Leichenfund im Main - Ermittlungen zur Identität laufen

Ein Toter wird im Wasser gefunden. Nun wenden sich die Ermittler an die Öffentlichkeit.
Von dpa
    Die Leiche eines Mannes wurde bereits im Juli im Main gefunden - bislang konnte die Identität des Mannes nicht geklärt werden. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Mitarbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamts haben im Juli im Bereich der Eddersheimer Schleuse in Kelsterbach einen toten Mann gefunden. Das teilte die Polizei nun mit. Um wen es sich dabei handelt, sei noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können. Bislang gibt es den Angaben nach keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

    Der Mann war etwa 1,80 Meter, wog 80 Kilogramm und hatte mittellange braun-blonde Haare. Er habe ein grau-braunes T-Shirt, eine kurze graue Hose und dunkelblau-graue Schuhe angehabt. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei Rüsselsheim melden.

