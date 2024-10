Wassertemperatur auf Kreta: Wie warm ist das Meer aktuell?

Das Klima auf Kreta ist im Winter mild. Im Oktober liegen die Temperaturen durchschnittlich noch bei maximal 23,6 Grad und mindestens auf 16,7 Grad in Heraklion und in der auf der Südseite gelegenen Hafenstadt Ierapetra bei 25 Grad und minimal 17,2 Grad. Die Mittelmeer-Insel eignet sich deshalb auch im Winter noch für einen Urlaub.

Denn es gibt zahlreiche Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten, die Griechenlands größte Insel attraktiv machen: die ehemalige Lepra-Insel Spinalonga, romantische Hafenstädte, eine Natur mit hohen Bergen, atemberaubenden Schluchten und Wasserfällen. Außerdem gibt es schöne Strände mit türkisblauem Wasser. An den Lagunen Balos und Elafonissi hat der feine Sandstrand sogar eine pinke Farbe. Doch ist das Wasser jetzt noch warm genug zum Schwimmen?

Wie warm ist das Meer aktuell auf Kreta?

Das Mittelmeer ist nach den heißen Sommermonaten noch aufgewärmt und kühlt nur langsam ab. Für Donnerstag, 31. Oktober 2024, liegen die Werte laut dem griechischen Wetterdienst EMY bei 22 bis 23 Grad vor der Nordküste Kretas. Vor der Südküste der Insel ist das Wasser mit 23 bis 24 Grad noch ein wenig wärmer.

Wie warm ist das Wasser im Herbst und Winter auf Kreta?

Auch im Herbst sind die Wassertemperaturen noch locker im zweistelligen Bereich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt die mittlere Wassertemperatur für die im Norden gelegene Inselhauptstadt Heraklion mit 23 Grad im Oktober an. Im November geht diese demnach auf 20 Grad zurück.

In den Wintermonaten Dezember bis März ist das Wasser - wie auch die Lufttemperatur - dem DWD zufolge am kältesten. Die durchschnittliche Wassertemperatur in Heraklion liegt demnach bei:

17 Grad im Dezember

16 Grad im Januar

15 Grad im Februar

16 Grad im März

Kreta: Wie ist die Wassertemperatur im Frühling und Sommer?

Im April ist das Wasser laut dem DWD in Heraklion im Mittel auch noch 16 Grad warm. Ab Mai steigt die Wassertemperatur dann allmählich spürbar an. Im Mai beträgt sie 19 Grad, im Juni 22 Grad und im Juli 24 Grad. Der August ist schließlich der heißeste Monat mit einer durchschnittlichen Wassertemperatur von 25 Grad. Auch im September ist diese mit 24 Grad noch angenehm.

Übrigens: Eine beliebte Attraktion auf Kreta hat nach dem Tod einer Touristin mit neuen Sicherheitsmaßnahmen wieder geöffnet. Darüber hinaus entsteht auf der Urlaubsinsel eine neue Touristenattraktion, die im Sommer 2025 eröffnen soll. Zudem gibt es einige Märkte, die sich Besucher nicht entgehen lassen sollten.