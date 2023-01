Wegen Klamroths Beziehung zu Neubauer: Krisensitzung beim WDR?

Louis Klamroth ist der neue Moderator von "Hart aber fair". Privat ist er mit Klimaaktivistin Luisa Neubauer liiert. Eine Beziehung, die zum Problem werden könnte.

Seit Anfang des Jahres ist Louis Klamroth das neue Gesicht von " Hart aber fair". Der Moderator führt nun als Nachfolger von Frank Plasberg durch die Polit-Talksendung der ARD. Privat ist der 33-Jährige mit der bekannten Klimaaktivistin Luisa Neubauer liiert. Eine Beziehung, die bei seiner neuen Tätigkeit bei bestimmten Themen für einen möglichen Interessenkonflikt sorgen könnte. Zum Beispiel bei dem, welches am Montag gefragt ist, dann wird bei "Hart aber fair" der Klimawandel diskutiert. Brisant ist in diesem Zuge eine Meldung der Bild, wonach Klamroth seine Beziehung den Verantwortlichen von ARD und WDR verschwiegen haben soll.

"Hart aber fair"-Moderator Klamroth verschwieg ARD und WDR wohl Beziehung zu Neubauer

"Das Privatleben von Herrn Klamroth war in den Gesprächen zwischen dem WDR und ihm vor Bekanntgabe der Zusammenarbeit kein Thema", zitiert die Bild eine Sprecherin des WDR. Klamroth habe den Sender "Ende August" 2022 über die Beziehung mit Neubauer informiert. Kurz zuvor, am 17. August, hatte der WDR den Sohn von Schauspieler Peter Lohmeyer als Nachfolger von Plasberg bei "Hart aber fair" vorgestellt. Bei den vorherigen Verhandlungen mit dem WDR hatte Klamroth laut der Sprecherin einen möglichen Interessenkonflikt verneint.

Laut der Bild sollen Klamroth und Neubauer schon seit 2021 liiert sein. Ist das der Fall, hätte Klamroth seine Beziehung wohl erwähnen müssen, als er zu einem möglichen Interessenkonflikt befragt wurde. Hintergrund sind die "Compliance Standards", die bei der ARD klar geregelt sind. In diesen ist unter dem Punkt 4.2 die "Trennung von Dienstlichem und Privatem" als eines der "wesentlichen Themen" aufgeführt. Die Einhaltung dieser Bestimmungen ist bei einer Arbeit im Unternehmen bindend. Das Problem: In gewissen Szenarien scheint diese Trennung in seiner Rolle als Moderator bei "Hart aber fair" schwierig zu werden.

"Hart aber fair": Krisensitzung beim WDR wegen Beziehung von Klamroth zu Neubauer?

Klamroth scheint in einem thematischen Dilemma zu stecken. Und ARD und WDR mit ihm. Zuletzt waren die Demonstrationen der Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten in Lutzerath eines der heißesten Themen. In der letzten Sendung von "Hart aber fair" ging es allerdings um Einwanderung. Wenn Klamroth demnächst doch noch Klima-Themen moderieren sollte, wird Neubauer nicht unter den Gästen sein können. Der WDR teilte der Bild mit, dass ihr Auftritt bei "Hart aber fair" derzeit ausgeschlossen sei.

Klamroths Vertrag läuft bis Ende 2023. Sollte sich die Beziehung zu Neubauer als Problem erweisen, könnte ihm das frühe Aus drohen. Auf eine Anfrage der Zeitung reagierte er zunächst nicht.

Die Situation könnte sich schnell zuspitzen. Laut Informationen der Bild will der WDR-Rundfunkrat bereits am Dienstag zu einer Krisensitzung wegen Klamroth zusammenkommen. Bei dieser soll geklärt werden, ob der Moderator gegen die Compliance-Regeln des Senders verstoßen hat.

