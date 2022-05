"We Own This City": Alle Infos zu Handlung, Folgen und Besetzung

"We Own This City" läuft aktuell bei Sky. Hier bekommen Sie alle Infos zu Handlung, Folgen und Besetzung. Außerdem gibt es einen Trailer.

Die amerikanische Drama-Serie "We Own This City" ist aktuell beim Streaminganbieter Sky zu sehen. Die Serie basiert auf dem Buch des Reporters Justin Fenton, der für die Zeitung Baltimore Sun arbeitet, und beschreibt auch die Miniserie den Aufstieg und Fall einer Sondereinheit des Baltimore Police Departments.

Die Idee zur Serie stammt von David Simon und Georg Pelecanos, die die Drehbücher gemeinsam mit Ed Burns, Bill Zorzi und Dwight Watkins schrieben. Regie führte Reinaldo Marcus Green.

Sie möchten mehr über die Serie erfahren? Hier in diesem Artikel bekommen Sie alle Infos zur Handlung, zu den Folgen und zu den Darstellerinnen und Darstellern im Cast von "We Own This City". Am Ende finden Sie zudem den offiziellen Trailer zu der Dramaserie.

Start: Seit wann ist "We Own This City" bei Sky in Deutschland zu sehen?

Die erste Folge von "We Own This City" wurde in der Nacht vom 25. auf den 26. April 2022 in der englischsprachigen Originalfassung veröffentlicht. Sie steht seitdem auf Abruf über Sky Q und Sky Go bereit.

Auf Deutsch werden die Folgen voraussichtlich ab Ende Juni bei Sky Atlantic zu sehen sein.

Handlung: Darum geht es in "We Own This City"

Auf den Straßen Baltimore kommt es im Jahr 2015 immer wieder zu großen Unruhen. Viele Menschen fordern Gerechtigkeit für den 25-jährigen Afroamerikaner Freddie Gray, der unter mysteriösen Umständen in Polizeigewahrsam ums Leben kam. Die Polizei steht unter enormen Druck, denn neben den Unruhen wird die Ostküstenmetropole zunehmend von Drogen und Gewalt beherrscht und es gibt immer mehr Tötungsdelikte.

Um wieder für Ruhe und Ordnung in der Stadt zu sorgen, wird eine Spezialeinheit mit dem Namen "Gun Trace Taskforce" gegründet. Wayne Jenkins und sein Team sollen die Stadt von Gewalt und Drogen befreien. Die Einheit wird jedoch zum Zentrum eines riesigen Skandals: Die korrupten Cops verhaften zahlreiche Kleindealer, um die Statistiken zu schönen. Außerdem fälschen sie Beweise und kassieren bei Verhaftungen massenhaft Bargeld und Drogen ein, die sie weiterverkaufen. Schließlich wird ein Polizist, der gegen die Einheit aussagen will, unter rätselhaften Umständen erschossen.

Episoden-Guide: Das sind die Folgen von "We Own This City"

Die Serie "We Own This City" besteht aus insgesamt sechs Episoden, die alle eine Spielzeit von circa 60 Minuten haben. Die einzelnen Episoden werden ab Ende April wöchentlich in der Nacht von Montag auf Dienstag veröffentlicht.

Das sind die englischsprachigen Titel und die Termine:

Folge 1: "Part One" (26. April 2022)

Folge 2: "Part Two" (03. Mai 2022)

Folge 3: "Part Three" (10. Mai 2022)

Folge 4: "Part Four" (17. Mai 2022)

Folge 5: "Part Five" (24. Mai 2022)

Folge 6: "Part Six" (31. Mai 2022)

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "We Own This City"?

Jon Bernthal spielt die Hauptrolle des Officers Wayne Jenkins in der Dramaserie "We Own This City".

Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über alle weiteren Darsteller im Cast von "We Own This City" und ihre Rollennamen in der Serie:

Schauspieler Rolle Jon Bernthal Sgt. Wayne Jenkins Josh Charles Daniel Hersl Jamie Hector Sean M. Suiter Wunmi Mosaku Nicole Steele McKinley Belcher III Momodu Gondo Darrell Britt-Gibson Jemell Rayam Dagmara Dominczyk Erika Jensen Rob Brown Maurice Ward Don Harvey John Sieracki David Corenswet David McDougall Larry Mitchell Scott Kilpatrick Ian Duff Ahmed Jackson Delaney Williams Kevin Davis Lucas Van Engen Leo Wise

Trailer: Erste Einblicke in "We Own This City

Damit Sie sich einen ersten Eindruck von der Miniserie "We Own This City" verschaffen können, haben wir hier den englischsprachigen Original-Trailer zu der Serie für Sie: