Bericht: Burkardt besteht Medizincheck in Frankfurt

Der Wechsel von Nationalstürmer Jonathan Burkardt innerhalb der Fußball-Bundesliga vom FSV Mainz 05 zu Eintracht Frankfurt rückt einem Medienbericht zufolge immer näher. Nach Informationen der «Bild»-Zeitung hat der 24-Jährige seinen Medizincheck beim Champions-League-Teilnehmer bestanden.

Den Angaben zufolge zahlt die Eintracht rund 23 Millionen Euro Ablöse an die 05er, bei denen Burkardt eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag steht. Bei den Frankfurtern soll er demnach einen Kontrakt bis 2030 und ein Grundgehalt von 2,5 Millionen Euro jährlich erhalten.

Der Angreifer war in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit der beste deutsche Torjäger. In 29 Partien erzielte er 18 Treffer und lag damit noch vor Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach (16 Tore). In der Nationalmannschaft gab Burkardt unter Bundestrainer Julian Nagelsmann im Oktober des vergangenen Jahres sein Debüt.