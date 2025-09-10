Icon Menü
Wechselhaftes Wetter: Immer wieder Schauer in Hessen erwartet

Wechselhaftes Wetter

Immer wieder Schauer in Hessen erwartet

Ein Mix aus Sonne und Wolken, dazu regelmäßig Schauer: Das sind die Wetteraussichten bis zum Wochenende. Auf welche Temperaturen kann sich Hessen einstellen?
Von dpa
    Ein Regenschirm in der Tasche oder im Kofferraum wird sich in den kommenden Tagen vermutlich lohnen. (Symbolbild)
    Ein Regenschirm in der Tasche oder im Kofferraum wird sich in den kommenden Tagen vermutlich lohnen. (Symbolbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa

    Den Regenschirm sollten die Menschen in Hessen auch in den kommenden Tagen am besten griffbereit halten. Heute kann es am ehesten noch trocken bleiben: Es soll nur vereinzelt Schauer geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu gebe es Höchsttemperaturen zwischen 18 und 22 Grad. Am Abend könnte es demnach in Südhessen kurz gewittern.

    Nass wird es dann ab Donnerstag: Bis ins Wochenende hinein erwarten die Meteorologen jeden Tag immer wieder Schauer. Am Himmel wechseln sich unterdessen Sonnenschein und dichtere Wolken ab. Passend dazu kommt bei den Temperaturen Herbststimmung auf: Der Donnerstag bringt laut der Vorhersage höchstens 18 bis 21 Grad, gefolgt vom Freitag mit 17 bis 20 und dem Samstag mit 16 bis 20 Grad.

