„Wednesday“ läuft auf Netflix: Dieser Superstar gehört zum Cast von Staffel 2

Kaum war die erste Staffel von „Wednesday“ bei Netflix abrufbereit, wurde sie bereits zum Mega-Hit für den Streaming-Dienst. Die Serie über Wednesday, einen weiblichen Spross der Grusel-Familie Addams, führt die Liste der meistgeschauten Serien des Streamingdienstes an.

Wann kam Staffel 2 von „Wednesday“ raus? Welche Schauspieler sind in der Fortsetzung dabei? Alle Infos rund um Start, Handlung, Besetzung sowie den Trailer zu Staffel 2 von „Wednesday“ finden Sie hier.

Wann ist der Start von „Wednesday“, Staffel 2?

Die zweite Staffel der Serie ist in zwei separate Teile aufgeteilt, die jeweils zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf Netflix laufen. Startdatum von Staffel 2 war Mittwoch, 6. August 2025. An diesem Tag erschienen um 9 Uhr die ersten vier Folgen der zweiten Staffel von „Wednesday“. Die Episoden 5 bis 8 werden am Mittwoch, 3. September, ebenfalls um 9 Uhr veröffentlicht. Hier haben wir alle Folgen der zweiten Staffel von „Wednesday“ auf Netflix für Sie im Überblick:

Folge 1, Mittwoch, 6. August 2025: „Neuer Tag, neues Leid“

Folge 2, Mittwoch, 6. August 2025: „If These Woes Could Talk“

Folge 3, Mittwoch, 6. August 2025: „The Devil You Woe“

Folge 4, Mittwoch, 6. August 2025: „The Great Outwoes“

Folge 5, Mittwoch, 3. September 2025: „Hide and Woe Seek“

Folge 6, Mittwoch, 3. September 2025: „This Means Woe“

Folge 7, Mittwoch, 3. September 2025: „Woe Thyself“

Folge 8, Mittwoch, 3. September 2025: „A Woe in the Dark“

Handlung von „Wednesday“: Worum geht es in Staffel 2?

„Wednesday“ ist eine Comedy-Horror-Fernsehserie, die auf der Figur Wednesday Addams aus „The Addams Family“ basiert. Wednesday fliegt wegen eines Piranha-Attentats auf eine Wasserball-Mannschaft von der Highschool und wird zum Entzücken ihrer Eltern auf die Nevermore Academy geschickt. Dabei handelt es sich um ein Internat für monströse Außenseiter, auf dem Morticia und Gomez Addams sich dereinst lieben gelernt haben. Die Schule erinnert ein wenig an Harry Potters Hogwarts, Drehort ist das neoromanische Schloss Cantacuzino in der rumänischen Kleinstadt Bușteni.

"Wednesday": Worum dreht sich Staffel 2?

In Staffel 2 der Serie „Wednesday“ kehrt die Hauptfigur, gespielt von Jenna Ortega, an die Nevermore Academy zurück. Dort erwarten sie neue Herausforderungen und unbekannte Gegenspieler. Die Handlung konzentriert sich auf Wednesdays Auseinandersetzungen mit familiären Verpflichtungen, sozialen Beziehungen und alten Konflikten. Als sie Versionen vom Tod ihrer Freundin Enid hat, steht sie erneut vor einem übernatürlichen Rätsel, das es mit analytischem Denken und einem besonderen Gespür für das Ungewöhnliche zu lösen gilt.

In der letzten Folge von Staffel 1 wurde enthüllt, dass Marilyn Thornhill, eine Lehrerin an der Nevermore Academy, in Wahrheit Laurel Gates ist – eine Nachfahrin von Jerichos Gründer Joseph Crackstone. Sie verfolgt einen Plan, die „Außenseiter“ der Akademie endgültig zu vernichten, indem sie Crackstone wieder zum Leben erweckt. Mithilfe von Tyler Galpin, der sich als Hyde-Monster entpuppt, sammelt sie Körperteile für ihre dunklen Machenschaften. Letztlich gelingt es Wednesday und ihren Verbündeten, Crackstone zu besiegen und Thornhill zu enttarnen. Tyler und Thornhill werden in Gewahrsam genommen, aber Tylers Verwandlung in den Hyde in den letzten Sekunden deutet darauf hin, dass seine Geschichte noch nicht vorbei ist.

Das Finale hinterließ mehrere ungelöste Handlungsstränge:

Was geschieht mit Tyler, nachdem er offenbar erneut in seine Hyde-Gestalt wechselt?

Wer hat Wednesday die bedrohliche Nachricht auf ihr neues Handy geschickt?

Wer wird die neue Leitung der Nevermore Academy, nachdem Larissa Weems tragischerweise im Finale ums Leben kam?

Die Showrunner bestätigten, dass Tyler in der zweiten Staffel zurückkehren wird. Sie haben bereits einen groben Plan für drei bis vier Staffeln entwickelt, wollen jedoch flexibel bleiben, um auf die Dynamik der Figuren und die Resonanz der Zuschauer einzugehen. Themen wie Wednesdays Wachstum, neue Bedrohungen und die Beziehungen zwischen den Charakteren stehen dabei im Vordergrund. Auch wenn Wednesday am Ende der ersten Staffel ein Handy erhält, wollen die Macher ihre Ablehnung moderner Technologie beibehalten. Sie scherzten, dass „Eiskaltes Händchen“ stattdessen zum TikTok-Star werden könnte.

Besetzung in „Wednesday“, Staffel 2: Lady Gaga übernimmt einen Gastauftritt

Dass Hauptdarstellerin Jenna Ortega wieder mit dabei ist, stand außer Frage. Immerhin wäre „Wednesday“ ohne die titelgebende Figur undenkbar. Darüber hinaus ist bekannt, dass Ortega in Staffel 2 als Co-Produzentin stärker im kreativen Prozess der Produktion eingebunden war.

Mit der Bekanntgabe des Produktionsbeginns wurde damals auch offiziell der Cast vorgestellt, einschließlich neuer Stars und Gastauftritte. Zudem erweitert sich die Addams-Family mit neuen Darstellern. Lady Gaga übernimmt einen Gastauftritt in Staffel 2 und spielt die Lehrerin Rosaline Rotwood.

Da die Handlung von Staffel 2 von „Wednesday“ größtenteils wieder an der Nevermore Academy stattfindet, sind auch Enid, Tyler sowie andere Mitschüler und Freunde wieder mit dabei. Die Rückkehr von Wednesdays Eltern und ihrem Bruder Pugsley wurde ebenfalls bestätigt.

Alle bisher bekannten Figuren sind hier im Überblick:

Rollenname Schauspielerin/Schauspieler Synchronsprecherin/-sprecher Wednesday Addams Jenna Ortega Magdalena Montasser Sheriff Donovan Galpin Jamie McShane Viktor Neumann Tyler Galpin Hunter Doohan Henning Nöhren Morticia Addams Catherine Zeta-Jones Arianne Borbach Enid Sinclair Emma Myers Saskia Glück Bianca Barclay Joy Sunday Samina König Ajax Petropolus Georgie Farmer Till Flechtner Pugsley Addams Isaac Ordonez Emil Graf Direktorin Larissa Weems Gwendoline Christie Angela Wiederhut Onkel Fester Fred Armisen Gerald Schaale Eugene Otinger Moosa Mostafa Faris Herrmann Gomez Addams Luis Guzmán Michael Iwannek Wednesdays Großmutter Joanna Lumley - Barry Dort Steve Buscemi - Yoko Tanaka Naomi J. Ogawa -

Eiskaltes Händchen Victor Dorobantu - Capri Billie Piper -

Neu in der Serie sind außerdem die folgenden Schauspieler:

Luyanda Unati Lewis-Nyawo

Evie Templeton

Owen Painter

Noah Taylor

Des Weiteren dürfen sich die Zuschauer auf Gastauftritte der folgenden Stars freuen:

Frances O'Connor

Lady Gaga

Haley Joel Osment

Heather Matarazzo

Joonas Suotamo

Christopher Lloyd

Thandiwe Newton

Interessant ist außerdem, dass Percy Hynes White wohl nicht mehr in der Serie dabei sein wird, da er auf der Castliste und den Set-Bildern fehlt. Laut Daily Mail wurde der Darsteller aufgrund von Missbrauchsvorwürfen von der Serie ausgeschlossen. Er selbst weist die Vorwürfe als Lügen zurück.

Trailer zur Staffel 2 von „Wednesday“

Mit der Bekanntgabe des Startdatums hat Netflix auch den ersten Trailer auf Deutsch zur zweiten Staffel von „Wednesday" veröffentlicht:

Außerdem veröffentlichte Netflix die ersten sechs Minuten von Staffel 2: