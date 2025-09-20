„Wednesday“, Staffel 3 kommt: Was ist zur Fortsetzung bekannt?

Die Netflix-Serie „Wednesday“ feierte ihre Premiere am 16. November 2022 und wurde weltweit eine Woche später, nämlich am 23. November 2022, veröffentlicht. Die erste Staffel wurde von Tim Burton inszeniert und von Alfred Gough sowie Miles Millar entwickelt. Dabei dreht sich die Handlung um die Hauptfigur Wednesday Addams, gespielt von Jenna Ortega, die an der düsteren Nevermore Academy studiert. Dort entwickelt sie ihre psychischen Fähigkeiten weiter, während sie versucht, eine Mordserie zu stoppen und gleichzeitig das Geheimnis rund um die Ereignisse, die ihre Eltern vor 25 Jahren betrafen, zu lösen.

Seitdem hat die Serie eine zweite Staffel erhalten, die diesmal in zwei Teilen veröffentlicht wird: Der erste Teil erschien am 6. August 2025 und der zweite Teil folgt am 3. September 2025. Die Serie stieß vor allem aufgrund ihrer Mischung aus Mystery, Humor und düsterem Charme auf viel Gegenliebe und entwickelte sich schnell zu einem der beliebtesten Netflix-Originale. Eine dritte Staffel wurde bereits offiziell angekündigt, in der die Geschichte von Wednesday und ihrer Welt weitererzählt und ausgebaut werden soll.

Was ist zu Staffel 3 von „Wednesday“ bekannt? Wie sieht es mit dem Start, der Handlung und der Besetzung aus? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos gibt es hier in diesem Artikel.

Staffel 3 von „Wednesday“: Start - wann geht es weiter?

Die erste Staffel von „Wednesday“ ist nach wie vor die meistgesehene englischsprachige Serie auf Netflix aller Zeiten. Dementsprechend kommt die Ankündigung einer dritten Staffel, während die zweite noch gar nicht vollständig ausgestrahlt wurde, nicht überraschend. Ein genaues Startdatum ist allerdings noch nicht bekannt. Der Release von „Wednesday“ Staffel 3 hängt unter anderem davon ab, wie schnell die Fortsetzung in Produktion geht. Sobald es konkrete Informationen dazu gibt, werden sie an dieser Stelle ergänzt.

Handlung von „Wednesday“, Staffel 3: Um was geht es in der Fortsetzung?

Auch über die Handlung der dritten Staffel von „Wednesday“ ist Stand jetzt (September 2025) noch nichts bekannt. Nur so viel ließen sich die Macher der Serie entlocken: „Unser Ziel für Staffel 3 ist dasselbe wie für jede Staffel: Wir wollen die beste Staffel von Wednesday machen, die wir können“, so Alfred Gough. „Wir wollen unsere Charaktere weiter vertiefen und gleichzeitig die Welt von Nevermore und Wednesday erweitern.“ Auch Miles Millar gab einen Kommentar dazu ab: „In Staffel 3 werden wir mehr Mitglieder der Addams-Family sehen und mehr Familiengeheimnisse erfahren!“

Klar ist, dass die Handlung der dritten „Wednesday“-Staffel natürlich stark vom Verlauf von Staffel 2 abhängt, über den wir zum Staffelfinale ab dem 3. September 2025 mehr wissen. Im ersten Teil der zweiten Staffel sieht die Handlung in etwa so aus: Wednesday, die nun eine ungewollte Ikone ist, wird mit Visionen vom Tod ihrer Freundin Enid konfrontiert und muss sich einem neuen Rätsel mit einem einäugigen Raben stellen. Währenddessen muss sie sich noch mit der neuen Lehrerin Rosaline Rotwood und der Rückkehr des geflohenen Tyler auseinandersetzen. Was sonst noch passiert, zeigt sich dann ab Anfang September, wenn die weiteren Folgen von Staffel 2 erscheinen.

Cast von „Wednesday“, Staffel 3: Diese Schauspieler sind dabei

Über den Cast von „Wednesday“, Staffel 3, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt ebenfalls nur spekuliert werden. Wirklich sicher dürfte aktuell nur Jenna Ortega als Hauptdarstellerin sein. Doch laut verschiedenen Quellen sollen auch Schauspieler wie Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán und Isaac Ordonez in der dritten Staffel wieder mit dabei sein. Zudem dürfte es auch einige neue Gesichter im Cast geben, da in Staffel 3 laut Gogh der eine oder andere neue Charakter eingeführt werden soll. Bevor der Cast der dritten „Wednesday“-Staffel offiziell feststeht, hier einmal die momentane Besetzung der Rollen:

Jenna Ortega als Wednesday Addams

Emma Myers als Enid Sinclair

Hunter Doohan als Tyler Galpin

Joy Sunday als Bianca Barclay

Isaac Ordonez als Pugsley Addams

Steve Buscemi als Schulleiter Barry Dort

Lady Gaga als Rosaline Rotwood

Catherine Zeta-Jones als Morticia Addams

Luis Guzmán als Gomez Addams

Victor Dorobantu als Thing