Im Kreis Darmstadt-Dieburg leben die meisten Pendler

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg ist in Hessen unter den Kreisen und kreisfreien Städten die Pendler-Hochburg. Wie aus Daten der Zensus-Datenbank hervorgeht, hat die Kommune den höchsten Anteil von Einwohnern mit Arbeitsplatz außerhalb der Gemeinde ihres Hauptwohnsitzes. Dieser lag im Jahr 2022 bei 67,6 Prozent, das entspricht 101.340 Menschen.

Dahinter folgen der Main-Taunus-Kreis (65,3 Prozent) sowie der Kreis Offenbach (64,9 Prozent). In Hessens größter Stadt Frankfurt lag der Anteil dagegen nur bei 26,5 Prozent.

In ganz Deutschland hatten zum Zensus-Stichtag 15. Mai 2022 rund 19,3 Millionen der 41,0 Millionen Erwerbstätigen einen Arbeitsplatz außerhalb ihrer Hauptwohnsitzgemeinde. Das entspricht einem Pendler-Anteil von 46,9 Prozent.