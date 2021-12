Hunderte Verkehrsunfälle seit Donnerstagnachmittag

Wegen Glätte sind seit Donnerstag etliche Unfälle auf Deutschlands Straßen passiert. Teilweise endeten die Verkehrsunfälle tödlich.

Weil die Straßen in Deutschland teilweise spiegelglatt waren, hat es seit Donnerstagnachmittag hunderte Verkehrsunfälle gegeben. Manchmal endeten sie auch tödlich.

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist ein 19-Jähriger Autofahrer bei einem Zusammenstoß von zwei Autos gestorben. Die Fahrerin des anderen Autos wurde schwer verletzt. Die beiden waren am Nachmittag auf einer glatten Landstraße aus Reinberg in einer Kurve frontal ineinander gefahren.

Unfall in Niedersachsen: Mädchen stirbt im Kreis Stade

Auch in Niedersachsen endete ein Unfall tödlich: Im Kreis Stade ist eine 15-Jährige am Nachmittag ums Leben gekommen. Es wird vermutet, dass der Fahrer - der Vater des Mädchens - wegen Glätte die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Insgesamt saßen fünf Menschen in dem Auto. Der Wagen geriet ins Schleudern, kam von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und schleuderte neben die Straße. Neben dem Fahrer wurden auch seine zwei Kinder im Alter von 4 und 8 Jahren sowie ein 15-jähriger Junge schwer verletzt, wie die Polizei miiteilte.

Video: dpa Exklusiv

Wegen Eisglätte: Etliche Unfälle in Bayern

Auch in Bayern sorgten spiegelglatte Straßen für zahlreiche Unfälle. In der Oberpfalz auf der A6 bei Amberg waren allein auf einem Abschnitt von nur einem Kilometer insgesamt 20 Autos in neun Unfälle verwickelt. Sechs Menschen wurden leicht verletzt. Die Autobahn 6 war zwischenzeitlich gesperrt. In Regensburg krachte ein Linienbus in geparkte Autos.

In Niederbayern registrierte die Polizei etwa 45 Unfälle. Bei einem der Verkehrsunfälle wurde eine Person mittelschwer verletzt, bei den anderen entstand zum Glück nur Sachschaden, teilte die Polizei mit. Wegen Eisglätte mussten drei Straßen gesperrt werden.

Lesen Sie dazu auch

Leichte Unfälle in Schleswig-Holstein

Ganz im Norden, in Schleswig Holstein, gab es nach Schneefällen mindestens 190 Verkehrsunfälle. Bis in den späten Donnerstagabend waren etwa Stormarn, das Herzogtum Lauenburg, Ostholstein und Lübeck besonders stark betroffen. Hier gab es rund 70 Unfälle wegen Glätte, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Auch hier gab es nur Blechschäden und maximal leicht verletzte Personen.

Auch der Bahn machten die winterlichen Verhältnisse in Schleswig-Holstein zu Schaffen: Im Fern- und Regionalverkehr gab es etliche Zugausfälle und Verspätungen. Ein Bahnsprecher sagte, dass die Deutsche Bahn davon ausgehe, dass zu Betriebsbeginn am Freitag der Zugverkehr ohne Behinderungen anläuft.