Wegen Kindesmissbrauchs: Zwölf Jahre Haft für Priester

Er hat sich an Kindern vergangen, mehrfach und schwer. Nun hat das Landgericht Köln den Priester (70) zu zwölf Jahren Haft verurteilt.

Das Landgericht Köln hat am Freitag einen katholischen Priester wegen Kindesmissbrauchs zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Der 70-Jährige muss außerdem Schmerzensgeld an drei Nebenklägerinnen zahlen: 5000, 10.000 und 35.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft hatte 13 Jahre Haft gegen den Priester gefordert. Die Verteidigung forderte maximal acht Jahre. Der Prozess begann im November.

Der angeklagte katholische Priester wird in den Gerichtssaal geführt. Foto: Federico Gambarini, dpa

Priester nutzte Verletzlichkeit der Kinder gnadenlos aus

Der Priester missbrauchte über viele Jahre hinweg Kinder und Jugendliche. Die Anklage umfasste 118 Tatvorwürfe. Das jüngste Opfer war ein neun Jahre altes Mädchen. Der Verurteilte zwang Kinder zum Geschlechtsverkehr, zu Oralsex und zu vielen anderen sexuellen Handlungen. Während der Prozess lief, meldeten sich immer weitere Opfer. Die Anklage wurde deshalb erweitert und der Priester kam in Haft - auch, weil das Gericht die Gefahr sah, dass sich der Mann wieder an Kindern vergreifen könnte.

Die Staatsanwaltschaft konnte belegen, dass der Priester stets ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis zu den Kindern auszunutzte. Zeugenaussagen zufolge missbrauchte er zum Beispiel ein Mädchen, das in einer Ferienfreizeit Heimweh hatte. In einem anderen Fall gab er vor, sich um die Tochter einer alkoholkranken Mutter kümmern zu wollen. Als Krankenhausseelsorger baute er zu einer Familie ein besonderes Vertrauensverhältnis auf. In einem Fall schloss er mit Eltern eine "Therapievereinbarung" für ihre angeblich jähzornige Tochter ab. Stets habe er dies dann dafür ausgenutzt, die Mädchen sexuell zu missbrauchen, so die Anklage.

Verurteilter Priester in Köln: Erzbistum unterstützte Täter

Das Erzbistum Köln wurde immer wieder mit Vorwürfen und Gerüchten über den Missbrauch konfrontiert - Reaktionen gab es aber keine. Im Gegenteil: Der Pfarrer erhielt stets neue Möglichkeiten, mit den Kindern alleine zu sein. Das ging so weit, dass das Erzbistum Köln seine Anwaltskosten übernahm, nachdem vorübergehend gegen ihn ermittelt wurde. Die Ermittlungen wurden zunächst wieder eingestellt, weil die Nichten des Pfarrers ihre belastenden Aussagen zurückzogen.

Jede Mitverantwortung wurde von Amtsträger des Erzbistums Köln im Prozess bestritten. "Wir haben konsequent gehandelt", beteuerte der Hamburger Erzbischof Stefan Heße, früher Personalchef in Köln, in seiner Zeugenvernehmung.

Der vorsitzende Richter Christoph Kaufmann nimmt im Gerichtssaal des Landgerichts Köln. Foto: Federico Gambarini, dpa

Der Vorsitzende Richter Christoph Kaufmann hat seine Irritation über die Haltung der katholischen Verantwortungsträger teilweise offen gezeigt. So fragte er den ebenfalls als Zeuge geladenen ehemaligen Kirchenrichter Günter Assenmacher, warum dieser keine eigene Recherche unternommen habe, um dem Fall auf den Grund zu gehen. Man könne einen Missbrauchsfall schwerlich durch Herumblättern in der Personalakte aufdecken, hielt er ihm vor. Assenmacher antwortete, weitergehende Untersuchungen seien nicht seine Aufgabe gewesen.