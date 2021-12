Brücke auf A45 bei Lüdenscheid gesperrt

Nachdem an der Talbrücke Rahmede auf der A45 Schäden festgestellt worden sind, wurde die Autobahnbrücke sofort gesperrt. Pendler müssen sich auf Umleitungen einstellen.

Die Autobahn A45 ist zwischen Lüdenscheid und Lüdenscheid-Nord in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Grund sind Schäden an der Autobahnbrücke Rahmede, die am Donnerstag festgestellt wurden. Das teilte die Autobahn Westfalen mit. "Die Schäden, die wir an einer Stelle gefunden haben, machen eine sofortige Sperrung notwendig", sagte Elfriede Sauerwein-Braksiek, Direktorin der Niederlassung Westfalen.

Sperrung der A45: Brücke wird untersucht

Die Brücke werde nun eingehend begutachtet. Es müsse entschieden werden, wie die Brücke weiter genutzt werden kann. Autofahrer werden über die U16 umgeleitet. Wie lange die Sperrung des Autobahnabschnitts dauern wird, ist unklar. Am Freitag will die Autobahn Westfalen bei einer Pressekonferenz weiter informieren.

