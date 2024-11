Egal, ob man Trends wie Abnehmen durch Spaziergänge oder die Gewichtsreduktion durch grünen Tee schon ausprobiert hat: Bei Wegovy werden viele Abnehmwillige hellhörig. Denn der in dem Medikament enthaltene Wirkstoff Semaglutid lässt ordentlich die Pfunde purzeln. Der Wirkstoff funktioniert offenbar so gut, dass es zwischenzeitlich zur Off-Label-Verwendung von Wegovys Vorgänger, dem Diabetes-Medikament Ozempic, kam. Seit Juli 2023 ist aber Wegovy auf dem deutschen Markt und erfüllt laut Hersteller Novo Nordisk den Zweck, Adipositas und Übergewicht bei Erwachsenen zu behandeln.

Beide Medikamente sind verschreibungspflichtig, aber nur Ozempic wird in Kombination mit einer Behandlung von Typ-2-Diabetes von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen. Für Wegovy müssen die Patienten selbst zahlen, da es zur Gewichtsregulierung eingesetzt und damit nicht von den gesetzlichen Kassen erstattet wird. Wir haben für Sie nachgefragt und herausgefunden, wie viel Wegovy kosten kann.

Wegovy-Preis: Das kostet die Abnehmspritze

Ozempic und Wegovy unterscheiden sich nicht nur in ihrem Behandlungszweck und in ihrer Dosierung des Wirkstoffes Semaglutid, sondern auch im Preis. So gibt die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) auf Nachfrage folgende Preise an, die aus dem ABDATA-Artikelstamm – einer bundeseinheitlich neutralen Datenbank, die allerdings nicht von der Bundesvereinigung bestückt wird – stammen. Die Preise gelten für verschreibungspflichtige Medikamente und sollen in allen Apotheken in Deutschland im Sinne der Arzneimittelpreisverordnung gleich sein.

Für Wegovy wurden im ersten Quartal 2024 folgende Preise angegeben und diese sind nach Nachfrage bei der Bundesvereinigung der Deutschen Apothekerverbände auch noch im November 2024 aktuell (Stand 8. November 2024):

Artikel Menge Einheit Preis in Euro 0,25 mg Injektions-Fertigpen 1x1,5 ml 171,96 0,5 mg Injektions-Fertigpen 1x1,5 ml 171,96 1 mg Injektions-Fertigpen 1x3 ml 171,96 1,7 mg Injektions-Fertigpen 1x3 ml 236,37 2,4 mg Injektions-Fertigpen 1x3 ml 301,97

Der dänische Hersteller von Wegovy, Novo Nordisk, hat uns auf eine Anfrage im ersten Quartal 2024 ebenfalls die Apothekenabgabepreise genannt. Dabei gab das Unternehmen an, die Preise für die niedrigste Dosierung (0,25 mg) läge bei 171,93 Euro und bei 301,91 Euro für die höchste Dosierung (2,4 mg). Ein Wegovy-Pen enthält Semaglutid für vier Injektionen, die wöchentlich verabreicht werden.

Hinsichtlich Ozempic gab die Liste von ABDATA im ersten Quartal 2024 folgende Preise an:

Artikel Menge Einheit Preis in Euro 0,25 mg Injektions-Fertigpen 1 St 79,79 0,5 mg Injektions-Fertigpen 1 St 79,79 0,5 mg Injektions-Fertigpen 3 St 216,7 1 mg Injektions-Fertigpen 3 St 216,7

Der Preisunterschied zwischen Wegovy und Ozempic, wie von Novo Nordisk erklärt, ergibt sich aus mehreren Faktoren, die mit der Entwicklung, Zulassung und Zielsetzung der Medikamente zusammenhängen. Zwar würden beide Medikamente auf dem gleichen Wirkstoff basieren, allerdings sei dieser unterschiedlich hoch dosiert.

Darüber hinaus spielten die Erstattungspolitiken eine wichtige Rolle bei der Preisgestaltung. Ozempic, als ein Medikament zur Behandlung von Diabetes, wird in der Regel von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet, während Wegovy als Medikament zur Gewichtsregulierung momentan nicht von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet wird.

Wichtig: Es gibt noch einige Faktoren, die dazu führen können, dass der tatsächlich zu zahlende Betrag für die Patienten variiert:

Zuzahlungen : Patienten, die Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse sind und für die das Medikament erstattungsfähig ist, müssen möglicherweise nur eine gesetzliche Zuzahlung leisten, die unabhängig vom Gesamtpreis des Medikaments ist. Private Krankenversicherungen : Die Erstattungsbeträge können je nach Vertrag mit der privaten Krankenversicherung variieren. Manche Versicherungen übernehmen eventuell den vollen Betrag, während andere nur einen Teil erstatten. Rabattverträge : Manche Krankenkassen haben Rabattverträge mit Arzneimittelherstellern, die zu niedrigeren Preisen für die Versicherten führen können. Freiwillige Rabatte der Apotheken : In seltenen Fällen und aus bestimmten Anlässen könnten Apotheken freiwillige Rabatte anbieten. Online-Apotheken : Manchmal bieten Online-Apotheken Medikamente zu günstigeren Preisen an, da sie andere Strukturen in Bezug auf Kosten haben können.

Übrigens: Das Diabetes-Medikament Ozempic kann zu bestimmten Nebenwirkungen führen. Dazu zählt vorwiegend Übelkeit. Wegen seiner Abnehm-Wirkung sind von Ozempic sogar gefährliche Fälschungen aufgetaucht. Unter anderem in Österreich, aber auch in Deutschland. Neben Wegovy gibt es übrigens ein weiteres Abnehm-Medikament, um das sich ein Hype entwickelt hat: Trulicity.