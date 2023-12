Die "Whamageddon"-Challenge: Ohne "Last Christmas" durch den Advent

Es gibt Leute, die versuchen, 24 Tage lang dem Wham-Hit „Last Christmas“ auszuweichen. Ganz schön schwierig.

Wie besinnlich diese Zeit gerade ist. Man gehe nur mal zu einem der Märkte, die weder das Christkindl noch Weihnachten im Namen tragen, aber ebenfalls auf Glühwein, heißen Caipi und Co. setzen. Dort besingt man nicht die „Stille Nacht“, sondern tanzt sich „Atemlos“ durch die Nacht. Das gleicht mehr einer Hüttengaudi. Aber Achtung. Es könnte schon passieren, dass sich in die Songauswahl der eine oder andere Weihnachtshit einschmuggelt: Hier vielleicht ein „All I Want For Christmas Is You“ von Mariah Carey, dort ein „Rockin’ Around The Christmas Tree“, also der Brenda-Lee-Song, der Careys Weihnachtshyme vom Weihnachtshitparaden-Thron gestürzt hat.

Nur die Originalversion zählt

Dann gibt es noch den unvermeidlichen 1980er-Jahre-Hit, den von der letzten Weihnacht, „Last Christmas“, den manche so gar nicht mehr hören wollen, so dass sie sich an der „Whamageddon“-Challenge beteiligen. Die Regeln dafür sind einfach: Man versucht vom 1. bis 24. Dezember so lange wie möglich den Wham-Weihnachtsklassiker nicht zu hören. Nur die Originalversion zählt. Sobald man den Song irgendwo hört, ist man raus und schreibt in seinem Social-Media-Kanal unter #whamageddon, wann und wo es passiert ist. Also kein Radio in dieser Zeit, nur Kaufhäuser ohne Weihnachtsmusik besuchen und aufpassen, wenn man im Auto mitgenommen wird.

Wem es ohne „Last Christmas“ kalt ums Herz werden sollte, wer sich trotzdem an der Challenge beteiligt, kann sich an einem Song erfreuen, der an Weihnachten ebenfalls unvermeidlich ist: der Titelmelodie von „Drei Nüsse für Aschenbrödel“. DJ Felix Harrer aus Aachen hat das Flötenthema mit treibenden Beats unterlegt und damit einen Nerv getroffen. Auf den Streamingdiensten ist sein Technokracher Millionen Mal gespielt worden. Vielleicht dann doch lieber mal wieder „Stille Nacht“?

