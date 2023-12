"Weihnachten bei den Hoppenstedts": Sendetermine und Übertragung 2023

Für "Weihnachten bei den Hoppenstedts" gibt es auch 2023 wieder Sendetermine. Hier bei uns gibt es alle Informationen rund um Übertragung, Wiederholung, Handlung, Besetzung und einen Trailer.

In diesem Jahr wird " Weihnachten bei den Hoppenstedts" wieder im deutschen Fernsehen gezeigt. Der Filmklassiker handelt von der gleichnamigen Familie und wie sie Weihnachten und die Vorweihnachtszeit verbringen - geprägt von zahlreichen chaotischen Situationen und Missverständnissen.

Sie möchten den Film gerne im TV sehen? Dann erfahren Sie hier, wie. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Sendetermine, Übertragung, Wiederholung, Handlung, Besetzung und Trailer für Sie zusammen gefasst.

Wann kommt "Weihnachten bei den Hoppenstedts" im TV? - Sendetermine 2023

Der Weihnachtsfilm "Weihnachten bei den Hoppenstedts" wird an insgesamt sechs Terminen im deutschen Fernsehen gezeigt: Fünfmal am 24. Dezember 2023, und zweimal am 25. Dezember 2023.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Hier haben wir Ihnen die Sendetermine sowie den Sender in einer kleinen Übersicht zusammengetragen:

Sonntag, 24. Dezember 2023, 15.05 Uhr, ARD

Sonntag, 24. Dezember 2023, 16.40 Uhr, NDR

Sonntag, 24. Dezember 2023, 18.40 Uhr, SR

Sonntag, 24. Dezember 2023, 18.50 Uhr, SWR

Sonntag, 24. Dezember 2023, 22.15 Uhr, SWR und SR

Sonntag, 24. Dezember 2023, 22.20 Uhr, WDR

Montag, 25. Dezember 2023, 23.00 Uhr, NDR

Montag, 25. Dezember 2023, 23.00 Uhr, Radio Bremen TV

"Weihnachten bei den Hoppenstedts" 2023: Übertragung im TV und Stream

An Heiligabend 2023 wird "Weihnachten bei den Hoppenstedts" gleich fünfmal im Fernsehen gezeigt. Der SWR, der WDR, der NDR und Das Erste strahlen den Film aus. Am 1. Weihnachtsfeiertag gibt es den Weihnachtsfilm dann noch zweimal spätabends beim NDR zu sehen.

Alternativ lässt sich der Weihnachtsklassiker auch - parallel zur TV-Ausstrahlung im Ersten - im Stream der ARD-Mediathek verfolgen.

Wiederholung von "Weihnachten bei den Hoppenstedts"

Falls Sie die Ausstrahlung von "Weihnachten bei den Hoppenstedts" verpasst haben sollten, ist das kein Problem. Es gibt trotzdem die Möglichkeit, den Film zu sehen - und zwar in der ARD-Mediathek. Hier wird der beliebte Weihnachtsklassiker nach TV-Ausstrahlung am 24. Dezember 2023 noch ganze sieben Tage lang auf Abruf zur Verfügung stehen.

Handlung von "Weihnachten bei den Hoppenstedts": Worum geht es im Weihnachtsklassiker?

Im Jahr 1978 erschien "Weihnachten bei den Hoppenstedts" als sechster Teil der Serie "Loriot". Seitdem gibt es den Film regelmäßig an Weihnachten im Fernsehen zu sehen.

Er handelt von der Weihnachtsfeier, wie sie die Familie Hoppenstedt verbringt. Das Ehepaar Hoppenstedt muss sich mit einigen Vertretern in ihrer Wohnung auseinander setzen, die ihnen zahlreiche Dinge von Versicherungen über Staubsauger verkaufen wollen. Opa Hoppenstedt geht in den Spielzeugladen und hat einige, sehr missverständnisreiche Konversationen mit den Mitarbeitern. Heiligabend selbst möchte die Familie nach all dem Stress gerne so gemütlich wie möglich verbringen, doch daraus wird so schnell nichts, und das nicht nur, weil Opa Hoppenstedt für den Sohn ein Atomkraftwerk besorgt hat, das wohl doch nicht nur ein Spielzeug zu sein scheint.

Diese Schauspieler sind im Cast von "Weihnachten bei den Hoppenstedts": Die Besetzung

Die Familie, um die es bei "Weihnachten bei den Hoppenstedts" geht, besteht aus vier Mitgliedern. Hier die Schauspieler des Casts im Überblick für Sie:

Rolle Schauspieler Opa Hoppenstedt Vicco von Bülow Mutter Hoppenstedt Evelyn Hamann Vater Hoppenstedt Heinz Meier Dicki Hoppenstedt Katja Bogdansky

"Weihnachten bei den Hoppenstedts" 2023 im Stream bei Amazon, Netflix & Co.

An Heiligabend wird "Weihnachten bei den Hoppenstedts" stolze sechsmal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt. Das ist auch gut so, denn eine Alternative bei einem der Streamingdienste gibt es für den Weihnachtsklassiker nicht. Dieser muss auch 2023 ganz klassisch im linearen TV-Programm gesehen werden. Die einzig mögliche Alternative bietet die ARD-Mediathek. Die großen Streamingdienste wie Amazon, Netflix & Co. haben den Loriot-Klassiker bislang noch nicht in ihr Programm mit aufgenommen.