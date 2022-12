Fruchtige Weihnachten! Wirbel um Instagram-Weihnachts-Post von Olaf Scholz

Alles Banane? Das Instagram-Profil des Bundeskanzlers Olaf Scholz sendet Festtagsgrüße – mit Ananas. Was hinter dieser Botschaft steckt ...

Was stellt sich ein Sozialdemokrat zum Fest in die Stube? Nordmanntanne? Fichte? Hauptsache SPD-rot bekugelt? Bundeskanzler Olaf Scholz jedenfalls hat den Nadelbaum diesmal gegen eine Südfrucht eingetauscht – wenn man dem Bild trauen darf, das da auf seinem offiziellen Instagram-Profil an Heiligabend aufgeblitzt ist.

Das Instagram-Profil von Olaf Scholz sendet kuriose Grüße

Es ist ein Stillleben, wie gemalt für jene Romantiker, die sich jedes Jahr auf das ZDF–Weihnachts-Traumschiff freuen, das diesmal übrigens auf „Coco Island“ anlandet: Rocher-Kugeln, gehüllt in güldenes Papier, umrahmen das Bild, rundum ein Kranz von Teelichtern. Und in der Mitte – eine Ananas! Genauer: der Kopf der Frucht mit Blätter-Schopf, und spätestens beim Blick auf den Grußtext zum Foto schöpft man nun Verdacht, dies kann doch kein echter Scholz-Schnappschuss sein: „Ich liebe (Herzchen-Emoji!) unseren Weihnachtsbaum (Tannen-Emoji!). Frohe Weihnachten euch allen!“

Das Kanzleramt löschte die falsche Fichte und erklärte sich schnell: Alles nur ein technisches Versehen. Also ein Patzer des diensthabenden Instagram-Praktikanten? Schade, wie erfrischend und lässig wäre die Botschaft mit Frucht, wäre sie nur echt.

Gerhard Schröder meldet sich an Weihnachten auf Instagram

Denn während Scholz löscht, posieren die Geister der vergangenen Weihnacht, äh, der vergangenen SPD auf Instagram: Altkanzler Gerd Schröder sendet Grüße zum Fest in Maßanzug und Krawatte, an der Seite seiner Frau – vor einem riesigen Starschnitt-Porträtbild seiner selbst, auf dem er wiederum posiert, an der Seite seiner Frau. Uneitel, wer da stattdessen auf die Ananas kommt! Die Weihnachtsbotschaft liegt hier im Detail: ein SPD-roter Umschlag, grüne Ananaswipfel, goldgelbe Rochers …