Diese Briefkästen tauschen Weihnachtspost gegen Ständchen

Der nationale Postdienst des Vereinigten Königreichs will mit einer weihnachtlichen Aktion zum Karten-Verschicken ermutigen. Singende Briefkästen sollen helfen.

Immer noch nicht in Weihnachtsstimmung? Dagegen muss man was tun, dachten sich wohl die Verantwortlichen des nationalen Postdiensts im Vereinigten Königreich. Vier höchst weihnachtliche Briefkästen hat das Unternehmen in Großbritannien verteilt. Die auserwählten Städte sind London in England, Glasgow in Schottland, Belfast in Nordirland und Swansea in Wales. Eine Weihnachts-Verstärkung pro Land, das muss reichen! Was sich die Royal Mail ausgedacht hat, entspricht dem Weihnachtsfest: Es ist kitschig wie herzerwärmend.

Quietsche-Rot sind die runden Kästen und erinnern ein wenig an die beliebten, englischen Telefonzellen. Aber damit nicht genug. Schneeflocken, goldene Sterne und lächelnde Schneemänner verzieren die Box. Doch das Highlight kommt erst, wenn die Luke mit Post - vorzugsweise natürlich Weihnachtskarten - gefüttert wird: Aus dem Inneren des Briefkastens erklingt eines von drei festlichen Liedern. Ausgewählt wurden "Jingle Bells", "We Wish You A Merry Christmas" und "Deck The Halls". Enttäuschend: "Last Christmas" von Wham! ist nicht dabei. Und das, obwohl die Weihnachtshymne dieses Jahr in Großbritannien schon wieder Platz eins der Single Charts erreicht hat.

Royal Mail kurbelt mit festlichen Liedern das Weihnachts-Postgeschäft an

Ist das womöglich der Versuch der Royal Mail, die Post-Krise zumindest zeitweise abzuwenden? Schon seit Jahren geht die Zahl der verschickten Briefe und Karten zurück. Seit 2011 hat sich die Postmenge im Vereinigten Königreich halbiert, knapp acht Milliarden Briefe wurden 2021 geliefert. Ob Marketing-Trick oder nicht: Weihnachtskarten zu verschicken ist eine Tradition, die erhalten bleiben sollte. Also ran an die Briefkästen und im Zweifel beim Einwerfen selber ein Ständchen zum Besten geben: für die Weihnachtsstimmung.

