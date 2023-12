Triberger Weihnachtszauber 2023: Öffnungszeiten und Programm mit Feuershow

Der Triberger Weihnachtszauber findet 2023 wieder statt. Hier erfahren Sie alles rund um Eröffnung, Programm, Feuershow, Preise und Parkmöglichkeiten beim Weihnachtsmarkt in Triberg.

Die kleine Gemeinde Triberg im Schwarzwald zieht den ganzen Sommer über Besucher an. Denn dort gibt es unter anderem Deutschlands höchsten Wasserfall zu sehen. Doch auch im Winter strömen viele Menschen dorthin. Grund dafür ist der Triberger Weihnachtszauber. Dieser Weihnachtsmarkt in Triberg findet 2023 wieder statt.

Die Landschaft wird bei diesem Weihnachtsmarkt mit einer Million Lichtern geschmückt. Außerdem gibt es Unterhaltung in Form eines Riesenrades, Musik, einer Feuershow und Feuerwerk. Durch dieses Programm ist der Triberger Weihnachtszauber weit über die Grenzen Süddeutschlands bekannt geworden.

Hier erfahren Sie alles rund um die Eröffnung und die Öffnungszeiten der Veranstaltung. Außerdem informieren wir Sie über das gebotene Programm und die Termine für das Feuerwerk.

Eröffnung beim Triberger Weihnachtszauber 2023

Normalerweise brechen Weihnachtsmärkte an Heiligabend die Zelte ab. In Triberg ist das anders. Traditionell startet der Weihnachtszauber am ersten Weihnachtsfeiertag. Am 25. Dezember geht es daher auch dieses Jahr wieder los. Der Markt hat dann bis einschließlich 30. Dezember immer von 14 bis 21 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt 2023 in Triberg im Schwarzwald

Los geht's jeden Tag um 14 Uhr. Dann können die Besucher erst einmal gemütlich über das Gelände schlendern. Ab 15 Uhr wird dann auf den verschiedenen Bühnen ein Programm geboten. Das Bühnenprogramm endet zwischen 20 und 21.00 Uhr. An einigen Tagen wird zusätzlich noch ein Feuerwerk um 21 Uhr geboten.

Weihnachtszauber in Triberg 2023: Programm mit Feuershow und Feuerwerk

Wir haben Ihnen hier eine Komplett-Übersicht über das Programm des Triberger Weihnachtszaubers 2023 zusammengetragen:

Montag, 25. Dezember:

Kurhaus-Bühne

15.00 - 15.30 Uhr: Piano Ensemble König

15.40 - 16.10 Uhr: Extra Art

16.20 - 16.50 Uhr: Piano Ensemble König

17.00 - 17.50 Uhr: Extra Art

18.00 - 18.50 Uhr: Golden Voices of Gospel

19.00 - 19.50 Uhr: Extra Art

20.00 - 21.00 Uhr: Golden Voices of Gospel

Natur-Bühne

15.00 - 15.30 Uhr: Rebecca Weisser

15.40 - 16.10 Uhr: Nadine Traoré und Niklas Bastian

und 16.20 - 16.50 Uhr: Golden Voices of Gospel

17.00 - 17.50 Uhr: Rebecca Weisser

18.00 - 18.50 Uhr: Nadine Traoré und Niklas Bastian

und 19.00 - 19.50 Uhr: Rebecca Weisser

20.00 - 21.00 Uhr: Nadine Traoré und Niklas Bastian

Wunderland

15.30 - 16.00 Uhr: TEK Kino

16.00 - 16.30 Uhr: Zauberer Olli

16.30 - 17.00 Uhr: Bike-Show Daniel Rall

17.00 - 17.30 Uhr: TEK Kino

17.30 - 18.00 Uhr: Zauberer Olli

18.00 - 18.30 Uhr: Bike-Show Daniel Rall

18.30 - 19.00 Uhr: TEK Kino

19.00 - 19.30 Uhr: Zauberer Olli

19.30 - 20.00 Uhr: Bike-Show Daniel Rall

20.00 - 20.30 Uhr: TEK Kino

Feuershow

16.15 Uhr: Feuershow

17.00 Uhr: Feuershow

17.45 Uhr: Feuershow

18:30 Uhr: Feuershow

19.15 Uhr: Feuershow

20.00 Uhr: Feuershow

Feuerwerk

findet nicht statt

Dienstag, 26. Dezember:

Kurhaus-Bühne

15.00 - 15.30 Uhr: Piano Ensemble König

15.40 - 16.10 Uhr: Duo VioRa

16.20 - 16.50 Uhr: Piano Ensemble König

17.00 - 17.50 Uhr: Zydeco Annie + Swamp Cats

18.00 - 18.50 Uhr: Duo VioRa

19.00 - 19.50 Uhr: Zydeco Annie + Swamp Cats

20.00 - 21.00 Uhr: Duo VioRa

Natur-Bühne

15.00 - 15.30 Uhr: Schwarzwald Quintett

15.40 - 16.10 Uhr: Anita + Maik

16.20 - 16.50 Uhr: Schwarzwald Quintett

17.00 - 17.50 Uhr: Anita + Maik

18.00 - 18.50 Uhr: Schwarzwald Quintett

19.00 - 19.50 Uhr: Anita + Maik

20.00 - 21.00 Uhr: Schwarzwald Quintett

Wunderland

15.30 - 16.00 Uhr: TEK Kino

16.00 - 16.30 Uhr: Puppentheater

16.30 - 17.00 Uhr: Bike-Show Daniel Rall

17.00 - 17.30 Uhr: Zauberer Olli

17.30 - 18.00 Uhr: Puppentheater

18.00 - 18.30 Uhr: Bike-Show Daniel Rall

18.30 - 19.00 Uhr: Zauberer Olli

19.00 - 19.30 Uhr: Puppentheater

19.30 - 20.00 Uhr: Bike - Show Daniel Rall

20.00 - 20.30 Uhr: Zauberer Olli

Feuershow

16.15 Uhr: Feuershow

17.00 Uhr: Feuershow

17.45 Uhr: Feuershow

18:30 Uhr: Feuershow

19.15 Uhr: Feuershow

20.00 Uhr: Feuershow

Feuerwerk

findet nicht statt

Mittwoch, 27. Dezember:

Kurhaus-Bühne

15.00 - 15.30 Uhr: Mihye So

15.40 - 16.10 Uhr: Drum Stars

16.20 - 16.50 Uhr: Mihye So

17.00 - 17.50 Uhr: Duo YingLing

18.00 - 18.50 Uhr: Drum Stars

19.00 - 19.50 Uhr: Duo YingLing

20.00 - 21.00 Uhr: Drum Stars

Natur-Bühne

15.00 - 15.30 Uhr: Rolph Royce & Candy Andy

& 15.40 - 16.10 Uhr: Brasserfälle

16.20 - 16.50 Uhr: Rolph Royce & Candy Andy

& 17.00 - 17.50 Uhr: Brasserfälle

18.00 - 18.50 Uhr: Rolph Royce & Candy Andy

& 19.00 - 19.50 Uhr: Brasserfälle

20.00 - 21.00 Uhr: Rolph Royce & Candy Andy

Wunderland

15.30 - 16.00 Uhr: TEK Kino

16.00 - 16.30 Uhr: Zauberer Olli

16.30 - 17.00 Uhr: Kling Glöckchen Klingelingeling

Klingelingeling 17.00 - 17.30 Uhr: Zauberer Olli

17.30 - 18.00 Uhr: TEK Kino

18.00 - 18.30 Uhr: Kling Glöckchen Klingelingeling

Klingelingeling 18.30 - 19.00 Uhr: Zauberer Olli

19:00 - 19.30 Uhr: TEK Kino

19.30 - 20.00 Uhr: Kling Glöckchen Klingelingeling

Klingelingeling 20.00 - 20.30 Uhr: Zauberer Olli

Feuershow

16.15 Uhr: Feuershow

17.00 Uhr: Feuershow

17.45 Uhr: Feuershow

18.30 Uhr: Feuershow

19.15 Uhr: Feuershow

20.00 Uhr: Feuershow

Feuerwerk

21.00 Uhr: Feuerwerk

Donnerstag, 28. Dezember:

Kurhaus-Bühne

15.00 - 15.30 Uhr: Mihye So

15.40 - 16.10 Uhr: Drum Stars

16.20 - 16.50 Uhr: Mihye So

17.00 - 17.50 Uhr: Drum Stars

18.00 - 18.50 Uhr: Kevin Tarte

19.00 - 19.50 Uhr: Drum Stars

20.00 - 21.00 Uhr: Kevin Tarte

Natur-Bühne

15.00 - 15.30 Uhr: Schwarzwald Quintett

15.40 - 16.10 Uhr: Wombats

16.20 - 16.50 Uhr: Schwarzwald Quintett

17.00 - 17.50 Uhr: Wombats

18.00 - 18.50 Uhr: Schwarzwald Quintett

19.00 - 19.50 Uhr: Wombats

20.00 - 21.00 Uhr: Schwarzwald Quintett

Wunderland

15.30 - 16.00 Uhr: TEK Kino

16.00 - 16.30 Uhr: Zirkus Ufftata

16.30 - 17.00 Uhr: Zauberer Olli

17.00 - 17.30 Uhr: Zirkus Ufftata

17.30 - 18.00 Uhr: Zauberer Olli

18.00 - 18.30 Uhr: Bike-Show Daniel Rall

18.30 - 19.00 Uhr: Zauberer Olli

19.00 - 19.30 Uhr: Zirkus Ufftata

19.30 - 20.00 Uhr: Bike-Show Daniel Rall

20.00 - 20.30 Uhr: Zrikus Ufftata

Feuershow

16.15 Uhr: Feuershow

17.00 Uhr: Feuershow

17.45 Uhr: Feuershow

18.30 Uhr: Feuershow

19.15 Uhr: Feuershow

20.00 Uhr: Feuershow

Feuerwerk

21.00 Uhr: Feuerwerk

Freitag, 29. Dezember:

Kurhaus-Bühne

15.00 - 15.30 Uhr: Stadt- und Kurkapelle

15.40 - 16.10 Uhr: Stadt- und Kurkapelle

16.20 - 16.50 Uhr: Piano Ensemble König

17.00 - 17.50 Uhr: Jonglissimo

18.00 - 18.50 Uhr: Sweden 4ever

4ever 19.00 - 19.50 Uhr: Jonglissimo

20.00 - 21.00 Uhr: Sweden 4ever

Natur-Bühne

15.00 - 15.30 Uhr: Accoustic Breeze

15.40 - 16.10 Uhr: Nicole Scholz und Band

und Band 16.20 - 16.50 Uhr: Accoustic Breeze

17.00 - 17.50 Uhr: Nicole Scholz und Band

und Band 18.00 - 18.50 Uhr: Accoustic Breeze

19.00 - 19.50 Uhr: Nicole Scholz und Band

und Band 20.00 - 21.00 Uhr: Accoustic Breeze

Wunderland

15.30 - 16.00 Uhr: TEK Kino

16.00 - 16.30 Uhr: Zauberer Olli

16.30 - 17.00 Uhr: Bike-Show Daniel Rall

17.00 - 17.30 Uhr: Märchenhafter Besuch

17.30 - 18.00 Uhr: Zauberer Olli

18.00 - 18.30 Uhr: Bike-Show Daniel Rall

18.30 - 19.00 Uhr: Märchenhafter Besuch

19.00 - 19.30 Uhr: Zauberer Olli

19.30 - 20.00 Uhr: Bike-Show Daniel Rall

20.00 - 20.30 Uhr: Märchenhafter Besuch

Feuershow

16.15 Uhr: Feuershow

17.00 Uhr: Feuershow

17.45 Uhr: Feuershow

18.30 Uhr: Feuershow

19.15 Uhr: Feuershow

20.00 Uhr: Feuershow

Feuerwerk

21.00 Uhr: Feuerwerk

Samstag, 30. Dezember:

Kurhaus-Bühne

15.00 - 15.30 Uhr: Mihye So

15.40 - 16.10 Uhr: Magic acoustic Guitars

16.20 - 16.50 Uhr: Mihye So

17.00 - 17.50 Uhr: Magic acoustic Guitars

18.00 - 18.50 Uhr: Jonglissimo

19.00 - 19.50 Uhr: Magic acoustic Guitars

20.00 - 21.00 Uhr: Jonglissimo

Natur-Bühne

15.00 - 15.30 Uhr: Bluesquamperfect

15.40 - 16.10 Uhr: Rebecca Weisser

16.20 - 16.50 Uhr: Bluesquamperfect

17.00 - 17.50 Uhr: Reiner Kirsten

18.00 - 18.50 Uhr: Bluesquamperfect

19.00 - 19.50 Uhr: Reiner Kirsten

20.00 - 21.00 Uhr: Bluesquamperfect

Wunderland

15.30 - 16.00 Uhr: TEK Kino

16.00 - 16.30 Uhr: Kling Glöckchen Klingelingeling

Klingelingeling 16.30 - 17.00 Uhr: Zauberer Olli

17.00 - 17.30 Uhr: Märchenhafter Besuch

17.30 - 18.00 Uhr: Kling Glöckchen Klingelingeling

Klingelingeling 18.00 - 18.30 Uhr: Zauberer Olli

18.30 - 19.00 Uhr: Märchenhafter Besuch

19.00 - 19.30 Uhr: Zauberer Olli

19.30 - 20.00 Uhr: Märchenhafter Besuch

20.00 - 20.30 Uhr: Kling Glöckchen Klingelingeling

Feuershow

16.15 Uhr: Feuershow

17.00 Uhr: Feuershow

17.45 Uhr: Feuershow

18.30 Uhr: Feuershow

19.15 Uhr: Feuershow

20.00 Uhr: Feuershow

Feuerwerk

21.00 Uhr: Feuerwerk

Tickets für den Triberger Weihnachtszauber 2023: Wie hoch sind die Preise?

Der Besuch beim Weihnachtsmarkt 2023 in Triberg ist nicht kostenlos. Eine Karte für alle Tage liegt bei 60 Euro, Kinder bis 8 Jahre sind frei. Der Preis für Erwachsene liegt zwischen 20 und 28 Euro, abhängig vom jeweiligen Tag. Jugendliche bis 17 Jahre müssen mit einem Preis zwischen 16 und 24 Euro rechnen. Die genauen Preise können Sie der Seite des Veranstalters entnehmen.

Möglichkeiten zum Parken beim Triberger Weihnachtszauber 2023

Da die Gemeinde mit vielen Besuchern rechnet, gibt es auch reichlich Parkmöglichkeiten. Es gibt zwei besonders geeignete Orte für Besucher des Winterzaubers, um dort ihr Auto abzustellen: