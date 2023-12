"Zauberhafte Weihnacht" 2023: Gäste, TV-Termin, Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream

Die "Zauberhafte Weihnacht im Land der 'Stillen Nacht'" läuft an Heiligabend im TV und Stream. Alle Infos zur Übertragung und zu den Gästen haben wir hier für Sie.

Die Weihnachtszeit ist für viele auch eine besinnliche Zeit. In diesem Sinne verbringen die meisten Heiligabend und die beiden Weihnachtsfeiertage im Kreis der Familie. Oftmals wird dabei der Fernseher eingeschaltet, um gemeinsam einen Weihnachtsfilm zu schauen oder einfach etwas im Hintergrund laufen zu lassen. Wichtig dabei ist, dass die weihnachtliche Stimmung durch das TV-Programm nicht gestört wird.

Dieser Herausforderung stellen sich DJ Ötzi und Stefanie Hertel dieses Jahr mit ihrer Weihnachtsshow "Zauberhafte Weihnacht". Damit das mit der Weihnachtsstimmung auch gelingt, werden die beiden Moderatoren der Sendung von einer Vielzahl an Gästen aus der Schlagerszene unterstützt. Diese liefern mit ihrer Musik den Soundtrack zum diesjährigen Weihnachtsfest.

Wann ist "Zauberhafte Weihnacht" im TV zu sehen und wer sind die Gäste? Auf welchem Sender wird sie übertragen? Alle Infos rund um die Show finden Sie hier bei uns.

"Zauberhafte Weihnacht" 2023: TV-Termin der "Weihnacht im Land der Stillen Nacht"

Der richtige Zeitpunkt für eine Sendung mit dem Titel "Zauberhafte Weihnacht im Land der 'Stillen Nacht'" ist ganz gewiss Heiligabend. In der 'Stillen Nacht' wird daher auch die von DJ Ötzi und Stefanie Hertel moderierte Weihnachtsshow ausgestrahlt. Im MDR ist die Show ab 19.45 Uhr zu sehen.

Wer die Schlager-Show erst später an Heiligabend sehen möchte, kann auf den SWR ausweichen. Dort wird die Sendung zur Primetime erneut übertragen. Eine knappe Stunde später um 21.10 Uhr können Sie die Show auch im Bayerischen Rundfunk sehen.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle Sendetermine von "Zauberhafte Weihnacht im Land der 'Stillen Nacht'" aufgeführt:

Freitag, 15. Dezember: 20.15 Uhr ( ORF2)

Sonntag, 24. Dezember: 19.45 Uhr ( MDR )

) Sonntag, 24. Dezember: 20.15 Uhr ( SWR )

) Sonntag, 24. Dezember: 21.10 ( BR )

"Zauberhafte Weihnacht" 2023: Diese Gäste sind an Heiligabend mit dabei

Das Moderatoren-Duo von "Zauberhafte Weihnacht" 2023 dürfte Fans des Schlagers bekannt sein: DJ Ötzi selbst ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der deutsch-österreichischen Schlagerlandschaft. Auch seine Kollegin Stefanie Hertel ist ein fest etablierter Bestandteil dieser Szene - schließlich hat die heute 44-jährige schon in jungem Alter den Grand Prix der Volksmusik gewonnen und ist darüber hinaus seitdem als Moderatorin aktiv.

Die beiden haben sich trotz ihrer eigenen Erfolge aber auch so einige Gäste eingeladen, die als die wirklich ganz großen Namen des Schlagers gelten können. Mit dabei sind unter anderem Andrea Berg, Hansi Hinterseer und Florian Silbereisen. Letzterer kann sich in der Sendung ein wenig entspannen, da er zur Abwechslung nicht selbst die Moderation übernehmen muss. In seinen eigenen Shows wie etwa dem Schlagerboom sieht das normalerweise ganz anders aus.

Das ist die Liste der Gäste von "Zauberhafte Weihnacht" 2023:

Andrea Berg

Olaf Berger

Florian Silbereisen

Dominique Lacasa

Chris Steger

Hansi Hinterseer

Die Seer

Esteriore Brothers

Christin Stark

More Than Words

Cesar Sampson

Die Draufgänger

Die Edlseer

Lisa & Hanna

Die Hollerstauden

Übertragung von "Zauberhafte Weihnacht" 2023 im TV und Stream

"Zauberhafte Weihnacht im Land der 'Stillen Nacht'" 2023 ist eine Gemeinschaftsproduktion des MDR und des ORF. Als solche ist sie sowohl in Deutschland als auch Österreich über die öffentlich-rechtlichen Kanäle zu empfangen. Hierzulande gibt es neben dem MDR sogar noch zwei weitere Sender, die die "Zauberhafte Weihnacht" im TV zeigen - den SWR und den BR. Als Sendung der Drittprogramme ist die Show darüber hinaus auch in der ARD-Mediathek zu finden.

"Zauberhafte Weihnacht" 2023: Wiederholung der "Weihnacht im Land der 'Stillen Nacht'"

Eine Wiederholung von "Zauberhafte Weihnacht" 2023 im deutschen Fernsehen ist nicht geplant. Wer die Sendung an Heiligabend verpasst hat, sie aber auch nach dem Feiertag noch sehen möchte, der muss auf das Streamingangebot der ARD zurückgreifen. In der Mediathek des Senders ist die Weihnachtsshow auch im neuen Jahr noch zu finden.