Weihnachtsansprache 2021 von Bundespräsident Steinmeier: Sendetermine und Übertragung

Bundespräsident Steinmeier hält 2021 die Weihnachtsansprache. Holen Sie sich hier alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream sowie Wiederholung.

Es ist eine Tradition zu Weihnachten, die es nun schon seit einigen Jahren - seit 1970 um genau zu sein - besteht. Der deutsche Bundespräsident wendet sich mit einer Rede, der Weihnachtsansprache, jedes Jahr an die Bevölkerung. Normalerweise findet dieses Event am ersten Weihnachtsfeiertag statt und zwar im Schloss Bellevue, das den Amtssitz des jeweiligen amtierenden Bundespräsidenten darstellt.

Auch in diesem Jahr wird ganz traditionell der amtierende Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier, die Weihnachtsansprache 2021 halten. Sie möchten wissen, wann und wie Sie das Event im Fernsehen mit verfolgen können, erfahren Sie hier in unserem Artikel.

Dies und alle Informationen rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream sowie Wiederholung in der Mediathek haben wir für Sie zusammen gefasst.

Steinmeiers Weihnachtsansprache 2021: Sendetermine

Ausgestrahlt wird das Event nun schon seit Jahren bei zwei verschiedenen Sendern. Für die diesjährige Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten Steinmeier sind wie jedes Jahr die beiden bekannten Free-TV-Sender, das ZDF und die ARD, verantwortlich. Zwei Sendetermine gibt es, an welchem am Abend das Event am ersten Weihnachtsfeiertag 2021 gezeigt werden:

Samstag, 25. Dezember 2021 um 19 Uhr im ZDF

Samstag, 25. Dezember 2021 um 20.10 Uhr in der ARD

Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten: Übertragung im TV und Stream

Die beiden oben genannten Free-TV-Sender zeigen die Weihnachtsansprache 2021 des Bundespräsidenten Steinmeier im Programm.

Außerdem stellen sowohl das ZDF in der Mediathek als auch die ARD in ihrer Mediathek einen Gratis-Livestram zur Verfügung.

Weihnachtsansprache 2021 von Bundespräsident Steinmeier: Wiederholung in der Mediathek

Sollten Sie keine Möglichkeit gehabt haben, die Weihnachtsansprache live im TV oder Stream mit zu verfolgen, müssen Sie sich dennoch keine Sorgen machen, sie gänzlich zu verpassen. In den jeweiligen Mediatheken des ZDF und der ARD steht sie Sendung auch noch im Nachhinein, nach der TV-Ausstrahlung, zum Ansehen zur Verfügung.

Das ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Der amtierende deutsche Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier, wurde am 5. Januar 1956 im nordrhein-westfälischen Detmold geboren und hat in seinem Leben schon eine weite Politik-Karriere zurück gelegt. Hier ein Überblick über die Ämter, die er bereits inne hatte:

1999 - 2005: Chef des Bundeskanzleramtes

2005 - 2009: Außenminister

seit 2007: Vizekanzler

2009 - 2013: Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion sowie Oppositionsführer

2013 - 2017: zweite Amtszeit als Außenminister

seit 2017: Bundespräsident

In seiner Laufbahn hat der elfte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland nun auch schon einige Aufzeichnungen erhalten:

2006: Großkreuz des Verdienstordens der Italienischen Republik

2009: Großkreuz des portugiesischen Verdienstordens

2010: Ehrendoktorwürde der Uralischen Föderalen Universität

2015: Ehrendoktorwürde der Hebräischen Universität Jerusalem

2015: Ehrendoktorwürde der Universität Piräus

2016: Großes Goldenes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich

2016: Toleranzpreis der Evangelischen Akademie Tutzing

der Evangelischen Akademie 2017: Großoffizier der Ehrenlegion der Französischen Republik

2017: Sonderstufe des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

2018: Großkreuz des Ordens der Weißen Rose

2021: Ehrenbürger der Stadt Berlin