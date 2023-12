Weihnachtsfilme 2023 bei Amazon Prime: Die besten Filme für die Weihnachtszeit

Welche Weihnachtsfilme gibt es 2023 bei Amazon Prime Video zu sehen? Wir haben eine Übersicht zu den besten Weihnachtsfilmen, die kostenlos im Prime-Abo enthalten sind. Außerdem verraten wir, welche Filme Sie bei Amazon ausleihen können.

Weihnachten ist in vollem Gange - und wie lässt sich das Weihnachtsfest besser überbrücken als mit dem ein oder anderen Weihnachtsfilm? Die schönsten Klassiker laufen nicht nur im Fernsehen, sondern sind auch im Angebot der Streaming-Anbieter vertreten. Auch bei Amazon Prime Video stehen einige Weihnachtsfilme auf Abruf zur Verfügung - aber welche lohnen sich tatsächlich?

Wir verraten Ihnen welche Weihnachtsfilme 2023 im Amazon Prime-Abo enthalten sind und welche außerdem zum Leihen zur Verfügung stehen. Eine Übersicht mit den besten Weihnachtsfilmen bei Prime Video finden Sie hier.

Weihnachtsfilme 2023 bei Amazon Prime: Diese Filme sind im Abo enhalten

"Tatsächlich Liebe..."

Die Romantik-Komödie aus dem Jahr 2003 hat sich in den letzten 20 Jahren zu einem modernen Klassiker entwickelt und ist für viele ein Muss in der Weihnachtszeit. Die Handlung beginnt zwei Monate vor Weihnachten und erzählt zehn verschiedene Liebesgeschichten, die sich dann am 24. Dezember verbinden. Zu den Protagonisten gehören unter anderem ein Schriftsteller, der in seine Hausfrau verliebt ist, ein Witwer, dessen Sohn seinem Schuljungetraum hinterherjagt und der britische Premierminister gespielt von Hugh Grant, der sich in seine Köchin verknallt hat.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

"Schöne Bescherung"

In diesem Jahr will die Familie Griswold über die Feiertage zu Hause bleiben, um ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest zu verbringen. Doch scheinbar steht das Fest der Liebe für die vierköpfige Familie unter keinem guten Stern: Alles, was Schief gehen kann, scheint auch tatsächlich schiefzugehen. Die 25.000 Lichter am Haus der Griswolds wollen nicht funktionieren, der Weihnachtsbonus von Clark scheint ins Wasser zu fallen und zu allem Überfluss kommen auch noch die Eltern zu Besuch. Können die Griswolds das Fest noch retten oder endet Weihnachten in einer Katastrophe?

"Der Grinch"

Amazon Prime hat die animierte Version der Geschichte aus dem Jahr 2018 im Angebot - nicht den Jim Carrey Film. Doch auch diese Neuinterpretation ist hochkarätig besetzt: Im englischen Original spricht Benedict Cumberbatch den Grinch und in der deutschen Version leiht Otto Waalkes dem grünen Weihnachtshasser seine Stimme. Der Grinch will den Bewohnern von Whoville so richtig das Weihnachtsfest vermiesen und fasst einen perfiden Plan: Er will den Whos nachts alle Geschenke und Weihnachtsdekorationen klauen.

"Fröhliche Weihnachten"

Der Weihnachtsfilm aus dem Jahr 1983 spielt in den USA der 40er Jahre und dreht sich um den kleinen Ralphie, der sich zu Weihnachten nichts sehnlicher wünscht als ein Red Ryder Luftgewehr. Allerdings sind sich alle Erwachsenen einig: Seine Lehrerein, seine Mutter und auch der Kaufhausweihnachtsmann halten ein Luftgewehr für einen kleinen Jungen für eine schreckliche Idee. Ralphie legt alles daran, seine Eltern doch noch von der Idee zu überzeugen. Wird das Luftgewehr tatsächlich unter dem Weihnachtsbaum liegen?

"Mein Schatz unsere Familie und ich"

Kate und Brad haben in jedem Jahr den gleichen Plan für die Weihnachtsfeiertage: Bloß nicht auf die Familie treffen und das Land verlassen. In diesem Jahr kommt dem unverheirateten Paar aber etwas dazwischen: Ihr Flug wird storniert und die beiden müssen sich ihrem Schicksal ergeben. Die Eltern der beiden sind jeweils geschieden, wodurch ganze vier Weihnachtsfeiern auf dem Programm stehen. Während Brad durch die Hölle geht, findet Kate aber Gefallen an der familiären Weihnachts-Odyssee.

Weitere Weihnachtsfilme bei Amazon Prime 2023: Filme zum Ausleihen

Neben Weihnachtsfilmen, die bei Amazon Prime im Abo enthalten sind, kann man auf der Streaming-Plattform auch Filme leihen. Sollte ihr Lieblingsfilm nicht in der obigen Liste dabei gewesen sein, stellen wir Ihnen hier weitere Weihnachtsfilme vor, die Sie gegen eine Gebühr von meist 3,99 Euro ausleihen können.

"Die Geister, die ich rief"

Die Weihnachtskomödie basiert auf "A Christmas Carol" von Charles Dickens und dreht sich um Francis Xavier Cross, der von Bill Murray gespielt wird. Der Chef eines Fernsehsenders ist bei seinen Mitarbeitern gar nicht beliebt: Alles muss seinen perfektionistischen Vorstellungen entsprechen, Fehler darf es nicht geben. Vor allem nicht bei der Umsetzung der großen Weihnachtsshow, die ironischer Weise eine kommerzialisierte Adaption des Dickens-Klassikers ist. An Weihnachten bekommt der erbarmungslose Senderchef dann selbst Besuch von den drei Weihnachtsgeistern, die ihm seine charakterlichen Schwächen vor Augen führen.

"Die Muppets Weihnachtsgeschichte"

Auch die Muppets haben sich bei Dickens bedient: Das Weihnachtsspecial erzählt die Geschichte von Ebenezer Scrooge, der im viktorianischen London als skurpelloser Geizhals bekannt ist. Nicht einmal seine eigene Familie kann den exzentrischen Einzelgänger ausstehen. Am Weihnachtsvorabend bekommt er dann - genau wie Bill Murray - Besuch von den Weihnachtsgeistern der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft. Gemeinsam zeigen die Geister Scrooge die Auswirkungen seiner Handlungen. Wird sich der alte Griesgram ändern und in Zukunft gütiger sein?

"Versprochen ist versprochen"

Die Weihnachtskomödie mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle erzählt die Geschichte eines Vaters, der seinem Sohn versprochen hat, dass er eine ganz bestimmte Action-Figur zu Weihnachten bekommt. Als Vater steht Howard bei seinem Sohn ohnehin nicht besonders hoch im Kurs, da er regelmäßig wichtige Termine verpasst und all seine Zeit in die Arbeit steckt. Howard ist natürlich auch beim Weihnachts-Shopping viel zu spät dran und macht sich erst an Heiligabend auf den Weg, um in letzter Minute noch die Figur für seinen Sohn zu besorgen. Allerdings war ihm nicht bewusst, wie beliebt genau dieses Geschenk ist. Wird er es schaffen die Figur zu kaufen und seinem Sohn zu beweisen, dass er sich auf ihn verlassen kann?

"Der Grinch"

Die Jim Carrey-Version ist mittlerweile ein moderner Klassiker. Allerdings ist der Film nicht im Prime-Abo enthalten: Wenn Sie die Weihnachtskomödie über Amazon Prime ansehen möchten, wird eine Leihgebühr von 3,98 Euro fällig.

"Die Highligen drei Könige"

Die Komödie mit Seth Rogen, Joseph Gordon-Levitt und Anthony Mackie dreht sich um drei Freunde, die jedes Jahr zu Weihnachten so richtig die Sau rauslassen. Seit Ethan seine Eltern bei einem Autounfall verloren hat, zieht das Trio zu Weihnachten um die Häuser. In diesem Jahr wird die große Weihnachtssause aber zum letzten Mal stattfinden, da Isaac und seine Freundin ein Kind erwarten. Es muss also ein würdiger Abschluss für die Weihnachtstradition her - was wäre dafür besser geeignet als die Weihnachtspartie schlechthin: Der Nutcracka Ball. Mit Alkohol und diversen Drogen im Gepäck ziehen die drei Freunde auf der Suche nach der legendären Party durch New York.

"Das Wunder von Manhattan"

Die sechsjährige Susan glaubt schon lange nicht mehr an den Weihnachtsmann, könnte Santa aber gut gebrauchen, da sie einen ganz besonderen Wunsch hat: Sie will zu Weihnachten einen Vater haben. Der Kaufhaus-Weihnachtsmann Kriss Kringle behauptet dem Mädchen gegenüber, der echte Weihnachtsmann zu sein und verspricht ihren Wunsch zu erfüllen. Und tatsächlich glaubt der Kommerz-Santa auch selbst daran, dass er der einzig echte Weihnachtsmann ist. Die Frage ist nur: Kann er das auch beweisen? (AZ)