Die besten Weihnachtsfilme: Was hat Netflix 2022 im Angebot?

Zur Weihnachtszeit gehört natürlich auch weihnachtliche Unterhaltung: Wir verraten Ihnen welche Weihnachtsfilme es 2022 auf Netflix zu sehen gibt.

Für die meisten Menschen gehören bestimmte Dinge einfach in die Weihnachtszeit: Lichterketten an den Fenstern, "Last Christmas" im Radio, ein Adventskranz im Wohnzimmer aber auch der ein oder andere Weihnachtsfilm darf nicht fehlen. Neben Weihnachtsklassikern wie "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" oder " Weihnachten bei den Hoppenstedts" kommen jedes Jahr auch neue Weihnachtsfilme hinzu, die es im TV oder Stream zu sehen gibt. Auch Netflix hat 2022 einige lustige oder auch romantische Weihnachtsfilme im Angebot. Neben echten Klassikern, können Sie bei der Streaming-Plattform auch neue Weihnachtsfilme ansehen.

Sie möchten wissen, welche Filme in diesem Jahr auf Abruf bei dem Streaming-Dienst zur Verfügung stehen? Wir haben die besten Weihnachtsfilme auf Netflix für Sie.

Die besten Weihnachtsfilme auf Netflix: Diese Klassiker gehören zum Angebot

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

Eine Szene aus dem Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Foto: WDR / Degeto, dpa (Archivbild)

Bei vielen gilt der Film aus dem Jahr 1973 als der Weihnachtsklassiker schlechthin. Jedes Jahr wird "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" an mehreren Sendeterminen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt. Der Märchenfilm basiert auf "O Popelce" und "Aschenputtel" von den Gebrüdern Grimm. Im Zentrum der Handlung steht das junge Mädchen Aschenbrödel, das von ihrer Stiefmutter und ihren Stiefschwestern wie eine Magd behandelt wird. Als sie drei magische Haselnüsse geschenkt bekommt, scheinen ihre Wünsche schließlich doch noch in Erfüllung zu gehen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Der Grinch

Der Grinch und sein Hund Max. Foto: Uip, dpa (Archivbild)

In "Der Grinch" spielt Jim Carrey den namensgebenden grünen Griesgram, der Weihnachten mehr als alles andere hasst. Der Film aus dem Jahr 2000 basiert auf dem Roman "Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat" von Theodor Seuss Geisel. Weil der Grinch selbst Weihnachten nicht ausstehen kann, macht er es sich zur Aufgabe auch allen anderen das Fest zu vermiesen und stiehlt alle Geschenke der Bewohner des Nachbarorts Whoville.

"Scrooge: Ein Weihnachtsmusical"

Das Musical ging erst in diesem Jahr bei Netflix an den Start und lässt sich daher wohl kaum als "Klassiker" bezeichnen. Die Geschichte, auf der das Musical basiert, könnte aber klassischer fast nicht sein. Genau wie "Die Geister, die ich rief" basiert das Weihnachtsmusical auf der Novelle "A Christmas Carol" von Charles Dickens, in der Ebenezer Scrooge von den Weihnachtsgeistern besucht wird.

Romantische Weihnachtsfilme auf Netflix

"Holidate"

"Holidate" mit Emma Roberts und Luke Bracey gehörte 2020 zu den großen Netflix-Hits und dreht sich um die beiden Singles Sloane und Jackson, die es Satt haben, an den Feiertagen die Fragen ihrer Familie zu ihrem Beziehungsstatus zu beantworten. Also treffen sie eine Absprache: Sie stehen sich gegenseitig das ganze Jahr über als Date zur Verfügung.

"Weihnachten in Christmas Creek"

Die App-Entwicklerin Amelia Hughes kehrt kurz vor Weihnachten in ihre Heimatstadt Christmas Creek zurück, um dort mehr über die wahre Bedeutung des Fests der Liebe herauszufinden. Sie trifft dort auf Verwandte, die sie ewig nicht gesehen hat und findet außerdem unverhofft die Liebe: Bei einem unverhofften Wiedersehen verliebt sich Amelia in ihren Jugendfreund Mike.

"Falling for Crhistmas"

In der romantischen Weihnachtskomödie aus diesem Jahr feiert Lindsay Lohan ihr Schauspiel-Comeback. Sie spielt die frisch verlobte Hotelerbin Sierra, die bei einem Skiunfall ihr Gedächtnis verliert. Als sie wieder zu sich kommt, befindet sie sich in der Obhut des Pensionsbesitzers Jake, der ihr gemeinsam mit seiner Tochter Avy wieder auf die Beine hilft.

"Love Hard"

Die Hauptrolle in der romantischen Komödie übernimmt "Vampire Diaries"-Star Nina Dobrev, die eine junge Journalistin namens Natalie spielt. Lange Zeit hat die junge Frau kein Glück in der Liebe, doch dann lernt sie über eine Dating-App einen neuen Mann kennen. Sie verliebt sich und beschließt ihm zu Weihnachten einen Überraschungsbesuch abzustatten. Allerdings stellt sich das Profil des Mannes als "Catfish" heraus - existiert der neue Partner in spe gar nicht?

Weihnachten auf Netflix: Hat der Streaming-Dienst auch lustige Weihnachtsfilme im Angebot?

"Shaun das Schaf: Wollige Bescherung"

Die Komödie aus dem vergangenen Jahr ist etwas für Jung und Alt zugleich: Shaun das Schaf ist auf der Jagd nach einem größeren Weihnachtsstrumpf und zieht dabei die gesamte Farm in ein wildes Weihnachtsabenteuer. Der Anmiationsfilm ist auch mal was für Zwischendurch, denn er hat eine Laufzeit von lediglich 30 Minuten.

"Bad Moms 2"

Der Weihnachtsbezug wird bei diesem Film besser durch den Original-Titel deutlich: "A Bad Moms Christmas". Kurz vor Weihnachten wächst der Druck auf die drei Mütter Amy, Carla und Kiki - sie wollen nicht alleine für das Fest verantwortlich sein. Erschwerend kommt hinzu, dass auch noch ihre eigenen Mütter über die Feiertage zu Besuch kommen. Kann das Trio ihren Familien trotzdem ein perfektes Weihnachtsfest bieten?

"Meine schöne Bescherung"

Das Weihnachtsfest will Sara nicht nur mit ihrem vierten Ehemann Jan verbringen, denn sie hat zum Fest der Liebe auch ihre drei Ex-Männer eingeladen. Jeder von ihnen ist der Vater von einem von Saras Kindern, die natürlich auch mit von der Partie sind. Auch Jan hat ein Kind aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe gebracht und ist von dem Ausblick, Weihnachten mit den Expartnern seiner Frau zu verbringen, gar nicht begeistert. Als An Weihnachten dann tatsächlich alle vor der Tür stehen, nimmt die Katastrophe ihren Lauf.

"The Christmas Chronicles" 1 und 2

Kurt Russel spielt in "The Christmas Chronicles" den Weihnachtsmann und wird beim Verteilen der Geschenke von zwei blinden Passagieren überrascht: Die Geschwister Kate und Teddy haben sich in seinem Schlitten versteckt, weil sie den Weihnachtsmann bei seiner Arbeit filmen wollten. Nachdem sie entdeckt worden sind, dürfen sie Santa behilflich sein - schließlich ist es sehr viel Arbeit, den Kindern auf der ganzen Welt Geschenke unter den Baum zu legen.

"Klaus"

Woher kam eigentlich der Weihnachtsmann - oder war er etwa schon immer da? Dieser Frage widmet sich der Animationsfilm "Klaus", der eine Art "Origin-Story" von Santa Claus erzählt. Jasper wird als schlechtester Schüler der Postbotenakademie auf einer Insel in der Nähe des Nordpols ausgesetzt. Dort lebt ein Außenseiter, der sich kaum mit den anderen Bewohnern der Insel beschäftigt, aber ein großes Talent für das Schnitzen von Holzspielzeug hat. Das bringt Jasper auf eine revolutionäre Idee.