Christkindlesmarkt Nürnberg 2023: Eröffnung, Öffnungszeiten, Programm, Nürnberger Christkind, Anreise, Parken

Christkindlesmarkt Nürnberg 2023: Was Sie zu Eröffnung, Öffnungszeiten, Programm, Nürnberger Christkind, Anreise und Parken wissen müssen, finden Sie hier.

Der Nürnberger Christkindlesmarkt 2023 gehört zu den der ältesten und sicher zu den berühmtesten Weihnachtsmärkten rund um den Globus. In den Holzbuden des "Städtleins aus Holz und Tuch gemacht" gibt es traditionellen, oft von Hand gefertigten Weihnachtsschmuck und süße wie herzhafte Speisen. Weitere Attraktionen sind zum Beispiel die Kinderweihnacht und das Sternenhaus, der Markt der Partnerstädte Nürnbergs und der Lichterzug der Kinder. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zu dem großen Weihnachtsmarkt in der Franken-Metropole. Die meisten dieser Fakten und Zahlen verdanken wir dem Veranstalter, der auch ein Download-Center zum Herunterladen von Prospekten und Broschüren bereitstellt.

Christkindlesmarkt Nürnberg 2023: Wann war die Eröffnung?

Der Weihnachtsmarkt in Nürnberg wurde am Freitag, 1. Dezember 2023, eröffnet. Die feierliche Eröffnung mit Prolog fand am selben Tag um 17.30 Uhr statt. Insgesamt dauert der Christkindlesmarkt Nürnberg vom 1. bis 24. Dezember 2023.

Die Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt Nürnberg 2023

Montag bis Sonntag: 10 bis 21 Uhr, am Eröffnungstag bis 22 Uhr

10 bis 21 Uhr, am Eröffnungstag bis 22 Uhr Heiligabend , 24. Dezember 2023: 10 bis 14 Uhr

10 bis 14 Uhr Nürnberger Kinderweihnacht 2023: 23. November bis 30. Dezember 2023, gleiche Öffnungszeiten , 25.12.23 Ruhetag

An welchen Orten findet der Christkindlesmarkt statt?

Hauptmarkt : Der Platz vor den Frauenkirche ist der Ort, um den sich alles dreht. Das war nicht immer so – von 1898 bis 1917 war die Insel Schütt der Standort, danach die Fleischbrücke . 1933 kehrte der Markt dann auf den Hauptmarkt zurück – an der benachbarten Fleischbrücke gibt es heutzutage nur noch die laut Veranstalter "größte Feuerzangenbowle der Welt". Aber bitte: "Jäder nor einen wenzigen Schlock"!

: Der Platz vor den Frauenkirche ist der Ort, um den sich alles dreht. Das war nicht immer so – von 1898 bis 1917 war die Insel Schütt der Standort, danach die . 1933 kehrte der Markt dann auf den Hauptmarkt zurück – an der benachbarten gibt es heutzutage nur noch die laut Veranstalter "größte Feuerzangenbowle der Welt". Aber bitte: "Jäder nor einen wenzigen Schlock"! Rathausplatz : Auf dem Nürnberger Rathausplatz finden die Besucher internationales Flair: Der "Markt der Partnerstädte" bietet schon seit vielen Jahren eine kunstgewerbliche und kulinarische Reise rund um die Welt.

: Auf dem Nürnberger Rathausplatz finden die Besucher internationales Flair: Der "Markt der Partnerstädte" bietet schon seit vielen Jahren eine kunstgewerbliche und kulinarische Reise rund um die Welt. Hans-Sachs-Platz: Hier haben vor allem die Kinder ihren Spaß: Auf diesem Platz findet die Kinderweihnacht statt.

Der Veranstalter hat zu den einzelnen Locations in der Innenstadt einen Budenplan veröffentlicht.

Programm auf dem Christkindlesmarkt Nürnberg 2023: Was ist geboten?

Es gibt natürlich nicht nur den berühmten Nürnberger Christkindlesmarkt als solchen, sondern eine ganze Reihe von Events drumherum.

Nürnberger Kinderweihnacht

Auf dem Hans-Sachs-Platz lädt die Kinderweihnacht seit 1999 mit einem kindgerechten Angebot besonders Familien und die Kids ein. In direkter Nachbarschaft zum Christkindlesmarkt dreht sich hier ein Etagen-Karussell und dampft die Dampfeisenbahn, die Verkaufsstände haben Speisen und weihnachtliche Waren im Angebot. Es gibt Mitmachbuden, in denen man Weihnachtsgeschenke selbst basteln kann. Außerdem kommt das Christlkind öfter mal zu Besuch und spendiert Freifahrten.

Das "Sternenhaus" liegt ebenfalls am Hans-Sachs-Platz. In diesem Kinder-Erlebnishaus gibt es vielfältiger Möglichkeiten, sich in weihnachtliche Stimmung zu versetzen.

Beim 73. "Lichterzug zur Burg" marschieren rund 1.000 Nürnberger Schulkinder am 14. Dezember 2023 mit ihren Laternen von der Fleischbrücke aus zur Burg hoch. Ungefähr um 17.45 Uhr geht es los.

Historische Postkutschenfahrt

Eine Zeitreise kann man hoch auf dem gelben Wagen machen: Die historische Postkutsche dreht ihre 10-Minuten-Runden ab der Haltestelle Waaggasse, gegenüber der IHK. Die Kutsche war das "SUV der guten alten Zeit", meint der Veranstalter - wegen der damals so schlechten Straßen.

Markt der Partnerstädte

Holzspielzeug aus Asien, Gewürzmischungen aus Nahost oder der britische Winter-Cocktail Hot Toddy: Der Markt der Nürnberger Partnerstädte und -regionen bietet eine Fülle typischer Spezialitäten, die man hierzulande nur schwer findet. Unter anderem kann man dort Fudge aus Schottland, französische Lavendelseife und selbstgemachte Charcuterie, Holzspielzeug und Holzschnitzereien aus Nicaragua und Sri Lanka erwerben.

Erlebniswege

Der Veranstalter bietet in diesem Jahr Themenwege über den Markt an. Es gibt die Erlebniswege "Originale", "Kreative", "Die Region" und "Für einen guten Zweck".

Wer spielt beim Weihnachtsmarkt Nürnberg 2023 das Christkind?

Aus einem Feld von zuletzt sechs Kandidatinnen ging sie als Siegerin hervor: Die 17-jährige Nelli Lunkenheimer wurde am 30. Oktober von einer Jury zum Christkind für den Christkindlesmarkt Nürnberg 2023 gewählt. Ihr steht eine herausfordernde Zeit bevor, denn sie tritt keineswegs nur bei der Eröffnung des berühmten Weihnachtsmarkts in Erscheinung. Sie wird in ihrem engelsgleichen Outfit mehr als 150 Auftritte in Kindergärten und Seniorenheimen zu absolvieren haben.

Nelli Lunkenheimer besucht das Melanchton-Gymnasium. Auf das frisch gekürte Christkind wartet ein anstrengender Nebenjob für volle zwei Jahre - seit 1969 nämlich wird das wohl bekannteste Repräsentantenamt Nürnbergs jeweils für 24 Monate vergeben. Die Bewerberinnen müssen zwischen 16 und 19 Jahren alt und sollten laut Job-Beschreibung schwindelfrei, wetterfest und belastbar sein. Nelli befasst sich darüber hinaus mit Tennis, dem Klavierspiel und mit Zeichnen.

Anreise und Parken beim Christkindlesmarkt Nürnberg 2023

Man kann zu Wasser, zu Lande und in der Luft zum Weihnachtsmarkt Nürnberg anreisen. Hier können Sie sich was aussuchen:

Anreise mit der Bahn

ICE, IC oder Regionalzüge - Nürnberg ist Knotenpunkt im deutsche Bahnnetz. Die Fahrplanauskunft der Bahn informiert über alle An- und Abreisemöglichkeiten. Der Hauptbahnhof ist nur 15 Minuten zu Fuß vom Christkindlesmarkt entfernt.

Anreise mit dem Pkw

Über die Autobahnen A3, A6, A9 und A 73 gelangt man problemlos bis in die Stadt.

Beim Parkhausservice Nürnberg finden Sie einen Überblick über die aktuellen Belegungszahlen der City-Parkhäuser.



Man kann sein Auto aber auch einfach auf einem der vielen beschilderten Park+Ride-Plätze stehen lassen und mit dem ÖPNV in die Innenstadt fahren.

Anreise mit dem Flugzeug

Der internationale Albrecht-Dürer-Airport ist nur zwölf U-Bahn-Minuten vom Nürnberger Stadtzentrum entfernt. Er bietet viele Nonstop-Verbindungen zu europäischen Zielen. Die U-Bahn-Station der Linie U2 und Taxi-Stände finden Sie unmittelbar vor den Terminals.

Anreise mit dem Schiff

Viele Gäste reisen per Schiff über den Main-Donau-Kanal in die fränkische Metropole. Jedes Jahr steuern über 500 Kreuzfahrtschiffe den Nürnberger Hafen an. Manche Reedereien offerieren außer den Weihnachtsfahrten zum Christkindlesmarkt auch Weinfahrten sowie Kunst- und Kulturfahrten.

Anreise mit dem Bus

Der Busverkehr mit Linienbussen von und nach Nürnberg führt zum zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). Von hier sind es lediglich 15 Minuten zu Fuß bis zum Nürnberger Christkindlesmarkt. Bei Sonderfahrten können die Busse auch an drei speziell eingerichteten Ein- und Ausstiegsstellen in relativer Marktnähe halten.