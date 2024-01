Weihnachtsmarkt 2023 in Köln: Öffnungszeiten und Programm der Weihnachtsmärkte

Kölner Weihnachtsmärkte 2023: Hier erfahren Sie die Öffnungszeiten und das Programm aller Standorte. Einige Märkte sind sogar im Januar 2024 noch geöffnet.

Die Kölner Weihnachtsmärkte gehören nach einer Umfrage des Tourismus-Profils TripAdvisor mit zu den beliebtesten Deutschlands. Auch dieses Jahr werden wieder in und um Köln mehrere Weihnachtsmärkte öffnen. Dabei zeichnet sich jeder Markt durch seine eigenen Besonderheiten aus. Hier erfahren Sie, welche Weihnachtsmärkte in der Stadt Köln 2023 öffnen, was diese ausmacht und wo sogar nach Weihnachten bis in den Januar 2024 Glühwein und Punsch getrunken werden kann.

Weihnachtsmärkte in Köln 2023: Öffnungszeiten und Programm

Diese Märkte können rund um Weihnachten im Winter 2023 in der Stadt Köln besucht werden:

Kölner Dom

Der vor der imposanten Kulisse des Kölner Doms gelegene Weihnachtsmarkt zählt zu den beliebtesten in Deutschland. Jährlich besuchen etwa vier Millionen Menschen diesen Markt, um die lokalen Spezialitäten und die Atmosphäre zu genießen.

Adresse: Roncalliplatz in der Kölner Innenstadt Laufzeit: Donnerstag, 23. November bis Samstag, 23. Dezember 2023 Öffnungszeiten : Sonntag bis Mittwoch: 11 bis 21 Uhr

Donnerstag bis Freitag: 11 bis 22 Uhr

Samstag: 10 bis 22 Uhr

( Totensonntag , 26. November: Ruhetag )

Markt der Engel auf dem Neumarkt

Auf dem Neumarkt fasziniert der Markt der Engel mit einer Vielzahl von funkelnden Sternenlichtern. Besucher des Weihnachtsmarktes haben die Chance, möglicherweise sogar auf "echte Engel" zu treffen.

Adresse: Neumarkt in der Kölner Innenstadt Laufzeit: Montag, 20. November bis Samstag, 23. Dezember 2023 Öffnungszeiten : Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

( Totensonntag , 26. November: Ruhetag )

Kölner Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum

Der Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum in Köln besteht aus etwa 70 Ständen und zählt zu den größeren Weihnachtsmärkten. Mit seiner Kulisse direkt am Rhein präsentiert sich dieser maritime Weihnachtsmarkt modern und stilvoll. Die 70 Stände, gehüllt in schneeweiße Pagodenzelte, erinnern an die Segel von Schiffen.

Hier findet man hochwertigere Waren, Kunsthandwerk, ein vielseitiges Programm und kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt sowie Winzerglühwein an Bord eines echten Dreimasters.

Adresse: Am Schokoladenmuseum 1A, 50678 Köln Laufzeit: Donnerstag, 23. November bis Samstag, 23. Dezember 2023 Öffnungszeiten :

Montag bis Freitag: 11 bis 21 Uhr

Samstag & Sonntag: 11 bis 22 Uhr

( Totensonntag , 26. November: ab 18 Uhr)

Der kleinste Weihnachtsmarkt der Stadt

In der Kölner Südstadt ist der "kleinste Weihnachtsmarkt der Stadt" zu finden. Unter dem Motto "Glühwein und mehr für eine bessere Welt!" genießen Besucher die festliche Stimmung und leisten gleichzeitig einen wohltätigen Beitrag. Dieses Jahr findet der kleinste Markt im Innenhof der Kartäuserkirche statt. Hier erwarten die Gäste heißer Glühwein, kühles Kölsch und wechselnde Speisen.

Was diesen Markt besonders auszeichnet, ist der soziale Beitrag: Der Erlös unterstützt soziale Projekte, die sich für das Gemeinwohl einsetzen.

Adresse: Kartäuserkirche Innenhof

Kartäusergasse 7

50678 Köln Laufzeit: Mittwoch, 22. November bis Mittwoch, 20. Dezember 2023 Öffnungszeiten : Montag bis Samstag: 17 bis 22 Uhr

Sonntag: 15 bis 20 Uhr

Alter Markt/Heumarkt

"Heinzels Wintermärchen" zelebriert die Legende der emsigen Heinzelmännchen, die einst die Arbeit der Kölner erledigten, während diese schliefen. Der größte Weihnachtsmarkt der Domstadt besticht mit etwa 120 Ständen und einer beeindruckenden 1.800 Quadratmeter großen Eislandschaft. Auf dem Alten Markt präsentieren Kunsthandwerker ihre traditionellen Produkte und bieten sie zum Verkauf und Verschenken an, manche sogar direkt am Stand hergestellt.

Der Heumarkt hingegen lädt zu Wintersport mit Swing-Musik ein. Dort erstreckt sich eine Eislandschaft mit Laufwegen, Eisstockbahnen und einer Brücke über dem Eis.

Adresse: Heumarkt und Alter Markt in der Kölner Innenstadt Laufzeit Heumarkt : 24. November 2023 bis 7. Januar 2024

Ruhetage : Totensonntag , 26. November sowie 24. und 25. Dezember Laufzeit Alter Markt: 24. November bis 23. Dezember 2023

Ruhetag : Totensonntag , 26. November Öffnungszeiten :



Blackfoot Winterland

Im Dezember verwandelte sich der Blackfoot Beach in ein märchenhaftes "Winterland". Besucher konnten Schlitten fahren, am Lagerfeuer Stockbrot zubereiten, Geschichten zuhören, im Fackelschein Bogenschießen oder persönliche Weihnachtsgeschenke basteln. Im Winterbiergarten gab es Punsch, während Feuerstellen am Strand für Wärme sorgen.

Der Eintritt betrug 6 Euro für Erwachsene, für Kinder und Jugendliche 4 Euro, bis 5 Jahre war der Eintritt frei.

Adresse: Blackfoot Beach am Fühlinger See , Stallagsbergweg 1, 50769 Köln Laufzeit: Freitag, 1. Dezember bis Sonntag, 3. Dezember 2023

Freitag, 8. Dezember bis Sonntag, 10. Dezember 2023

Freitag, 15. Dezember bis Sonntag, 17. Dezember 2023 Öffnungszeiten : An den genannten Wochenenden jeweils von 15 bis 21 Uhr

Herbrand’s X-Mas Wintergarten

Im Herbrand's in Ehrenfeld können Besucher den "X-Mas Wintergarten" erleben. Dieser Glüh- und Schlemmmarkt lockt mit Köstlichkeiten aller Art, gemütlichen Sitzgelegenheiten und Live-Musik auf einer Bühne. Der Eintritt ist hier frei.

Adresse: Herbrand’s, Herbrandstr. 21, 50825 Köln Laufzeit: Freitag, 24. November bis 23. Dezember 2023 Öffnungszeiten : Donnerstag bis Freitag: 17 bis 22 Uhr

Samstag: 16 bis 22 Uhr

Sonntag: 14 bis 20 Uhr

Das Nikolausdorf am Rudolfplatz

Der Weihnachtsmarkt am Rudolfplatz verwandelt sich in ein idyllisches Nikolausdorf mit erstrahlenden Fachwerkhäusern. Dieser soll besonders für Familien geeignet sein. Vor der historischen Kulisse der Hahnentorburg aus dem 13. Jahrhundert lädt das festlich geschmückte Dorf zu besinnlichen Spaziergängen ein. In der Dorfkapelle präsentieren Kinder und Jugendliche ihre selbst gestalteten Krippen.

Adresse: Rudolfplatz in der Kölner Innenstadt Laufzeit: Montag, 20. November bis Samstag, 23. Dezember 2023 Öffnungszeiten :

Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag: 11 bis 22 Uhr

Samstag: 11 bis 22 Uhr

( Totensonntag , 26. November: Ruhetag )

Veedelsadvent am Chlodwigplatz

Der Weihnachtsmarkt auf dem Chlodwigplatz läutet im Zentrum der Südstadt die Weihnachtszeit ein. Zwischen 20 Ständen präsentieren sich zahlreiche Aussteller und Gastronomen, bevorzugt aus der Umgebung, was diesem Markt das Motto "Veedelsadvent" verleiht. Zwei sogenannte Rotationshütten bieten wöchentlich Händlern aus der Südstadt eine Präsentationsmöglichkeit.

Adresse: Chlodwigplatz, 50678 Köln Laufzeit: Donnerstag, 23. November bis Samstag, 23. Dezember 2023 Öffnungszeiten : Montag bis Sonntag: 12 bis 22 Uhr

Weihnachtsmarkt im Stadtgarten

Während der Weihnachtszeit verwandelt sich der Stadtgarten im Belgischen Viertel in ein vorweihnachtliches Dorfidyll. Zwischen den Baumkronen und Lichterketten treffen sich gerne Szenegänger, Freunde, Kollegen und Familien mit Kindern. An den Ständen erwarten die Besucher Zimtschnecken, Crêpes, elsässische Flammkuchen und weitere Speisen. Das Team des Stadtgartens bietet außerdem hausgemachten Glühwein nach einer eigens kreierten Rezeptur an.