Weihnachtsmärkte in Mannheim 2023: Welche Märkte gibt es und wann öffnen sie?

Neben dem Mannheimer Weihnachtsmarkt 2023 am Wasserturm, sind für die Vorweihnachtszeit weitere Märkte angekündigt worden. Welche das sind, erfahren Sie hier.

Weihnachtsmärkte und Vorweihnachtszeit - das gehört für die meisten zusammen wie Glühwein und Plätzchen. Auf welche Weihnachtsmärkte sich die Mannheimer Bürgerinnen und Bürger im Jahr 2023 freuen dürfen, lesen Sie hier - alle Öffnungszeiten, Daten und Orte haben wir für Sie zusammengestellt.

Weihnachtsmärkte in Mannheim 2023

In der Weihnachtszeit gibt es einige Traditionen, die man nicht missen möchte: Ist es das Anzünden einer weiteren Kerze am Adventskranz zu jedem Dezembersonntag oder das Öffnen der Türchen am Adventskalender. Viele freuen sich in den Wochen vor Weihnachten aber auch auf die zahlreichen Weihnachtsmärkte, die von den Städten und Gemeinden veranstaltet werden und dazu einladen, sich auf die besinnliche Zeit einzustimmen. Hier finden Sie eine Übersicht zu den Weihnachtsmärkten, die es in der Stadt Mannheim 2023 geben wird.

Weihnachtsmarkt 2023 am Mannheimer Wasserturm

Besonders bekannt ist der Mannheimer Weihnachtsmarkt am Wasserturm als einer der größten und ältesten Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland. Traditionell wird er um eines der berühmtesten Mannheimer Wahrzeichen, dem Wasserturm, aufgebaut. Seit dem 27. November 2023 kann man dort über den Hirtenpfad und durch die Engelsgasse schlendern.

Geboten werden Kunsthandwerk, Weihnachtsdekoration, Bekleidung für den Winter und weihnachtliche Geschenkideen. An dem Stand "Informieren und Helfen" werden selbstgemachte Artikel verkauft, deren Erlöse sozialen Zwecken zugute kommen. Außerdem ist für Speis' und Trank gesorgt.

Zu den Attraktionen des Marktes zählt die 18 Meter hohe Weihnachtspyramide. Täglich ab 18 Uhr werden weihnachtliche Klänge ertönen: Auf der Bühne treten Chöre, Bläserensembles und Bands auf. Für Kinder gibt es ebenfalls ein Rahmenprogramm: Die Kleinen erwarten Karussells, ein Riesenrad und eine Eisenbahn.

Zeitraum: 27.11.2023 bis 23.12.2023

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag (11 Uhr bis 21 Uhr)

Ort: Wasserturm

Weihnachtsmarkt auf den Kapuzinerplanken 2023 in Mannheim

Unweit des Wasserturms findet ebenfalls seit dem 27. November ein weiterer Weihnachtsmarkt statt: In weißen Zelten werden auf den Kapuzinerplanken neben weihnachtlichem Essen auch Handwerk, Kunstwerke und Geschenkideen von rund 30 Ausstellerinnen und Austellern angeboten.

Dabei wechseln die Händlerinnen und Händler wöchentlich: Es kann sich rentieren, mehrfach auf dem Weihnachtsmarkt vorbeizuschauen: Es können in einer Woche auch Waren entdeckt werden, die es in der Woche davor noch nicht gab. Bei der Auswahl der Teilnehmenden wurde insbesondere darauf geachtet, Anbieter von kreativen und selbst hergestellten Produkten und Erzeugnissen auszusuchen, wie es auf der Seite der Veranstalter heißt.

Zeitraum: 27.11.2023 bis 23.12.2023

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag (11 Uhr bis 21 Uhr)

Ort: Kapuzinerplanken (Straßenbahnhaltestelle: Strohmarkt)

Weihnachtsmarkt Mannheim: Märchenwald 2023 auf dem Paradeplatz

Für Kinder wird es in der Vorweihnachtszeit einen Märchenwald auf dem Paradeplatz in der Mannheimer Innenstadt geben. Dafür werden zahlreiche Märchenhäuschen und Figuren aufgestellt, ebenso wie zwei Bühnen. Somit gibt es neben Verkaufsständen auch zusätzlich Unterhaltungsprogramm.

An den Wochenenden wird dort der singende Weihnachtsmann erwartet, der ein lebendes Rentier mitbringen wird. Gleichzeitig wurden König Reinhold und seine Königin sowie die Feuershow von Danny & Friends angekündigt. Bei der Weihnachts-Musik-Show werden auch einige Disneycharaktere mit von der Partie sein. Unter anderem sollen die Charaktere Anna, Elsa und Olaf aus der "Frozen"-Filmreihe dabei sein.

Zeitraum: 27.11.2023 bis 28.12.2023

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag (11 Uhr bis 21 Uhr)

Ort: Paradeplatz

Der Mannheimer Silvestermarkt 2023

Selbst für die Zeit nach Weihnachten gibt es in Mannheim einen winterlichen Markt: Mit dem Silvestermarkt 2023 ist ein Event geboten, das die freien Tage zwischen Weihnachten und Silvester überbrückt.