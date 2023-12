Wann finden die Weihnachtsmärkte in Stuttgart 2023 statt? Öffnungszeiten und Infos

Weihnachtsmärkte in Stuttgart 2023 - hier finden Sie eine Übersicht mit Öffnungszeiten, bis wann die Märkte stattfinden und wo sie veranstaltet werden.

Welche Weihnachtsmärkte gibt es im Winter 2023/24 in Stuttgart? Wir haben hier einen Überblick über beliebte Stuttgarter Christkindlmärkte zusammengestellt. Hier erfahren Sie wann die verschiedenen Weihnachtsmärkte geöffnet haben, bis wann sie besucht werden können und wo sie stattfinden.

Weihnachtsmärkte in Stuttgart 2023: Wann finden die Märkte statt?

In Stuttgart gibt es eine ganze Auswahl verschiedenster Weihnachtsmärkte: Bekannt ist natürlich der große Stuttgarter Weihnachtsmarkt - es gibt aber noch einige mehr. Haben Sie schon einmal etwas von dem veganen Weihnachtsmarkt in Stuttgart gehört? Oder von einem Christkindlmarkt in einem großen Tipi? Hier erfahren Sie, welche Weihnachtsmärkte es in Stuttgart in der Weihnachtszeit geben wird.

Stuttgarter Weihnachtsmarkt 2023: Öffnungszeiten und Programm

Jährlich etwa 3,5 bis vier Millionen Besucherinnen und Besucher zählt der Stuttgarter Weihnachtsmarkt - einer der ältesten Europas.

Heute werden auf etwa 4.200 Quadratmetern in der Innenstadt Stuttgarts (rund um den Schloss-, Schiller-, Karls- und Marktplatz) an ca. 300 Ständen alle möglichen Weihnachtswaren angeboten - von weihnachtlichen Speisen und warmen Getränken über Spielzeug und den Haushaltsbedarf bis hin zu Weihnachtsbaumschmuck und Kerzen ist alles dabei. Zusätzlich gibt es einen kleinen Antikmarkt mit Antiquitäten auf dem Schillerplatz. Auch die eigenen Erbstücke kann man dort schätzen lassen.

Die feierliche Eröffnung mit musikalischer Begleitung findet am 29. November 2023 um 18 Uhr statt. Ab dann sorgen auch die Glanzlichter Stuttgarts wieder für eine weihnachtliche Atmosphäre auf dem Schlossplatz, der Königsstraße und der Schulstraße. Dabei handelt es sich um Lichtskulpturen, die die Wahrzeichen der Stadt verkörpern.

Zeitraum: 29.11.2023 bis 23.12.2023

Öffnungszeiten : 11 Uhr bis 21 Uhr (Sonntag bis Mittwoch), 11 Uhr bis 23 Uhr (Donnerstag bis Samstag)

: 11 Uhr bis 21 Uhr (Sonntag bis Mittwoch), 11 Uhr bis 23 Uhr (Donnerstag bis Samstag) Ort: Innenstadt ( Schlossplatz , Schillerplatz, Karlsplatz und Marktplatz)

Finnischer Weihnachtsmarkt in Stuttgart 2023

Auf dem Karlsplatz ist im Rahmen des Stuttgarter Weihnachtsmarktes das finnische Weihnachtsdorf aufgebaut. Im Dorf können typisch finnische Speisen und Getränke probiert werden - wie der Flammlachs oder der Beerenglühwein Glögi. Das Lappenzelt bietet Sitzmöglichkeiten und ein Lagerfeuer zum Aufwärmen.

Zeitraum: 29.11.2023 bis 21.12.2023

Öffnungszeiten : 11 Uhr bis 21 Uhr (Sonntag bis Donnerstag), 11 Uhr bis 23 Uhr (Freitag und Samstag)

: 11 Uhr bis 21 Uhr (Sonntag bis Donnerstag), 11 Uhr bis 23 Uhr (Freitag und Samstag) Ort: Karlsplatz

Wouahou Winterdorf 2023 in Stuttgart

Das Wouahou Winterdorf bietet ein alternatives Programm - in einem Tipi mit 200 Quadratmetern Fläche auf dem Stuttgarter Marienplatz. Live Musik durch Bands und DJ's begleitet Besucherinnen und Besucher beim Stöbern. Dabei können sie selbst aktiv werden: So lassen sich dort Weihnachtsgeschenke selbst basteln oder Stockbrot grillen. Auch ein Winterflohmarkt und eine Kleidertauschparty sind angekündigt.

Zeitraum: 24.11.2023 bis 17.12.2023

Öffnungszeiten : 16 Uhr bis 22 Uhr (Montag bis Freitag), 11 Uhr bis 22 Uhr (Samstag und Sonntag)

: 16 Uhr bis 22 Uhr (Montag bis Freitag), 11 Uhr bis 22 Uhr (Samstag und Sonntag) Ort: Marienplatz

Der Stuttgarter Christmas Garden 2023

Die Wilhelma in Stuttgart öffnet ihre Pforten - zum fünften Mal lädt der Christmas Garden ein. Auf einem erleuchteten Rundweg kann man sich mit musikalischer Untermalung auf die Weihnachtszeit einstimmen. Entlang des Weges sind zahlreiche Stände mit weihnachtlichen kulinarischen Angeboten aufgebaut - Glühwein, Waffeln, gebrannte Mandeln oder Käsespätzle gibt es dort. Einlass ist nur mit gültigem Ticket gestattet. Diese können ab 20,50 Euro für Erwachsene und 16 Euro pro Kind erworben werden. Weitere Preisangaben sind auf der Website des Christmas Garden einsehbar.

Zeitraum: 15.11.2023 bis 14.01.2024

Öffnungszeiten : 17 Uhr bis 21.30 Uhr (letzter Einlass um 20 Uhr, geschlossen am 24.12.2023 und am 31.12.2023)

: 17 Uhr bis 21.30 Uhr (letzter Einlass um 20 Uhr, geschlossen am 24.12.2023 und am 31.12.2023) Ort: Neckartalstraße

Stuttgarter Waldweihnacht 2023

"Unsere Waldweihnacht lebt von Mitmachangeboten, einem schönen Kulturprogramm und vor allem von der familiären, romantischen Atmosphäre – neben einem dazu passenden kulinarischen Angebot", fasst Dr. Johannes Fischbach zusammen. Er leitet das Haus des Waldes in Degerloch, um das die Waldweihnacht stattfindet. Besucherinnen und Besucher erwartet ein Geschichtenzelt, eine Waldwerkstatt und Motorsägenkünstler - unter den Bäumen des Waldes. Auch Ausstellerinnen und Aussteller aus der Region werden vor Ort sein und beispielsweise Kunsthandwerk zum Verkauf anbieten.

Zeitraum: 08.12.2023 bis 09.12.2023

Öffnungszeiten : Freitag (15 Uhr bis 19 Uhr), Samstag (11 Uhr bis 19 Uhr)

: Freitag (15 Uhr bis 19 Uhr), Samstag (11 Uhr bis 19 Uhr) Ort: Am Haus des Waldes, Königsträßle 74

Veganer Weihnachtsmarkt in Stuttgart

Für Veganerinnen, Veganer und Interessierte findet der vegane Weihnachtsmarkt vor der Kulturinsel Stuttgart auf dem Marga von Etzdorfplatz statt. Weitere Informationen stehen noch aus, können wohl aber auf der Webseite der Veranstalterin zeitnah abgerufen werden. Inwieweit der Weihnachtsmarkt tatsächlich stattfinden wird, ist noch nicht gänzlich geklärt - im Veranstaltungskalender der Landeshauptstadt Stuttgart ist der Markt bislang noch nicht vermerkt. (Stand: 23.11.2023)

Zeitraum: 16.12.2023 bis 17.12.2023

Öffnungszeiten : Samstag (12 Uhr bis 21 Uhr), Sonntag (11 Uhr bis 18 Uhr)

: Samstag (12 Uhr bis 21 Uhr), Sonntag (11 Uhr bis 18 Uhr) Ort: Kulturinsel Stuttgart , Güterstraße 4

Der Möhringer Christkindlmarkt 2023

Der Möhringer Christkindlmarkt findet erneut am Samstag vor dem 1. Advent statt. Neben Essen und Trinken wird es an den 37 Ständen des größten rein karitativen Weihnachtsmarktes der Stadt auch Weihnachtsschmuck und Selbstgemachtes geben. Für Kinder ist ein Erlebnisparcour aufgebaut. Die Erlöse kommen sozialen Zwecken zugute.

Zeitraum: 02.12.2023

Öffnungszeiten : 11:00 bis 18:00 Uhr

: 11:00 bis 18:00 Uhr Ort: Bezirkshaus (um die Martinskirche/Filderdom)

Vaihinger Weihnachtsmarkt

Als einer der größten ehrenamtlich organisierten Weihnachtsmärkte der Region zählt der Vaihinger Weihnachtsmarkt etwa 120 Stände und 20.000 Besucherinnen und Besuchern in den vergangenen Jahren. Neben weihnachtlichen Speisen, Getränken und Deko erwartet Sie eine Eisenbahnausstellung im Bürgerforum.

Zeitraum: 02.12.2023 bis 03.12.2023

Öffnungszeiten : samstags von 11 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr

: samstags von 11 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr Ort: Vaihinger Bezirksrathaus und Vaihinger Markt

Nikolausmarkt in Degerloch

Am 25. und 26. November 2023 fand der Nikolausmarkt in Degerloch statt. Dort gab es Kunsthandwerk und Bewirtung.