Weihnachtsmärkte 2023 in Baden-Württemberg: Öffnungszeiten und Infos im Überblick

Welche Weihnachtsmärkte gibt es 2023 in Baden-Württemberg? Hier finden Sie eine Auswahl an Städten und Märkten im Ländle - mit Infos zu Öffnungszeiten und Programm.

Weihnachtsmärkte 2023 in Baden-Württemberg: Mit Stuttgart, Mannheim, Freiburg und Heidelberg gibt es im Südwesten Deutschlands einige Großstädte, die verschiedene Märkte zur Einstimmung auf Weihnachten bieten. Aber auch kleinere Städte in BaWü veranstalten Christkindlesmärkte. Hier finden Sie eine Auswahl an Weihnachtsmärkten im Ländle.

Stuttgarter Weihnachtsmarkt: Öffnungszeiten 2023

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt bietet den 3,5 Millionen Besucherinnen und Besucher, die jährlich auf dem Christkindlesmarkt vorbeischauen, von weihnachtlichen Speisen und Getränken über Kunsthandwerk auch einen kleinen Antikmarkt sowie ein finnisches Weihnachtsdorf. Durch die installierten Lichtskulpturen wird der Stadt die entsprechende Atmosphäre verliehen.

Zeitraum: 29.11.2023 bis 23.12.2023

Öffnungszeiten : Sonntag bis Mittwoch: 11 bis 21 Uhr, Donnerstag bis Samstag: 11 bis 23 Uhr

: Sonntag bis Mittwoch: 11 bis 21 Uhr, Donnerstag bis Samstag: 11 bis 23 Uhr Ort: Innenstadt Stuttgart ( Schlossplatz , Schillerplatz, Karlsplatz und Marktplatz)

Daneben gibt es viele weitere Weihnachtsmärkte in Stuttgart:

Wouahou Winterdorf (alternativer Weihnachtsmarkt in einem großen Tipi)

in einem großen Tipi) Christmas Garden in der Stuttgarter Wilhelma

Stuttgarter Waldweihnacht unter Bäumen

Veganer Weihnachtsmarkt in Stuttgart

in Möhringer Weihnachtsmarkt

Vaihinger Weihnachtsmarkt

Nikolausmarkt in Stuttgart-Degerloch

Mannheimer Weihnachtsmarkt am Wasserturm 2023

Der Mannheimer Weihnachtsmarkt 2023 findet um den Wasserturm herum statt. Zwischen den Ständen, an denen Kunsthandwerk, Weihnachtsdekoration, Winterbekleidung und vieles mehr verkauft werden, gibt es eine 18 Meter hohe Weihnachtspyramide zu sehen sowie einige Kinderattraktionen wie ein Riesenrad und eine Eisenbahn. Auch ein musikalisches Rahmenprogramm wird geboten.

Zeitraum: 27.11.2023 bis 23.12.2023

Öffnungszeiten : Montag bis Sonntag: 11 bis 21 Uhr

: Montag bis Sonntag: 11 bis 21 Uhr Ort: Bereich um den Wasserturm von Mannheim

In Mannheim finden zudem diese anderen Weihnachtsmärkte statt:

Weihnachtsmarkt an den Kapuzinerplanken in Mannheim

an den Kapuzinerplanken in Mannheimer Märchenwald auf dem Paradeplatz

Mannheimer Silvestermarkt 2023

Weihnachtsmarkt Freiburg 2023 - was ist geboten?

In Freiburg im Breisgau wird ein Weihnachtsmarkt mit über 120 Ständen am und um das Rathaus der Stadt veranstaltet. Besucherinnen und Besucher erwartet eine Krippe und ein beleuchteter Comlombipark. Für Kinder gibt es eine Kerzenwerkstatt sowie eine Weihnachtsbäckerei.

Zeitraum: 23.11.2023 bis 23.12.2023

Öffnungszeiten : Montag bis Samstag: 10 bis 20.30 Uhr, Sonntag: 11.30 bis 19.30 Uhr, geschlossen am 26.11.2023

: Montag bis Samstag: 10 bis 20.30 Uhr, Sonntag: 11.30 bis 19.30 Uhr, geschlossen am 26.11.2023 Ort: Freiburger Innenstadt (u. a. Rathausplatz, Franziskanerstraße, Turmstraße, Kartoffelmarkt und Colombipark)

Außerdem finden diese Weihnachtsmärkte in und um Freiburg 2023 statt:

Munzinger Weihnachtsmarkt auf Schloss Reinach

auf Schloss Reinach Ebneter Weihnachtsmarkt auf Schloss Ebnet

auf Schloss Ebnet Weihnachtserlebnis Kirchzarten

Wei(h)nNachtsmarkt in Schallstadt

Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht

Heidelberger Weihnachtsmarkt 2023 - wann hat er geöffnet?

In der Altstadt sind ab dem 27. November auf diversen Plätzen die Stände des Heidelberger Weihnachtsmarktes 2023 aufgebaut. Dieser ist besonders für seine Eisbahn auf dem Karlsplatz mit Blick auf das Heidelberger Schloss und das Winterwäldchen mit über 100 Tannen auf dem Kornmarkt bekannt.

Zeitraum: 27.11.2023 bis 22.12.2023

Öffnungszeiten : Sonntag bis Freitag: 11 bis 21 Uhr, Samstag: 11 bis 22 Uhr

: Sonntag bis Freitag: 11 bis 21 Uhr, Samstag: 11 bis 22 Uhr Ort: Heidelberger Innenstadt (Bismarck-, Universitäts-, Karls- und Marktplatz, Anatomiegarten, Kornmarkt)

Hinweis: Die Öffnungszeiten gelten nur für den Weihnachtsmarkt selbst und variieren für die Schlittschuhbahn und das Heidelberger Winterwäldchen. Sie können diese in unserem Artikel zu Weihnachtsmärkten in Heidelberg für 2023 nachsehen. Dort finden Sie auch weitere Informationen zu den Christkindlesmärkten, die darüber hinaus in Heidelberg stattfinden:

Veganer Weihnachtsmarkt in Heidelberg

in Vorweihnachtlicher Markt Rohrbach 2023

2023 Weihnachtsmarkt in der Tiefburg in Handschuhsheim

in der Tiefburg in Handschuhsheim Weihnachtsmarkt in Kirchheim

Weihnachtsmarkt in Konstanz: Öffnungszeiten 2023

Der Weihnachtsmarkt am See Konstanz erstreckt sich vom Marktplatz bis zum Stadtgarten. Geboten sind ein historisches Pferdekarussell, ein "Weihnachts-Wichtel-Dorf" sowie weihnachtliche Klänge von regionalen Musikgruppen und -vereinen.

Zeitraum: 30.11.2023 bis 23.12.2023

Öffnungszeiten : Wirte und Gastronomen - Montag bis Sonntag: 11 bis 21.30 Uhr, Händlerinnen und Händler - Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag: 11 bis 21.30 Uhr

: Wirte und Gastronomen - Montag bis Sonntag: 11 bis 21.30 Uhr, Händlerinnen und Händler - Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag: 11 bis 21.30 Uhr Ort: Konzertmuschel (Stadtgarten) und Seeufer Konstanz

Mehr Informationen zum Markt, den Programmpunkten und Parkmöglichkeiten finden Sie in unserem Artikel zum Weihnachtsmarkt in Konstanz 2023.

Triberger Weihnachtszauber 2023 - Programm und Infos

Der Triberger Weihnachtszauber hat sich über die Region hinaus einen Namen gemacht - mit einem Programm, das über das herkömmliche Weihnachtsmarkttreiben hinaus geht: So gibt es an den Triberger Wasserfällen u. a. Feuershows, mehrere Feuerwerke sowie diverse musikalische Auftritte von überregional bekannten Künstlerinnen und Künstlern.

Zeitraum: 25.12.2023 bis 30.12.2023

Öffnungszeiten : Montag bis Samstag: 14 bis 21 Uhr

: Montag bis Samstag: 14 bis 21 Uhr Ort: bei den Triberger Waserfällen ( Triberg )

Weitere Informationen zur Anfahrt und den Eintrittspreisen, haben wir im Artikel zum Triberger Weihnachtszauber 2023 für Sie.

Es gibt viele Weihnachtsmärkte in der Region: In unserem Übersichtsartikel erfahren Sie, welche Adventsmärkte 2023 im Kreis Konstanz, dem Bodenseekreis, im Schwarzwald, am Hochrhein, im Kreis Sigmaringen und in der Umgebung anstehen.

Anmerkung der Redaktion: 2023 finden viele weitere Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg statt. Wir präsentieren in diesem Artikel lediglich eine Auswahl an Märkten in den größten Städten des Bundeslandes.