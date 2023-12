Weihnachtsmärkte in Freiburg im Breisgau 2023: Öffnungszeiten, Programm und Infos

Welche Weihnachtsmärkte gibt es 2023 in Freiburg? Hier finden Sie eine Übersicht mit den Öffnungszeiten und Veranstaltungsorten der Märkte in Freiburg im Breisgau.

Der Freiburger Weihnachtsmarkt ist weit über die Region hinaus bekannt. Welche Weihnachtsmärkte werden 2023 in Freiburg noch stattfinden? Hier finden Sie alle Informationen zu den Weihnachtsmärkten in der Stadt.

Weihnachtsmärkte in Freiburg 2023

Viele treffen sich nach der Schule, der Uni oder der Arbeit auf dem Weihnachtsmarkt, um sich gemeinsam auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Mit einem Glas Glühwein in der Hand kann man über die verschiedenen Märkte schlendern - vorbei an zahlreichen, weihnachtlich dekorierten Ständen. Während man einerseits den Hunger mit süßen oder herzhaften Speisen stillen kann, lassen sich dort auch Weihnachtsgeschenke für Freunde und Familie finden - ebenso wie Deko-Artikel für das eigene Heim.

Welche Weihnachtsmärkte Freiburgerinnen und Freiburgern sowie Besucherinnen und Besuchern aus der Region in der "Schwarzwaldhauptstadt" geboten werden, erfahren Sie hier.

Weihnachtsmarkt Freiburg 2023: Öffnungszeiten und Programm

Der Weihnachtsmarkt Freiburg umfasst 2023 über 120 Stände und findet auf und um den Rathausplatz statt. Dort gibt es weihnachtliche Speisen und Getränke - auch für Veganerinnen und Veganer sowie Personen mit Glutenunverträglichkeiten. Sie finden auf der offiziellen Seite des Weihnachtsmarktes eine Auswahl an Ständen mit einem für Sie passenden Essensangebot.

Außerdem sind Stände mit Kunsthandwerk und Spielzeug sowie zahlreiche Fahrgeschäfte auf dem Rathausplatz, vor der Kirche St. Martin und den umliegenden Straßen und Plätzen aufgebaut. Auch eine Krippe kann man jedes Jahr besuchen.

Für die Kleinen wird ein breites Rahmenprogramm geboten. Zum Programm gehört unter anderem eine Kerzenwerkstatt in der Franziskanerstraße, in der Kerzen selbst gezogen und gestaltet werden können. Zudem wurde eine Weihnachtsbäckerei für Kinder auf dem Kartoffelmarkt angekündigt - und der Nikolaus, der am 6. Dezember 2023 ab 17 Uhr auf dem Rathausplatz Geschenke verteilt.

Der Colombipark und das Colombischlössle werden wie immer mithilfe eines Beleuchtungskonzeptes hell angestrahlt und weihnachtlich beleuchtet.

Zeitraum: 23.11.2023 bis 23.12.2023

Öffnungszeiten : Montag bis Samstag: 10 Uhr bis 20.30 Uhr, Sonntag: 11.30 Uhr bis 19.30 Uhr, geschlossen am 26.11.2023

: Montag bis Samstag: 10 Uhr bis 20.30 Uhr, Sonntag: 11.30 Uhr bis 19.30 Uhr, geschlossen am 26.11.2023 Ort: Freiburger Innenstadt (u. a. Rathausplatz, Franziskanerstraße, Turmstraße, Kartoffelmarkt und Colombipark)

Der Munzinger Weihnachtsmarkt: Öffnungszeiten 2023

Wie das Schloss Reinach auf seiner Weibseite schreibt, soll am dritten Adventswochenende der Munzinger Weihnachtsmarkt 2023 stattfinden. Das Schloss und dessen Innenhof werden in einen weihnachtlichen Markt umgewandelt, auf dem neben einem kulinarischen Angebot auch diverse Geschenkideen zu finden sind.

Zeitraum: 16.12.2023 bis 17.12.2023

Öffnungszeiten : Samstag und Sonntag 12 Uhr bis 20 Uhr

: Samstag und Sonntag 12 Uhr bis 20 Uhr Ort: Schloss Reinach, St.-Erentrudis-Straße 12

Ebneter Christkindlesmarkt 2023: Was ist geboten?

Das Schloss Ebnet hat in seinem Veranstaltungskalender im Internet für den 3. Dezember 2023 seinen 33. Ebneter Christkindlesmarkt angekündigt. Informationen zu Programm und Ähnlichem liegen nicht vor. Auch auf der Seite der Stadt Freiburg lassen sich keine Informationen finden, inwieweit der Markt tatsächlich stattfinden wird.

Zeitraum: 03.12.2023

Öffnungszeiten : 11 Uhr bis 18 Uhr

: 11 Uhr bis 18 Uhr Ort: Schloss Ebnet, Schwarzwaldstraße 278

Weihnachtsmärkte in der Nähe von Freiburg

Um Freiburg herum gibt es diverse Weihnachtsmärkte, die zum Flanieren einladen.

So ist das Weihnachtserlebnis Kirchzarten zu nennen, das vom 1. bis 3. Dezember 2023 von 11 Uhr bis 21 Uhr (sonntags bis 19 Uhr) mit etwa 60 Ständen in der Talvogtei stattfindet.

Ein Adventswochenende später soll es in Schallstadt einen Wei(h)nNachtsmarkt im Weinkeller der Winzergenossenschaft Wolfenweiler geben.

Auch der Christkindlesmarkt in der Ravennaschlucht in Breitnau am Wochenende vom 24.11.2023 bis zum 26.11.2023 sowie am 1. und 2. Adventswochenende bietet Besucherinnen und Besuchern ein besonderes Weihnachtsmarkterlebnis. Lesen Sie hierzu gerne unseren Artikel.