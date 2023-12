Weihnachtsmärkte in Heidelberg 2023: Öffnungszeiten, Orte und alle Infos

Wo werden 2023 Weihnachtsmärkte in Heidelberg veranstaltet? Erfahren Sie hier alle Infos zu den Märkten, bis wann sie geplant sind und wo sie stattfinden.

Heidelberg ist für seinen Weihnachtsmarkt bekannt - auch 2023 erwartet man wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher von nah und fern. Allerdings bietet die Stadt in der Vorweihnachtszeit darüber hinaus auch weitere Märkte. Welche das sind und alle Infos rund um Öffnungzeiten, Programm und Zeitraum der verschiedenen Märkte erfahren Sie hier.

Weihnachtsmärkte in Heidelberg 2023

Nach den Erfahrungen in den Jahren 2020 und 2021, in denen in ganz Deutschland der Betrieb von Weihnachtsmärkten stark eingeschränkt war, freuen sich viele - wie 2022 - auch in diesem Jahr wieder, Weihnachtsmärkte im Dezember besuchen zu können.

In Heidelberg wird man zunächst an den großen Weihnachtsmarkt denken, der sich über die ganze Innenstadt erstreckt - vom Bismarckplatz über den Kornmarkt. Auch wenn die Weihnachtsmärkte auf dem Heidelberger Schloss und auf dem Klosterhof Neuburg nicht mehr veranstaltet werden, gibt es Alternativen in anderen Stadtteilen. Hier finden Sie alle Christkindlesmärkte in Heidelberg 2023.

Heidelberger Weihnachtsmarkt 2023: Öffnungszeiten und Programm

Der Heidelberger Weihnachtsmarkt 2023 ist in diversen Gassen der Altstadt und um städtische Sehenswürdigkeiten herum aufgebaut. Eröffnet wurde der Markt in einer offiziellen Veranstaltung am 27. November um 18 Uhr.

Nachdem man den Eingang des Weihnachtsmarktes auf dem Bismarckplatz passiert hat, findet man auf dem Universitätsplatz den größten Platz mit weihnachtlich dekorierten Ständen. Eine Attraktion dort stellt das historische, über 100 Jahre alte Sprungpferdchen-Karussell dar.

Auch der Anatomiegarten und der Marktplatz laden zum Verweilen ein. Auf letzterem ist die Symbolfigur der Stadt zu sehen: Ein sich um sich selbst drehender Perkeo (ein kleinwüchsiger Hofnarr) auf einem großen Holzfass.

Am 4. Dezember wird der Markt - getreu dem Motto des "Pink Mondays" - ganz in die Farbe Pink getaucht. Auch pinken Glühwein in pinken Tassen gibt es an diesem Tag. Das Event soll die Queer-Community der Stadt in den Mittelpunkt rücken und ein Zeichen für Toleranz setzen. Zudem wird Geld für die AIDS-Hilfe Heidelberg e.V. gesammelt.

Zeitraum: 27.11.2023 bis 22.12.2023

Öffnungszeiten : Sonntag bis Freitag (11 Uhr bis 21 Uhr), Samstag (11 Uhr bis 22 Uhr)

: Sonntag bis Freitag (11 Uhr bis 21 Uhr), Samstag (11 Uhr bis 22 Uhr) Ort: Heidelberger Innenstadt (Bismarck-, Universitäts-, Karls- und Marktplatz, Anatomiegarten)

Beliebt ist außerdem die Eisbahn auf dem Karlsplatz, auf der sich Groß und Klein im Schlittschuhfahren ausprobieren oder aber ihr Talent beweisen können - mit Blick auf das Heidelberger Schloss.

Zeitraum: 27.11.2023 bis 07.01.2024 (geschlossen am 24.12.2023)

Öffnungszeiten : Montag bis Sonntag (10 Uhr bis 22 Uhr), 25.12.2023 und 26.12.2023 (12 Uhr bis 22 Uhr), 31.12.2023 (10 Uhr bis 1 Uhr), 01.01.2024 (12 Uhr bis 22 Uhr)

: Montag bis Sonntag (10 Uhr bis 22 Uhr), 25.12.2023 und 26.12.2023 (12 Uhr bis 22 Uhr), 31.12.2023 (10 Uhr bis 1 Uhr), 01.01.2024 (12 Uhr bis 22 Uhr) Ort: Karlsplatz

Das Heidelberger Winterwäldchen: Öffnungszeiten 2023

Auf den Kornmarkt bilden mehr als 100 Tannen das Heidelberger Winterwäldchen 2023. In weißen Spitzzelten zwischen den Bäumen werden weihnachtliche Speisen und Getränke sowie Kunsthandwerk angeboten. Auch eine Weihnachtskrippe und eine Eisenbahn für Kinder sind dort aufgebaut.

Zeitraum: 27.11.2023 bis 01.01.2024 (geschlossen am 24.12.2023)

Öffnungszeiten : Sonntag bis Freitag (11 Uhr bis 21 Uhr), Samstag (11 Uhr bis 22 Uhr)

: Sonntag bis Freitag (11 Uhr bis 21 Uhr), Samstag (11 Uhr bis 22 Uhr) Ort: Kornmarkt

Veganer Weihnachtsmarkt in Heidelberg 2023

Auf dem Friedrich-Ebert-Platz in Heidelberg gab es am 9. Dezember einen Veganen Weihnachtsmarkt. Neben veganem Essen und Glühwein, waren mehrere Stände mit veganen Erzeugnissen und Informationsstände geplant.

Zeitraum: 09.12.2023

Öffnungszeiten : Samstag (12 Uhr bis 19 Uhr)

: Samstag (12 Uhr bis 19 Uhr) Ort: Friedrich-Ebert Platz

Vorweihnachtlicher Markt Rohrbach 2023

Im südlichen Stadtteil Rohrbach fand am ersten Adventswochenende der vorweihnachtliche Markt statt. Um das Rathaus herum präsentierten die ansässigen Vereine, Bastelgruppen und Kindergärten Weihnachtsdekoration und Geschenkideen. Ein Büchertisch und eine Kaffeestube waren im Rathaus zu finden, um sich dort auzuwärmen.

Zeitraum: 02.12.2023 bis 03.12.2023

Öffnungszeiten : Samstag (ab 15 Uhr) und Sonntag (ab 11 Uhr)

: Samstag (ab 15 Uhr) und Sonntag (ab 11 Uhr) Ort: Altes Rathaus, Rathausstraße 43

Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt in der Tiefburg (Handschuhsheim) 2023

Laut dem Veranstaltungskalender des Stadtteilvereins Handschuhsheim war für das zweite Dezemberwochenende ein Weihnachtsmarkt in der Tiefburg angekündigt - organisiert vom Handwerker- und Gewerbeverein.

Zeitraum: 08.12.2023 bis 10.12.2023

Ort: Tiefburg , Dossenheimer Landstraße 6

Weihnachtsmarkt in Kirchheim 2023

Auch der Stadtteilverein Kirchheim hatte einen Weihnachtsmarkt am Bürgerzentrum Heidelberg-Kirchheim für den 9. und 10. Dezember 2023 in dem Terminkalender ihrer Webseite vermerkt.