Weihnachtsmarkt Esslingen 2023: Öffnungszeiten, Programm und Parkmöglichkeiten

Der Mittelaltermarkt und Weihnachtsmarkt Esslingen findet auch 2023 wieder statt. Hier gibt es Infos rund um Öffnungszeiten, Programm und Parkmöglichkeiten.

Der Mittelaltermarkt und Weihnachtsmarkt in Esslingen am Neckar kann auch 2023 wieder besucht werden. Er ist einer von vielen Christkindlesmärkten in Baden-Württemberg mit einem besonderen Charakter: So gibt es im Ländle mit dem Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht, mit dem Wouahou Winterdorf, einem Christkindlesmarkt in einem großen Tipi in Stuttgart und mit dem veganen Weihnachtsmarkt in Heidelberg auch einige Märkte, die sich in Ort oder Konzept von der Masse unterscheiden.

In Esslingen hingegen hat man die Möglichkeit, sich auf einem traditionellen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz der Stadt für die Winterzeit einzustimmen. Direkt angrenzend befindet sich ein Mittelaltermarkt, der einen auf eine Reise in die Vergangenheit einlädt.

Weihnachtsmarkt Esslingen 2023

Weit über die Region hinaus bekannt ist der Mittelaltermarkt und Weihnachtsmarkt Esslingen. Dabei sorgt nicht nur die Kulisse der mittelalterlichen Fachwerkhäuser, sondern auch die entsprechende Musik und die Bühnenauftritte diverser Künstlerinnen und Künstler dafür, dass sich die Besucherinnen und Besucher in alte Zeiten versetzt fühlen.

Die Öffnungszeiten und das Programm sowie einen Überblick über die verschiedenen Stände und Informationen zu den Parkmöglichkeiten vor Ort, finden Sie hier.

Esslinger Weihnachtsmarkt: Öffnungszeiten 2023

Am Donnerstag, dem 23. November 2023 um 17 Uhr wurde der Markt offiziell eröffnet. Bereits eine Stunde zuvor startete der Verkauf an den Buden. Bis zum 21. Dezember 2023 empfängt der Weihnachtsmarkt Besucherinnen und Besucher - außer am 26. November. An diesem Totensonntag bleibt der Markt geschlossen.

Montag: 11 bis 20.30 Uhr

Dienstag: 11 bis 20.30 Uhr

Mittwoch: 11 bis 20.30 Uhr

Donnerstag: 11 bis 20.30 Uhr

Freitag: 11 bis 21.30 Uhr

Samstag: 11 bis 21.30 Uhr

Sonntag: 11 bis 20.30 Uhr

Weihnachtsmarkt Esslingen 2023: Programm - was ist geboten?

Auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt wird musikalische Unterhaltung geboten: So treten jeden Tag städtische Vereine auf und lassen weihnachtliche Lieder ertönen. Auch auf der Weihnachtsinsel auf dem Postmichelplatz, die zum weihnachtlichen Markt zählt, ist einiges los: Dort gibt es einen Wunschzettelkasten für Kinder sowie eine Krippe mit lebenden Tieren wie Schafen, Lämmern und einem Esel.

Für den Mittelaltermarkt Esslingen werden insgesamt vier Bühnen auf dem Marktplatz, dem Rathausplatz, dem Hafenmarkt und im Zwergenland (Kleiner Markt) aufgebaut. Dort zeigen Künstlerinnen und Künstler, wie sie auf Stelzen laufen, mit Feuer zaubern und tanzen können. Schließlich treten auch Gauklerinnen und Gaukler, Erzählerinnen und Erzähler sowie Spielleute und Akrobaten auf.

Hier finden Sie eine Übersicht mit bestimmten Programmpunkten - andere Künstlerinnen und Künstler werden aber zusätzlich das Unterhaltungsprogramm mitgestalten:

23.11.23 bis 25.11.23 Turas Math – historische Weltmusik 23.11.23 bis 07.12.23 Schmierenkomödianten - Märchen, Komödien und Feuerspektakel 23.11.23 bis 28.11.23

11.12.23 bis 17.12.23 Duo Spectaculatius - mehrstimmiger Gesang und vielfältige Instrumente 24.11.23 und 27.11.23

30.11.23 und 18.12.23 Die Moritante - Moritaten, Lieder und Texte zur Harfe 25.11.23 und 01.12.23

03.12.23 bis 04.12.23 19.12.23 bis 20.12.23 Bagatelli - Kraftjongleur 27.11.23 bis 30.11.23 Holger & Rike Funke - Nyckelharpa 28.11.23 bis 30.11.23

12.12.23 bis 14.12.23

19.12.23 bis 21.12.23 Mirimah - Tanz 28.11.23 bis 30.11.23 Theatrum Diaboli - Marionettentheater 29.11.23 bis 02.12.23 TiAnne 01.12.23 bis 03.12.23 Poeta Magica - Nordic World Folk Music 03.12.23 bis 10.12.23 Duo Usse Lamäng - Musik 04.12.23 bis 10.12.23 Krless - virtuose Musik aus Prag 11.12.23 bis 17.12.23 Le Groupe Gabino mit Derwish - Gruppe aus Südfrankreich 12.12.23 bis 15.12.23 Zirkus Meer - Seilakrobatik 15.12.23 bis 19.12.23 Max und Moritz - Gaukelei und Feuerartistik 18.12.23 bis 21.12.23 Satolstelamanderfanz - postgotischer Ethnoswing und historische Instrumente 18.12.23 bis 21.12.23 TiAnne

Außerdem wird den Besucherinnen und Besuchern ein breites Programm geboten, bei denen sie selbst aktiv werden können: So kann man zum Beispiel am Alten Rathaus einen Fechtworkshop für 30 Euro belegen sowie einen Räucherkurs im Märchenzelt auf dem Hafenmarkt gegen ein Entgeld von 19 Euro. Auch das mittelalterliche Badehaus auf dem Hafenmarkt ist täglich geöffnet.

Weihnachtsmarkt in Esslingen 2023 - was verkaufen die Stände?

Auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt erwartet Jung und Alt ein Nostalgiekarussell sowie eine Kerzenwerkstatt. Zudem können an den etwa 80 Ständen verschiedene handgearbeitete Artikel wie Weihnachtsschmuck, Krippenfiguren und Lichthäuser aus Ton erworben werden. Auch nostalgische Spielwaren, bunt gefilzte Mützen, Naturkleidung und Schmuck werden dort verkauft.

Zu Essen gibt es beispielsweise Wildspezialitäten, Hefefladen, Crepes und Waffeln. Um den Durst zu stillen, kann man zum Beispiel die Glühweinpyramide auf dem Marktplatz aufsuchen.

An den Wochenenden im Dezember findet zusätzlich der Adventsmarkt Esslingen in der Ritterstraße statt. Dort lassen sich Weihnachtsgeschenke für die ganze Familie finden: So bieten etwa 30 Kunsthandwerkerinnen und -handwerker Waren aus Filz, Glas, Holz oder Wolle.

An den Ständen des Mittelaltermarktes gibt es mittelalterliche Waren, wie beispielsweise dekorative Felle, Knöpfe und Tücher, Ledermasken sowie ledergebundene Bücher und aus Zinn gegossener Schmuck. Darüber hinaus sind Löffelschnitzer, ein Schmied, eine Glasbläserin und eine Weberin vertreten.

Kulinarisch werden beispielsweise in der Knödeley auf dem Hafenmarkt diverse Knödelvarianten geboten sowie Stockbrot, Maronen und Schmortöpfe an anderen Buden.

Esslinger Weihnachtsmarkt 2023: Anfahrt und Parken

Reist man mit dem PKW an, sollte man auf der A8 die Ausfahrt Esslingen oder die Bundesstraße B10 wählen.

Parkmöglichkeiten gibt es einige: Man kann das Auto in der Marktplatz Tiefgarage oder den Parkhäusern "Das ES!" oder "Beim Bahnhof APOCA" abstellen. Von diesen Standorten ist der Marktplatz, auf dem der Weihnachtsmarkt stattfindet, fußläufig erreichbar. Ansonsten können Sie auch in der Tiefgarage "Küferstraße/Altstadt", "Pliensauturm" oder "Neckar Forum" parken. Von dort aus gelangen Sie binnen kurzer Zeit zum Hafenmarkt - einem Platz, auf dem der Mittelaltermarkt aufgebaut ist.

In der Stadt ist aber auch ein Parkleitsystem eingerichtet, das Sie auf freie Stellplätze aufmerksam macht.