Weihnachtsmarkt Ravensburg 2023: Öffnungszeiten, Programm und Parken

Der Weihnachtsmarkt in Ravensburg öffnet auch 2023 seine Pforten. Lesen Sie hier alles Wichtige zu Öffnungszeiten, Programm und Parkmöglichkeiten.

In Ravensburg findet auch 2023 wieder der Weihnachtsmarkt statt. In der Adventszeit gehört für viele der obligatorische Weihnachtsmarktbesuch dazu - ob nach der Arbeit auf einen Glühwein mit Kolleginnen und Kollegen oder am Wochenende mit Familie und Freunden.

In Baden-Württemberg sind in vielen Städten und Gemeinden Weihnachtsmärkte geplant - so auch in der Spielstadt Ravensburg. Alle Informationen, was Öffnungszeiten, Ausstellerinnen und Austeller, Programm und Parken beim Christkindlesmarkt Ravensburg 2023 betrifft, finden Sie hier.

Der Weihnachtsmarkt in Ravensburg 2023: Was ist geboten?

Auf dem Christkindlesmarkt Ravensburg erwartet die Besucherinnen und Besucher ein breites Angebot an musikalischer Unterhaltung - durch Posaunenchöre, Kammerorchester, Harfenklänge und Weihnachtslieder. Auch Tanzeinlagen gibt es zu sehen.

Für Kinder ist ebenfalls einiges geboten: Vom gemeinsamen Stockbrotbraten bis hin zum Weihnachtsbasteln ist vieles dabei. Täglich ab 17 Uhr gibt es eine Geschichte hinter einem großen Adventskalender zu hören. Die Kleinen können zudem den Nikolaus auf dem Markt treffen.

Die ca. 90 Stände des Weihnachtsmarktes sind um den großen Christbaum auf dem Marienplatz aufgebaut. An einigen Tagen wird auch ein Lichterlabyrinth eingerichtet, das als Ruhepol im Weihnachtstrubel fungieren soll. Weiterhin kann eine Modelleisenbahnaustellung besucht werden.

Besucherinnen und Besucher können auf dem Christkindlesmarkt Ravensburg diverse Weihnachtsartikel und Geschenke für das Fest kaufen - wie beispielsweise Schnitzereien, Schmuck, Lederwaren, Kerzen, Holzspielzeug und Weihnachtsdekoration. Auch ein breites kulinarisches Angebot wartet: Neben herzhaften Speisen wie Dinnete gibt es mit Plätzchen und gebrannten Mandeln auch Süßes.

Ravensburger Weihnachtsmarkt: Öffnungszeiten 2023

Ab dem 1. Dezember 2023 hat der Weihnachtsmarkt in Ravensburg geöffnet. Die Eröffnung findet um 17.30 Uhr durch Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp statt - gemeinsam mit dem Jugendblasorchester der Musikschule Ravensburg. Bis zum 23. Dezember 2023 kann man den Markt täglich von 11 Uhr bis 20 Uhr besuchen.

Die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts Ravensburg 2023 im Überblick:

Montag: 11 bis 20 Uhr

Dienstag: 11 bis 20 Uhr

Mittwoch: 11 bis 20 Uhr

Donnerstag: 11 bis 20 Uhr

Freitag: 11 bis 20 Uhr

Samstag: 11 bis 20 Uhr

Sonntag: 11 bis 20 Uhr

Ravensburger Weihnachtsmarkt: Das Programm 2023 im Überblick

Hier finden Sie alle Programmpunkte des Weihnachtsmarkts in Ravensburg in der Übersicht mit Termin und Uhrzeit:

Samstag, 02.12.2023 (15.30 Uhr): Ballett mit Lea – eine Geschichte der Freundschaft

Samstag, 02.12.2023 (17 Uhr): Konzert "A Ceremony of Carols" von Benjamin Britten

Samstag, 09.12.2023 (11 Uhr): Adventssingen mit Schussentaler Stubenmusik und Texten von Maria Heyer

Samstag, 09.12.2023 (14 Uhr): Posaunenchor Bavendorf-Winterbach

Samstag, 09.12.2023 (15 Uhr): Weihnachtssingen Kinderchor Karamell vom Bildungszentrum Wunderkind

Samstag, 09.12.2023 (16 Uhr): Alphornschwoba Musikanten

Samstag, 09.12.2023 (19 Uhr): Münchner Kammerorchester und Nemanja Radulovic

Sonntag, 10.12.2023 (17 Uhr): Feierliches Adventskonzert Musik von Vivaldi, Händel und alpenländische Folklore

Sonntag, 10.12.2023 (17.30 Uhr): Tanzaufführung Ballettstudio Alina Mihaila

Dienstag, 12.12.2023 (18 Uhr): Lautstark Band mit Michaela Popp

Dienstag, 12.12.2023 (20 Uhr): "A Very British Christmas"

Freitag, 15.12.2023 (16 Uhr): Weihnachtslieder LSZ Amtzell Schulchor

Freitag, 15.12.2023 (17 Uhr): Jungmusikanten Schmalegg

Freitag, 15.12.2023 (18 Uhr): Posaunenchor Johanneskirche Weststadt

Samstag, 16.12.2023 (17 Uhr): Aulendorfer Alphornbläser

Samstag, 16.12.2023 (19 Uhr) und Sonntag, 17.12.2023 (17 Uhr): Festliches Konzert des Stadtorchesters Ravensburg

Sonntag, 17.12.2023 (12 Uhr): Harfe und Gesang mit Annalena Storch

Sonntag, 17.12.2023 (16 Uhr): Swinging Christmas mit fivePack

Sonntag, 17.12.2023 (17 Uhr): "Heilig-Nacht-Sänger"

Donnerstag, 21.12.2023 (19 Uhr): Weihnachtslieder aus aller Welt mit "der Chor"

Freitag, 22.12.2023 (18.30 Uhr): Jingle Bell Rock mit Qfive

mit Qfive Samstag, 23.12.2023 (17 Uhr): Weihnachtskonzert des Oberschwäbischen Kammerorchesters

Das Programm speziell für Kinder haben wir ebenfalls mit allen Daten, Uhrzeiten und Orten für Sie zusammengefasst:

01.12.2023 bis 23.12.2023 (jeweils um 17 Uhr): Fenster-Adventskalender in der Bachstraße 2-4

2-4 01.12.2023 bis 23.12.2023 (jeweils von 17 bis 19 Uhr): Stockbrotbacken vor der Stadtbücherei mit den Pfadfindern Royal Rangers

jeden Adventssamstag (nachmittags): Adventsklettern für Kinder bei Sport Reischmann in der Bachstraße 52

Reischmann in der 52 jeden Adventssamstag (10.30 bis 11.15 Uhr): Samstagsgeschichten für Kinder zwischen 4 und 7 Jahren in der Stadtbücherei

Samstag, 02.12.2023 (10 bis 13 Uhr): Weihnachtsbacken "Seelen" im Haus der Museumsgesellschaft in der Humpisstraße 5

Sonntag, 03.12.2023 (15 Uhr): Der Räuber Hotzenplotz im Figurentheater Ravensburg

Sonntag, 10.12.2023 (14.30 Uhr): Danielka und der Zauberberg in Ottokar's Puppentheater

Puppentheater Samstag, 09.12.2023 (12 bis 16 Uhr) und Samstag, 16.12.2023 (12 bis 16 Uhr): Stadtwerkstatt in der Rosenstraße 13 (Kinderprogramm für kleine Handwerker von 6 bis 10 Jahren - Anmeldung unter hpr@wifo-ravensburg.de)

Samstag, 09.12.2023 sowie Sonntag, 10.12.2023 und Samstag, 16.12.2023 sowie Sonntag, 17.12.2023 (15 und 17 Uhr): Der gestohlene Weihnachtsbaum im Figurentheater Ravensburg

Sonntag, 10.12.2023 (15.30 Uhr): Der Nikolaus kommt am Christbaum am Lederhaus

Sonntag, 10.12.2023 (15 Uhr): Der Zauberer von Oz im Konzerthaus

Samstag, 16.12.2023 (11 bis 14 Uhr): Weihnachtsbasteln im Haus der Museumsgesellschaft in der Humpisstraße 5

Sonntag, 17.12.2023 (15 Uhr): Nils Holgersson im Theater Ravensburg

Weihnachtsmarkt Ravensburg 2023: Anreise und Parken

Reisen Sie mit dem Auto nach Ravensburg, so können Sie den P+R Platz in Weißenau nutzen. Samstags liegt dort der Preis für ein Ticket bei 2 Euro, mit dem Besucherinnen und Besucher parken und die Stadtbuslinie 3 zum Weihnachtsmarkt in die Innenstadt nutzen können. Der Bus fährt im Viertelstundentag.

Möchten Sie lieber in der Nähe des Weihnachtsmarktes parken, um diesen auch zu Fuß erreichen zu können, bietet sich das Parkhaus P1 "Marienplatztiefgarage" an - ebenso wie die Häuser P2 "Unterhaus", P3 "Frauentor" und P4 "Rauenegg". Diese Garagen sind kostenpflichtig.

Möchte man auf Parkgebühren verzichten und ist bereit, stattdessen einen längeren Fußmarsch in Kauf zu nehmen, kann man das eigene Auto zum Beispiel auch auf dem kostenfreien Parkplatz an der Oberschwabenhalle abstellen. Allerdings hat dieser nur bei Bedarf geöffnet.

Übrigens: Hier finden Sie eine Auswahl zahlreicher Weihnachtsmärkte in der Region sowie einen Überblick über die Märkte in Stuttgart, Mannheim, Freiburg im Breisgau und Heidelberg. In Konstanz und Esslingen finden ebenfalls Christkindlesmärkte statt. Ein besonderes Ambiente erwartet Sie auf dem Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht und an den Triberger Wasserfällen.